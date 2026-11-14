Come usare Deep Research su Perplexity: guida passo passo

di Redazione ZON

In sintesi. Su Perplexity, dal sito perplexity.ai, si attiva Deep Research aprendo il menu «+» nella barra di ricerca, scegliendo «Deep Research» e inviando la richiesta. Secondo le pagine ufficiali di Perplexity, a novembre 2026 il report con citazioni arriva in circa 2-4 minuti e si esporta in PDF o documento. Il piano gratuito ha limiti d’uso.

I punti chiave Deep Research di Perplexity si attiva dal menu «+» nella barra di ricerca del sito perplexity.ai.

Il report di Deep Research richiede circa 2-4 minuti secondo una sintesi del centro assistenza di Perplexity.

Il report di Deep Research si esporta in PDF o documento, oppure si converte in una Pagina Perplexity da condividere.

Il piano Free di Perplexity prevede 1 query al mese di Deep Research secondo una sintesi del centro assistenza, ma altre fonti riportano numeri diversi.

Model Council di Perplexity è riservato ai piani Max ed Enterprise Max e funziona solo sul web.

Su Perplexity, dal sito web, si apre il menu «+» nella barra di ricerca, si sceglie «Deep Research», si scrive la richiesta e la si invia. Dopo pochi minuti arriva un report strutturato con citazioni, che si può esportare o condividere. Il piano gratuito ha pochi utilizzi, mentre Pro e Max hanno limiti più alti, ma Perplexity non pubblica i numeri esatti.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

A cosa serve Deep Research e quando conviene usarlo?

Deep Research è la modalità di Perplexity pensata per i report approfonditi, come un’analisi della concorrenza o una rassegna della letteratura. La modalità «Search», invece, dà una risposta rapida con le fonti.

Secondo il blog ufficiale di Perplexity (lancio di febbraio 2025), lo strumento esegue decine di ricerche, legge centinaia di fonti e ragiona sul materiale per consegnare un report completo in modo autonomo. Man mano che impara qualcosa sull’argomento, affina il proprio piano di ricerca.

Se ti serve una risposta di due righe, usa la ricerca normale. Se ti serve un documento da leggere, controllare e magari condividere, Deep Research è lo strumento giusto.

Cosa serve per cominciare?

Basta il sito di Perplexity (perplexity.ai) da browser. Deep Research è incluso in tutti i piani con un uso gratuito limitato, secondo il centro assistenza ufficiale. Non c’è nessuna scelta da fare sul modello: Perplexity seleziona in automatico una combinazione di modelli.

La nuova esperienza con il menu «+» arriva gradualmente. Il centro assistenza indica che parte dal web per gli abbonati Pro e Max, poi seguono le app desktop e mobile. I passaggi ufficiali per le app iOS e Android non sono stati resi noti, e l’interfaccia può cambiare da un dispositivo all’altro.

Come si fa una ricerca con Deep Research, passo dopo passo?

Questi sono i passaggi nell’esperienza descritta dal centro assistenza a novembre 2026. Le pagine ufficiali sono in inglese: se la tua interfaccia è in italiano, le voci potrebbero avere un nome diverso, quindi cerca quella equivalente.

Apri perplexity.ai sul web e clicca nella barra di ricerca. Apri il menu «+» (plus) nella barra di ricerca. Seleziona «Deep Research». Nello stesso menu c’è anche «Model Council». Scrivi la richiesta e inviala. Se Perplexity ti fa domande di chiarimento, rispondi. Succede per le richieste ampie. Mentre la ricerca è in corso, aggiungi domande di approfondimento se ti servono e leggi i risultati principali che compaiono man mano. Quando il report è pronto, controlla le fonti citate. Esporta il report in PDF o documento, oppure convertilo in una Pagina Perplexity da condividere.

Le domande di chiarimento, le domande aggiunte in corsa e i risultati parziali sono funzioni di Advanced Deep Research, l’aggiornamento che secondo la pagina ufficiale porta più accuratezza, più funzioni e un’interfaccia ridisegnata. Cerca più fonti e incrocia le informazioni.

E se non trovi il menu «+»?

Il percorso precedente, descritto al lancio nel 2025, prevedeva di scegliere «Deep Research» dal selettore di modalità nella casella di ricerca, prima di inviare la domanda. Nelle pagine di aiuto più vecchie la voce si chiama «Research». Questo percorso può comparire ancora su app o dispositivi non aggiornati.

Come si scrive una richiesta che funziona?

Perplexity non ha pubblicato indicazioni ufficiali su come scrivere il prompt per Deep Research. Le guide di terzi consultate danno consigli concordi: spiega a cosa serve il report e indica chiaramente cosa vuoi sapere e con quanti dettagli.

Un esempio di richiesta, scritto dalla redazione sulla base di questi consigli:

«Fammi una rassegna della letteratura sugli effetti dello smart working sulla produttività. Mi serve per una tesi triennale. Voglio una sintesi di una pagina per ogni filone di studio e l’indicazione di quali affermazioni hanno meno prove.»

Lo scopo (la tesi), il formato (una pagina per filone) e il livello di dettaglio sono già nella richiesta. Perplexity avrà meno bisogno di chiedere chiarimenti.

Quanto ci mette a produrre il report?

Il tempo dipende dalla richiesta. Una sintesi del centro assistenza indica circa 2-4 minuti per un report tipico. La pagina ufficiale sulla modalità Research parla di meno di 3 minuti per la maggior parte dei compiti, con 4-5 minuti per generare la risposta.

Come si controlla e si esporta il risultato?

Il report va verificato: il controllo diretto delle fonti resta compito di chi lo usa. Apri le citazioni e controlla che dicano davvero ciò che il testo afferma.

Una guida di terzi, non ufficiale, suggerisce un secondo passaggio. Dopo il report, chiedi a Perplexity di mettere alla prova le proprie conclusioni: di cercare prove credibili che le contraddicano e di indicare quali affermazioni sono meno certe o dipendono da assunzioni e non da prove citate.

Per l’esportazione, la pagina ufficiale sulla modalità Research parla di PDF o documento, oppure di una Pagina Perplexity da condividere. Per i piani a pagamento, una guida di novembre 2026 cita anche DOCX, PDF, XLSX, PPTX e semplici app HTML.

Cosa cambia con «Computer» e «Model Council»?

Nella nuova esperienza «Computer», in arrivo gradualmente, Deep Research può usare gli strumenti di Computer: navigare sul web, usare Connectors e skill, eseguire applicazioni per creare file. Nella stessa sessione puoi chiedere di trasformare il report in una presentazione.

«Model Council» è un’opzione diversa: confronta le risposte di più modelli. Secondo una sintesi del centro assistenza è riservato a Max ed Enterprise Max e funziona solo sul web.

Deep Research è gratis e quante ricerche si possono fare?

È gratis con limiti. Il centro assistenza dice che tutti i piani includono un uso gratuito. Una sintesi del centro assistenza di novembre 2026 indica 1 query al mese per il Free, ma altre fonti riportano numeri diversi.

Non è stata trovata una pagina ufficiale con la tabella dei limiti attuali, quindi i numeri vanno controllati sulla pagina dei piani di Perplexity prima di contarci.

Piano Limiti Deep Research (novembre 2026) Prezzo indicato da fonti non ufficiali Free 1 query al mese secondo una sintesi del centro assistenza; altre fonti riportano numeri diversi Non indicato nelle fonti consultate Pro Pool mensile descritto come «uso medio», senza numero; le stime non ufficiali vanno da 4 a 20 al mese 20 dollari al mese o 200 all’anno; il centro assistenza mostra 17 dollari al mese con fatturazione annuale Max Limiti più alti, senza numero pubblicato 200 dollari al mese o 2.000 all’anno Enterprise Pro 50 al mese Non indicato Enterprise Max 500 al mese Non indicato

I prezzi in euro e quelli per l’Italia non sono stati trovati.

Quali errori evitare sui limiti d’uso?

Non fidarti dei numeri che circolano online. I limiti di lancio sono superati: a febbraio 2025 Perplexity annunciava fino a 5 query al giorno per chi non era abbonato e 500 al giorno per i Pro, ma oggi non valgono più.

Alcuni siti riportano anche 5 ricerche al giorno nel Free e 20 al giorno su Pro. Contraddicono i limiti mensili del centro assistenza e non sono confermati.

Una spiegazione ufficiale, riportata da un sito specializzato, dice che i limiti sono stati adeguati per dare più potenza di calcolo a ogni sessione. I limiti possono quindi cambiare ancora.

Che differenza c’è tra Deep Research e la ricerca normale?

La ricerca normale risponde in fretta e cita le fonti, ed è la scelta giusta per una domanda puntuale. Deep Research impiega qualche minuto in più e produce un report dettagliato.

Una regola pratica: se la risposta sta in un paragrafo, usa «Search». Se ti serve un documento da leggere, controllare ed eventualmente consegnare, usa «Deep Research».

Domande frequenti Dove si trova Deep Research su Perplexity? Dal sito perplexity.ai si apre il menu «+» nella barra di ricerca e si sceglie «Deep Research». Nel percorso precedente, descritto al lancio nel 2025, la voce era nel selettore di modalità della casella di ricerca, e può comparire ancora su app o dispositivi non aggiornati. Quanto ci mette Deep Research a produrre un report? Una sintesi del centro assistenza di Perplexity indica circa 2-4 minuti per un report tipico. La pagina ufficiale sulla modalità Research parla di meno di 3 minuti per la maggior parte dei compiti e di 4-5 minuti per generare la risposta. Deep Research di Perplexity è gratis? Deep Research è gratis con limiti: il centro assistenza di Perplexity dice che tutti i piani includono un uso gratuito. Una sintesi del centro assistenza di novembre 2026 indica 1 query al mese per il piano Free, ma altre fonti riportano numeri diversi, quindi vanno controllati sulla pagina dei piani. Come si esporta un report di Deep Research? Secondo la pagina ufficiale sulla modalità Research di Perplexity, il report si esporta in PDF o documento, oppure si converte in una Pagina Perplexity da condividere. Per i piani a pagamento, una guida di novembre 2026 cita anche DOCX, XLSX, PPTX e semplici app HTML. Quante ricerche Deep Research si possono fare con Perplexity Pro? Perplexity descrive per il piano Pro un pool mensile di «uso medio», senza pubblicare un numero. Le stime non ufficiali vanno da 4 a 20 ricerche al mese, e i limiti possono cambiare ancora.

Fonte: Perplexity Help Center – Deep Research and Model Council in Computer · Perplexity Help Center – What is Research mode? · Perplexity Help Center – What’s New in Advanced Deep Research · Perplexity Hub (blog ufficiale) – Introducing Perplexity Deep Research · AI Business Weekly (sito specializzato, novembre 2026) · Whizi (sito specializzato, limiti Pro) · Fello AI (prezzi 2026) · Suprmind (prezzi, settembre 2026, discordante) · Emerging Tech Daily (consigli di verifica, non ufficiale)