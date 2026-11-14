Avanzi cotti in frigo: quanti giorni durano e come conservarli

di Redazione ZON

In sintesi. Gli avanzi cotti si conservano in frigorifero, sotto i 5 °C, per 2-3 giorni: è il limite ideale indicato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel decalogo del progetto SAC. Riso, pasta condita, preparazioni con uova e pesce durano 1-2 giorni. Se non vengono consumati in tempo, gli avanzi vanno congelati subito.

I punti chiave L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) indica come ideale un massimo di 2-3 giorni in frigorifero per gli avanzi cotti, a meno di 5 °C.

Il riso cotto si tiene in frigo 1 giorno secondo EUFIC e 1-2 giorni secondo Migros.

Il cibo cotto può restare fuori dal frigo al massimo 2 ore, oppure 1 ora se la temperatura supera circa 32 °C.

I giorni di conservazione degli avanzi si contano dalla prima cottura e conservazione, non dall’ultimo riscaldamento.

USDA-FSIS indica di portare gli avanzi a 165 °F, circa 74 °C, prima di mangiarli.

Gli avanzi cotti si tengono in frigorifero, a meno di 5 °C, per 2-3 giorni: è il limite che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) indica come ideale. Per riso, pasta condita, preparazioni con le uova e pesce il tempo è più breve, in genere 1-2 giorni. Se non riesci a consumarli in tempo, congelali subito.

Quanti giorni durano davvero gli avanzi cotti in frigo?

Le fonti non danno tutte lo stesso numero. L’ISS, nel decalogo del progetto SAC riportato dall’ANSA il 24 dicembre 2025, parla di «pochi giorni» e idealmente non oltre 2-3. L’agenzia statunitense USDA-FSIS arriva a 3-4 giorni.

Per un lettore italiano la regola prudente è 2-3 giorni, con 3 come tetto massimo. I limiti americani sono pensati per gli Stati Uniti, mentre in Italia e nell’Unione europea il riferimento per la temperatura del frigo è sotto i 5 °C.

Fonte Giorni in frigo ISS (decalogo SAC) idealmente non oltre 2-3 EUFIC 2-3 (1 per i piatti a base di riso) Migros (azienda svizzera) circa 2 USDA-FSIS 3-4

Il conteggio parte da quando il cibo è stato cucinato e conservato la prima volta, non dall’ultimo riscaldamento. Questi sono limiti generali: contano anche il tipo di alimento e il modo in cui è stato cotto, manipolato e raffreddato.

Quanto durano i diversi tipi di avanzi?

Alcuni alimenti reggono meno degli altri. I tempi qui sotto sono indicativi e arrivano in gran parte da fonti divulgative, non da enti ufficiali: usali come orientamento e, nel dubbio, scegli il valore più basso. A novembre 2026 le indicazioni risultano queste.

Alimento cotto Tempo indicativo in frigo Note Riso 1-2 giorni 1 giorno secondo EUFIC, 1-2 secondo Migros Pasta condita fino a 2 giorni pasta, riso e cereali già conditi: 1-2 giorni Carne cotta 2-3 giorni circa 48 ore se c’è una salsa Pesce cotto 1-2 giorni indicazione da fonte non ufficiale Verdure cotte 2-3 giorni entro 48 ore se saltate con olio, aglio o cipolla Zuppe, minestre, legumi 2-3 giorni solo se ben raffreddati e coperti Frittate e torte salate 1-2 giorni preparazioni a base di uova

Perché il riso avanzato è il caso più delicato?

Le spore del riso sopravvivono alla cottura e, se il riso resta a lungo fuori dal frigo, possono trasformarsi in batteri. Questi producono tossine che causano nausea, vomito o diarrea.

Per questo il riso va raffreddato in fretta e tenuto in frigo molto poco: 1 giorno secondo EUFIC, 1-2 secondo Migros. Alcuni siti divulgativi indicano tempi più lunghi, ma tra le fonti consultate quelle più prudenti sono anche le più autorevoli.

Cosa serve per conservare bene gli avanzi?

un frigorifero che stia sotto i 5 °C, controllato con un termometro;

contenitori puliti, bassi e con coperchio (meglio se ermetici);

un pennarello o un’etichetta per scrivere la data;

spazio libero sui ripiani, perché l’aria possa circolare.

Come si conservano gli avanzi cotti, passo per passo?

Riponi gli avanzi in frigo (o in congelatore) entro poche ore dalla cottura. A temperatura ambiente il limite massimo è 2 ore, e scende a 1 ora se fa molto caldo. Dividi il cibo in porzioni piccole, in contenitori puliti, bassi e coperti. Una teglia bassa o due contenitori raffreddano meglio di una pentola grande. Chiudi i contenitori e mettili in un frigorifero sotto i 5 °C. Non riempirlo troppo. Sistema i cibi cotti sui ripiani alti, separati dai crudi. Non mettere preparazioni diverse nello stesso contenitore, per ridurre la contaminazione crociata. Scrivi la data di cottura sul contenitore e controlla ogni tanto che il frigo resti sotto i 5 °C. Prima di mangiarli, riscalda bene gli avanzi (vedi sotto per le temperature). Se non pensi di consumarli entro 2-3 giorni, congela subito invece di aspettare.

Si può mettere in frigo il cibo ancora caldo?

Le fonti non sono del tutto d’accordo. EUFIC, in una pagina datata, consiglia di aspettare che il cibo si raffreddi a temperatura ambiente. Altre fonti, tra cui USDA-FSIS, dicono di non attendere il raffreddamento completo.

La sintesi più sicura: con una pentola grande è meglio non farlo, perché il cibo si raffredda lentamente e il frigo si scalda. Dividi tutto in contenitori bassi e piccoli e metti in frigo entro 2 ore dalla cottura.

Quanto può restare il cibo cotto fuori dal frigo?

Al massimo 2 ore, oppure 1 ora se la temperatura supera circa 32 °C. Oltre questo limite il cibo deperibile va buttato. Il limite vale per pasta e riso cotti, carne, pesce, minestre, sughi e verdure cotte.

È un massimo, non un obiettivo: conviene mettere gli avanzi in frigo appena possibile. Fa eccezione il cibo tenuto davvero caldo, sopra i 60 °C, che può restare in attesa di essere servito.

Riscaldare gli avanzi ne allunga la durata?

No. I giorni si contano dalla prima cottura e conservazione, non dall’ultimo riscaldamento. Scaldare serve a rendere il cibo più sicuro al momento di mangiarlo, non a prolungarne la vita.

USDA-FSIS indica di portare gli avanzi a 165 °F, circa 74 °C. Migros consiglia, per quelli rimasti in frigo più di 2 giorni, almeno 70 °C per almeno 2 minuti. Prima di mangiare serve comunque un controllo di aspetto e odore.

Quanto durano gli avanzi in freezer?

Gli avanzi congelati restano sicuri a tempo indeterminato, ma perdono umidità e sapore. Per la qualità, USDA-FSIS indica 3-4 mesi in una pagina e 2-6 mesi in un’altra: le due cifre differiscono.

Scongela in frigorifero, in acqua fredda o al microonde, mai sul piano di lavoro. Congela quando il cibo è ancora fresco, non all’ultimo giorno utile.

Quali errori evitare?

Il frigo non sterilizza: rallenta i batteri, ma non li elimina. Cottura, tempi, pulizia, separazione tra crudo e cotto e temperatura corretta contano tutti.

Un alimento deperibile rimasto fuori oltre il limite, o tutta la notte, va scartato anche se ha un buon odore. Frigo, congelamento o riscaldamento successivi non lo rendono sicuro.

Ricorda infine che i tempi sono raccomandazioni generali. Per esigenze particolari di salute chiedi al tuo medico.

Domande frequenti Quanti giorni durano gli avanzi cotti in frigo? La regola prudente per un lettore italiano è 2-3 giorni, con 3 come tetto massimo, in un frigorifero sotto i 5 °C. L’ISS indica idealmente non oltre 2-3 giorni, mentre l’agenzia statunitense USDA-FSIS arriva a 3-4. Il conteggio parte dalla prima cottura e conservazione. Quanto dura il riso avanzato in frigo? Il riso cotto dura 1 giorno in frigo secondo EUFIC e 1-2 giorni secondo Migros. Va raffreddato in fretta perché le spore sopravvivono alla cottura e, se il riso resta a lungo fuori dal frigo, possono trasformarsi in batteri che producono tossine. Quanto può stare il cibo cotto fuori dal frigo? Al massimo 2 ore, oppure 1 ora se la temperatura supera circa 32 °C. Oltre questo limite il cibo deperibile va buttato. Fa eccezione il cibo tenuto sopra i 60 °C, che può restare in attesa di essere servito. Riscaldare gli avanzi ne allunga la durata? No. I giorni si contano dalla prima cottura e conservazione, non dall’ultimo riscaldamento. Scaldare rende il cibo più sicuro al momento di mangiarlo: USDA-FSIS indica 165 °F, circa 74 °C. Quanto durano gli avanzi in freezer? Gli avanzi congelati restano sicuri a tempo indeterminato, ma perdono umidità e sapore. Per la qualità, USDA-FSIS indica 3-4 mesi in una pagina e 2-6 mesi in un’altra. Vanno scongelati in frigorifero, in acqua fredda o al microonde, mai sul piano di lavoro.

Fonte: ANSA – Terra e Gusto (che riporta il decalogo dell’Istituto Superiore di Sanità, progetto SAC, 24/12/2025) · L’Unione Sarda (decalogo ISS) · USDA Food Safety and Inspection Service – Leftovers and Food Safety · USDA Food Safety and Inspection Service – Your Guide to Safe Spring Holiday Meals · EUFIC – La corretta conservazione degli alimenti a casa · Mondosanità (articolo sull’organizzazione del frigorifero) · Mondosanità (articolo sulla regola delle due ore) · Mondosanità (articolo sul riso) · Refrigerazione degli alimenti: 13 domande & Risposte · Come conservare gli avanzi delle feste in modo sicuro · Cibo caldo in frigorifero, quanto aspettare dopo la cottura prima di conservarlo – Agendaonline.it · Avanzi in frigo: per quanti giorni si possono mangiare senza rischi · Avanzi in frigo: le 4 regole che evitano la maggior parte delle intossicazioni · Avanzi in frigorifero: tempi, contenitori e regole per conservarli senza rischi – Blog molecolare · Avanzi in frigorifero: per quanto tempo si possono conservare