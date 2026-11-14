Tumore al seno negli uomini: la storia di Giovanni Scribano, vincitore di The Voice Senior

di Redazione ZON

In sintesi. Giovanni Scribano, 60 anni, musicista di Monastier (Treviso) e vincitore di The Voice Senior nella finale del 13 novembre 2026 su Rai1, ha raccontato di aver avuto un tumore al seno nel 2020. Secondo il senologo Christian Rizzetto, il tumore al seno maschile conta circa 600 nuovi casi l’anno in Italia.

I punti chiave Giovanni Scribano, 60 anni, ha vinto The Voice Senior nella finale del 13 novembre 2026 su Rai1 e ha avuto un tumore al seno nel 2020.

Secondo Christian Rizzetto, direttore di Chirurgia Senologica, il tumore al seno maschile vale circa lo 0,5-1% del totale dei tumori della mammella.

Secondo Christian Rizzetto, in Italia i nuovi casi negli uomini sono circa 600 all’anno e nella provincia di Treviso sono meno di 10 all’anno.

Secondo Christian Rizzetto, l’età media alla diagnosi del tumore al seno negli uomini è tra 60 e 70 anni e per gli uomini non sono previsti programmi di screening.

Il segnale più comune del tumore al seno negli uomini è un nodulo duro, generalmente indolore e in un solo seno, spesso sotto l’areola o nella zona circostante.

Giovanni Scribano, 60 anni, musicista di Monastier (Treviso), ha vinto The Voice Senior nella finale del 13 novembre 2026 e ha raccontato di aver avuto un tumore al seno nel 2020.

Scribano è tornato nell’ospedale dove è stato curato

Prima della vittoria, Giovanni Scribano, detto Gianni, è tornato con la troupe del programma all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato curato. Il racconto della visita è andato in onda durante la finale del 13 novembre 2026 su Rai1. Il 14 novembre 2026 l’ha raccontato anche l’Ulss 2 della Marca Trevigiana.

Scribano ha spiegato di aver affrontato nel 2020 l’intervento, la radioterapia e le altre cure necessarie. Ha dichiarato:

«A lungo ho visto il mondo dalla finestra dell’ospedale, ma adesso sto bene, sono qui con i miei capelli e invito tutti a fare prevenzione.»

Giovanni Scribano ha avuto due motivi per la visita: ringraziare chi lo aveva seguito durante la malattia e portare l’attenzione su una patologia poco conosciuta e spesso sottovalutata dagli uomini.

Ai sanitari ha detto che la musica è stata per lui anche una forma di reazione alla malattia. E ha ricordato: «In reparto ero quello che disturbava tutti: mettevo su le mie canzoni».

Il tumore al seno maschile è raro: i numeri indicati dal chirurgo senologo

Christian Rizzetto, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Senologica, ha spiegato che il tumore al seno è una delle neoplasie più diffuse tra le donne. Nell’uomo, ha detto, è una malattia rara. Secondo Rizzetto, proprio perché rara è poco conosciuta, e gli uomini possono non riconoscerne i primi segnali. Il rischio, ha aggiunto, è di arrivare tardi alla diagnosi.

Dato Valore indicato da Christian Rizzetto Quota sul totale dei tumori della mammella circa 0,5-1% Nuovi casi all’anno negli uomini in Italia circa 600 Nuovi casi all’anno negli uomini nella provincia di Treviso meno di 10 Età media alla diagnosi tra 60 e 70 anni

Rizzetto ha precisato che la malattia può manifestarsi anche in persone più giovani. Per gli uomini, ha ricordato, non sono previsti programmi di screening.

I segnali che Rizzetto invita a non sottovalutare

Per il direttore di Chirurgia Senologica, proprio l’assenza di screening rende importante non trascurare alcuni segnali. Il più comune è un nodulo duro, generalmente indolore e in un solo seno, spesso sotto l’areola o nella zona circostante.

Rizzetto ha indicato anche altri sintomi da non sottovalutare:

retrazione del capezzolo;

arrossamenti, ulcerazioni o cambiamenti della pelle;

fuoriuscita di secrezioni dal capezzolo, talvolta con tracce di sangue.

Chi è il vincitore della settima edizione di The Voice Senior

Giovanni Scribano ha vinto la settima edizione di The Voice Senior, il talent di Rai1 per artisti over 60 condotto da Antonella Clerici. Ha conquistato il televoto nella finale del 13 novembre 2026 e ha dato ad Arisa la prima vittoria da coach nel programma.

Alla finale era l’unico uomo in gara. Gli altri finalisti erano Sabrina Brodosi e Anna Cuomo, del team di Fiorella Mannoia, e Cristina Orsi, della squadra di Nek. Scribano aveva scelto Arisa dopo le Blind Auditions, dove aveva cantato “Più su” di Renato Zero. In finale ha chiuso con “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni.

Scribano è cantante, pianista e polistrumentista. Ha iniziato a suonare a 12 anni, quando uno zio gli regalò una chitarra, e a 17 anni ha cominciato la carriera professionistica, con migliaia di concerti in tutta Europa. Tra gli artisti con cui ha collaborato ci sono Little Tony, Fabio Concato e Marco Ferradini.

Con la vittoria Giovanni Scribano potrà pubblicare un brano con Warner Music Italia.

Domande frequenti Quanti uomini si ammalano di tumore al seno ogni anno in Italia? Secondo Christian Rizzetto, direttore di Chirurgia Senologica, in Italia i nuovi casi negli uomini sono circa 600 all’anno. Nella provincia di Treviso sono meno di 10 all’anno. Il tumore al seno maschile vale circa lo 0,5-1% del totale dei tumori della mammella. Quali sono i sintomi del tumore al seno negli uomini? Il segnale più comune è un nodulo duro, generalmente indolore e in un solo seno, spesso sotto l’areola o nella zona circostante. Christian Rizzetto indica anche la retrazione del capezzolo, arrossamenti, ulcerazioni o cambiamenti della pelle e la fuoriuscita di secrezioni dal capezzolo, talvolta con tracce di sangue. Esiste lo screening per il tumore al seno negli uomini? No, per gli uomini non sono previsti programmi di screening. Secondo Christian Rizzetto, proprio questa assenza rende importante non trascurare i segnali della malattia, perché il rischio è arrivare tardi alla diagnosi. A che età viene diagnosticato il tumore al seno negli uomini? Secondo Christian Rizzetto, l’età media alla diagnosi è tra 60 e 70 anni. Lo stesso chirurgo precisa che la malattia può manifestarsi anche in persone più giovani. Chi ha vinto The Voice Senior nel 2026? Giovanni Scribano, 60 anni, musicista di Monastier (Treviso), ha vinto la settima edizione di The Voice Senior nella finale del 13 novembre 2026 su Rai1. Era nella squadra di Arisa, per la quale è la prima vittoria da coach nel programma. Con la vittoria potrà pubblicare un brano con Warner Music Italia.

Fonte: ANSA · TV Sorrisi e Canzoni · Libero · Wonder Channel