Sanguettari e svegliatori: sette mestieri che non esistono più
In sintesi. Sette mestieri attivi tra Seicento e Novecento sono scomparsi perché scienza e tecnologia li hanno resi inutili: mignattai detti sanguettari, spargitori di erbe, svegliatori, cercatori di puro, guidatori di tronchi, addetti alla posta pneumatica e follatori di lana. Ognuno ha smesso di servire per una causa precisa.
I punti chiave
- I mignattai, chiamati sanguettari a Napoli, attiravano le sanguisughe con le proprie gambe, e le sanguisughe restavano spesso attaccate per 20 minuti.
- A metà Ottocento la Germania esportava 30 milioni di sanguisughe all’anno verso l’America, mentre nel 1833 la Francia ne importava circa 42 milioni.
- Il medico francese Pierre-Charles Alexandre Louis dimostrò che il salasso procurato dalle sanguisughe non curava né le febbri né le infiammazioni.
- Gli addetti alla posta pneumatica spingevano un bossolo di alluminio o ottone nei tubi sotto i marciapiedi a 40-60 km/h.
- La follatura riduceva la lana del 10-25% e la rendeva più resistente e impermeabile.
I sanguettari, nome con cui a Napoli erano noti i mignattai, attiravano le sanguisughe con le proprie gambe. È uno dei sette mestieri che scienza e tecnologia hanno reso inutili.
Perché i sanguettari entravano negli stagni a gambe nude
Nell’Ottocento la medicina occidentale era convinta che molte malattie si curassero togliendo sangue. Per questo le sanguisughe, dette anche mignatte, erano richiestissime.
I mignattai le attiravano con zampe di animali, spesso di vecchi cavalli, ma più spesso con le proprie gambe. Raccoglievano le sanguisughe dopo che si erano nutrite a sufficienza.
A fare questo lavoro erano soprattutto giovani donne povere delle campagne, che entravano in stagni e paludi a gambe nude. Le sanguisughe restavano spesso attaccate per 20 minuti, la ferita poteva sanguinare fino a dieci ore e c’erano rischi di anemia e infezioni.
Il commercio aveva dimensioni enormi. A metà Ottocento la Germania esportava 30 milioni di sanguisughe all’anno verso l’America, mentre nel 1833 la Francia ne importava circa 42 milioni.
Il mestiere finì quando il medico francese Pierre-Charles Alexandre Louis dimostrò che il salasso procurato dalle sanguisughe non curava né le febbri né le infiammazioni. Anzi, peggiorava le condizioni dei malati e li indeboliva.
Svegliatori, cercatori di puro e posta pneumatica: come lavoravano
I “knocker-uppers”, gli svegliatori, erano pagati per svegliare i clienti nell’Inghilterra della Rivoluzione industriale, ma anche in Irlanda e nei Paesi Bassi. Giravano prima dell’alba e bussavano a vetri e porte con lunghi bastoni finché i clienti non si alzavano.
Nell’East London degli anni Trenta Mary Smith guadagnava 6 pence a settimana sparando piselli secchi contro le finestre con una cerbottana. In molte città industriali il mestiere è sopravvissuto fino ai primi anni Trenta del Novecento.
Nella Londra vittoriana i “cercatori di puro” raccoglievano per strada gli escrementi di cane, chiamati “pure”. Li vendevano a secchi alle concerie di Bermondsey, dove servivano a ammorbidire il marocchino e la pelle di capretto.
Gli addetti alla posta pneumatica, nelle centrali di smistamento, negli uffici postali e nelle banche, arrotolavano documenti, telegrammi, lettere o denaro dentro un bossolo di alluminio o ottone. La differenza di pressione lo spingeva nei tubi sotto i marciapiedi a 40-60 km/h.
La posta pneumatica pubblica urbana non esiste più. In ambito sanitario il sistema è ancora molto usato per spedire in fretta documenti, campioni biologici e farmaci.
Spargitori di erbe, zattieri e follatori: cosa è cambiato
Gli “herb strewer” della Britannia del Seicento spargevano erbe aromatiche nelle stanze e nelle strade delle famiglie nobili per coprire i cattivi odori. A fine giornata tutto il materiale andava ripulito.
I guidatori di tronchi, detti zattieri o “menad” in montagna, sfruttavano le piene primaverili e autunnali dei fiumi. Legavano i tronchi in zattere per portare il legname dai boschi alle valli e alle città.
I follatori di lana, o “fulli”, infeltrivano il tessuto con i piedi in vasche d’acqua e argilla. La follatura riduceva la lana del 10-25% e la rendeva più resistente e impermeabile. Per lavarla si usava l’urina, perché i sali di ammonio eliminano le impurità e ravvivano i colori.
Cosa ha fatto sparire ciascun mestiere
|Mestiere
|Dove
|Cosa lo ha reso inutile
|Mignattai (sanguettari)
|Campagne, stagni e paludi
|La dimostrazione di Pierre-Charles Alexandre Louis sull’inefficacia del salasso
|Spargitori di erbe aromatiche
|Britannia
|Il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie
|Svegliatori
|Inghilterra, Irlanda, Paesi Bassi
|La diffusione delle sveglie negli anni Settanta dell’Ottocento
|Cercatori di puro
|Londra
|I nuovi procedimenti chimici di concia
|Guidatori di tronchi
|Fiumi di montagna
|Chiatte a motore, ferrovie e sbarramenti idroelettrici
|Addetti alla posta pneumatica
|Città, uffici postali, banche
|Automazione e digitalizzazione negli anni Settanta del Novecento
Domande frequenti
Chi erano i sanguettari?
I sanguettari, o mignattai, erano i raccoglitori di sanguisughe, chiamati così a Napoli. Le attiravano con zampe di animali, spesso di vecchi cavalli, ma più spesso con le proprie gambe. Erano soprattutto giovani donne povere delle campagne, che entravano a gambe nude in stagni e paludi.
Perché i mignattai hanno smesso di lavorare?
Il mestiere finì quando il medico francese Pierre-Charles Alexandre Louis dimostrò che il salasso procurato dalle sanguisughe non curava né le febbri né le infiammazioni. Il salasso peggiorava le condizioni dei malati e li indeboliva. Le sanguisughe non servivano più.
Cosa facevano i knocker-uppers, gli svegliatori?
I knocker-uppers erano pagati per svegliare i clienti nell’Inghilterra della Rivoluzione industriale, ma anche in Irlanda e nei Paesi Bassi. Giravano prima dell’alba e bussavano a vetri e porte con lunghi bastoni finché i clienti non si alzavano. In molte città industriali il mestiere è sopravvissuto fino ai primi anni Trenta del Novecento.
La posta pneumatica esiste ancora?
La posta pneumatica pubblica urbana non esiste più. In ambito sanitario il sistema è ancora molto usato per spedire in fretta documenti, campioni biologici e farmaci.
A cosa servivano gli escrementi di cane raccolti a Londra?
Nella Londra vittoriana i cercatori di puro raccoglievano per strada gli escrementi di cane, chiamati “pure”. Li vendevano a secchi alle concerie di Bermondsey, dove servivano ad ammorbidire il marocchino e la pelle di capretto.
Immagine di repertorio
Fonte: Geopop
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