Achille Lauro al PalaSele di Eboli: il 4 marzo parte il tour “Palazzetti Live 2026”
La data campana apre la tournée nei palazzetti: start alle 21, biglietti da 39 a 79 euro
Achille Lauro fa tappa in Campania con la data inaugurale del tour “Palazzetti Live 2026”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21:00 al PalaSele di Eboli.
Il concerto a Eboli
Il live al PalaSele aprirà ufficialmente la tournée nei palazzetti. In scaletta sono attesi anche brani dell’ultimo progetto discografico e i singoli più recenti, tra cui “Amore Disperato”, “Mortali”, “Amor”, “Incoscienti giovani” (presentata a Sanremo 2025) e “Senza una stupida storia”.
Info utili: dove, quando e prezzi
- Dove: PalaSele, Via dell’Atletica – Eboli
- Quando: mercoledì 4 marzo 2026
- Orario: 21:00
- Prezzi: da 39 a 79 euro (in base al settore)
Dopo i palazzetti, i live negli stadi
Conclusa la tranche nei palazzetti, le esibizioni proseguiranno a giugno con i concerti negli stadi, con date annunciate anche a Roma e Milano.
