Sanguettari e svegliatori: sette mestieri che non esistono più

di Redazione ZON

In sintesi. Sette mestieri attivi tra Seicento e Novecento sono scomparsi perché scienza e tecnologia li hanno resi inutili: mignattai detti sanguettari, spargitori di erbe, svegliatori, cercatori di puro, guidatori di tronchi, addetti alla posta pneumatica e follatori di lana. Ognuno ha smesso di servire per una causa precisa.

I punti chiave I mignattai, chiamati sanguettari a Napoli, attiravano le sanguisughe con le proprie gambe, e le sanguisughe restavano spesso attaccate per 20 minuti.

A metà Ottocento la Germania esportava 30 milioni di sanguisughe all’anno verso l’America, mentre nel 1833 la Francia ne importava circa 42 milioni.

Il medico francese Pierre-Charles Alexandre Louis dimostrò che il salasso procurato dalle sanguisughe non curava né le febbri né le infiammazioni.

Gli addetti alla posta pneumatica spingevano un bossolo di alluminio o ottone nei tubi sotto i marciapiedi a 40-60 km/h.

La follatura riduceva la lana del 10-25% e la rendeva più resistente e impermeabile.

I sanguettari, nome con cui a Napoli erano noti i mignattai, attiravano le sanguisughe con le proprie gambe. È uno dei sette mestieri che scienza e tecnologia hanno reso inutili.

Perché i sanguettari entravano negli stagni a gambe nude

Nell’Ottocento la medicina occidentale era convinta che molte malattie si curassero togliendo sangue. Per questo le sanguisughe, dette anche mignatte, erano richiestissime.

I mignattai le attiravano con zampe di animali, spesso di vecchi cavalli, ma più spesso con le proprie gambe. Raccoglievano le sanguisughe dopo che si erano nutrite a sufficienza.

A fare questo lavoro erano soprattutto giovani donne povere delle campagne, che entravano in stagni e paludi a gambe nude. Le sanguisughe restavano spesso attaccate per 20 minuti, la ferita poteva sanguinare fino a dieci ore e c’erano rischi di anemia e infezioni.

Il commercio aveva dimensioni enormi. A metà Ottocento la Germania esportava 30 milioni di sanguisughe all’anno verso l’America, mentre nel 1833 la Francia ne importava circa 42 milioni.

Il mestiere finì quando il medico francese Pierre-Charles Alexandre Louis dimostrò che il salasso procurato dalle sanguisughe non curava né le febbri né le infiammazioni. Anzi, peggiorava le condizioni dei malati e li indeboliva.

Svegliatori, cercatori di puro e posta pneumatica: come lavoravano

I “knocker-uppers”, gli svegliatori, erano pagati per svegliare i clienti nell’Inghilterra della Rivoluzione industriale, ma anche in Irlanda e nei Paesi Bassi. Giravano prima dell’alba e bussavano a vetri e porte con lunghi bastoni finché i clienti non si alzavano.

Nell’East London degli anni Trenta Mary Smith guadagnava 6 pence a settimana sparando piselli secchi contro le finestre con una cerbottana. In molte città industriali il mestiere è sopravvissuto fino ai primi anni Trenta del Novecento.

Nella Londra vittoriana i “cercatori di puro” raccoglievano per strada gli escrementi di cane, chiamati “pure”. Li vendevano a secchi alle concerie di Bermondsey, dove servivano a ammorbidire il marocchino e la pelle di capretto.

Gli addetti alla posta pneumatica, nelle centrali di smistamento, negli uffici postali e nelle banche, arrotolavano documenti, telegrammi, lettere o denaro dentro un bossolo di alluminio o ottone. La differenza di pressione lo spingeva nei tubi sotto i marciapiedi a 40-60 km/h.

La posta pneumatica pubblica urbana non esiste più. In ambito sanitario il sistema è ancora molto usato per spedire in fretta documenti, campioni biologici e farmaci.

Spargitori di erbe, zattieri e follatori: cosa è cambiato

Gli “herb strewer” della Britannia del Seicento spargevano erbe aromatiche nelle stanze e nelle strade delle famiglie nobili per coprire i cattivi odori. A fine giornata tutto il materiale andava ripulito.

I guidatori di tronchi, detti zattieri o “menad” in montagna, sfruttavano le piene primaverili e autunnali dei fiumi. Legavano i tronchi in zattere per portare il legname dai boschi alle valli e alle città.

I follatori di lana, o “fulli”, infeltrivano il tessuto con i piedi in vasche d’acqua e argilla. La follatura riduceva la lana del 10-25% e la rendeva più resistente e impermeabile. Per lavarla si usava l’urina, perché i sali di ammonio eliminano le impurità e ravvivano i colori.

Cosa ha fatto sparire ciascun mestiere

Mestiere Dove Cosa lo ha reso inutile Mignattai (sanguettari) Campagne, stagni e paludi La dimostrazione di Pierre-Charles Alexandre Louis sull’inefficacia del salasso Spargitori di erbe aromatiche Britannia Il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie Svegliatori Inghilterra, Irlanda, Paesi Bassi La diffusione delle sveglie negli anni Settanta dell’Ottocento Cercatori di puro Londra I nuovi procedimenti chimici di concia Guidatori di tronchi Fiumi di montagna Chiatte a motore, ferrovie e sbarramenti idroelettrici Addetti alla posta pneumatica Città, uffici postali, banche Automazione e digitalizzazione negli anni Settanta del Novecento

Domande frequenti Chi erano i sanguettari? I sanguettari, o mignattai, erano i raccoglitori di sanguisughe, chiamati così a Napoli. Le attiravano con zampe di animali, spesso di vecchi cavalli, ma più spesso con le proprie gambe. Erano soprattutto giovani donne povere delle campagne, che entravano a gambe nude in stagni e paludi. Perché i mignattai hanno smesso di lavorare? Il mestiere finì quando il medico francese Pierre-Charles Alexandre Louis dimostrò che il salasso procurato dalle sanguisughe non curava né le febbri né le infiammazioni. Il salasso peggiorava le condizioni dei malati e li indeboliva. Le sanguisughe non servivano più. Cosa facevano i knocker-uppers, gli svegliatori? I knocker-uppers erano pagati per svegliare i clienti nell’Inghilterra della Rivoluzione industriale, ma anche in Irlanda e nei Paesi Bassi. Giravano prima dell’alba e bussavano a vetri e porte con lunghi bastoni finché i clienti non si alzavano. In molte città industriali il mestiere è sopravvissuto fino ai primi anni Trenta del Novecento. La posta pneumatica esiste ancora? La posta pneumatica pubblica urbana non esiste più. In ambito sanitario il sistema è ancora molto usato per spedire in fretta documenti, campioni biologici e farmaci. A cosa servivano gli escrementi di cane raccolti a Londra? Nella Londra vittoriana i cercatori di puro raccoglievano per strada gli escrementi di cane, chiamati “pure”. Li vendevano a secchi alle concerie di Bermondsey, dove servivano ad ammorbidire il marocchino e la pelle di capretto.

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Fonte: Geopop