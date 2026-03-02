Achille Lauro al PalaSele di Eboli: il 4 marzo parte il tour “Palazzetti Live 2026”

di Marisa Fava

Achille Lauro fa tappa in Campania con la data inaugurale del tour “Palazzetti Live 2026”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 21:00 al PalaSele di Eboli.

Il concerto a Eboli

Il live al PalaSele aprirà ufficialmente la tournée nei palazzetti. In scaletta sono attesi anche brani dell’ultimo progetto discografico e i singoli più recenti, tra cui “Amore Disperato”, “Mortali”, “Amor”, “Incoscienti giovani” (presentata a Sanremo 2025) e “Senza una stupida storia”.

Info utili: dove, quando e prezzi

Dove: PalaSele, Via dell’Atletica – Eboli

PalaSele, Via dell’Atletica – Eboli Quando: mercoledì 4 marzo 2026

mercoledì 4 marzo 2026 Orario: 21:00

21:00 Prezzi: da 39 a 79 euro (in base al settore)

Dopo i palazzetti, i live negli stadi

Conclusa la tranche nei palazzetti, le esibizioni proseguiranno a giugno con i concerti negli stadi, con date annunciate anche a Roma e Milano.