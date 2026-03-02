Agropoli, sub disperso in mare: ritrovato senza vita nella Baia di Trentova

di Marisa Fava

Intervento notturno di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco ad Agropoli per la ricerca di un uomo disperso in mare. Le operazioni sono scattate poco dopo le 23 e si sono concluse intorno alle 3:00 con il ritrovamento del corpo.

L’allarme dopo le 23

Secondo una prima ricostruzione, un quarantenne di origini ucraine stava effettuando immersioni, insieme a un gruppo di persone, nella Baia di Trentova. L’uomo utilizzava la boa di segnalazione prevista per l’attività subacquea.

Quando i compagni non lo hanno visto riemergere, è stato lanciato l’allarme alla Guardia Costiera, che ha avviato immediatamente le ricerche in mare.

In campo anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco

La Guardia Costiera ha richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco: sul posto sono intervenute squadre a terra e il nucleo sommozzatori, giunto da Napoli, per le attività di ricerca in acqua.

Le operazioni hanno portato al ritrovamento dell’uomo, purtroppo privo di vita.

Cause ancora da chiarire

Al momento non sono note le cause del decesso. Non si esclude che il sub possa essere stato colto da un malore durante l’escursione. Gli accertamenti sono in corso.