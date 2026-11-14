Instagram usa l’IA per stimare l’età degli utenti: cosa cambia con i Teen Accounts

di Redazione ZON

In sintesi. Meta, la società proprietaria di Instagram, ha annunciato l’adozione globale di un sistema di intelligenza artificiale che stima l’età degli utenti da post, commenti, foto e video. Gli account stimati tra 13 e 17 anni possono passare ai Teen Accounts, con limiti su messaggi privati, notifiche e contenuti sensibili. Notizia del 14 novembre 2026.

I punti chiave Meta ha annunciato l’adozione globale del sistema di intelligenza artificiale di Instagram che stima l’età degli utenti.

L’intelligenza artificiale di Instagram analizza post, commenti, didascalie, biografia, foto e video, e secondo Meta non usa il riconoscimento facciale.

Instagram può inserire nei Teen Accounts gli utenti stimati tra 13 e 17 anni, anche se il loro profilo dichiara un’età adulta.

Nei Teen Accounts una notifica invita a lasciare l’app dopo 60 minuti e la modalità notturna silenzia gli avvisi dalle 22 alle 7.

Per gli utenti sotto i 16 anni molte restrizioni dei Teen Accounts non possono essere revocate senza l’autorizzazione di un genitore.

Instagram userà l’intelligenza artificiale per individuare gli account di ragazzi tra 13 e 17 anni che si dichiarano adulti. Meta, la società proprietaria della piattaforma, ha annunciato l’adozione globale del sistema.

Meta ha provato questa tecnologia prima negli Stati Uniti, in Australia, in Canada e nel Regno Unito. In seguito l’ha estesa all’Unione Europea.

Quali indizi usa l’algoritmo per stimare l’età di un utente

L’intelligenza artificiale di Instagram analizza post, commenti, didascalie e biografia del profilo. In questi testi possono comparire riferimenti a compleanni, alla scuola o alla classe frequentata.

Anche foto e video forniscono segnali. Meta precisa che non si tratta di riconoscimento facciale: il sistema non crea un’impronta biometrica per identificare una persona. Cerca invece caratteristiche generali, come altezza o struttura corporea, che suggeriscono un’età approssimativa.

Il sistema combina tutti questi segnali con altre informazioni sull’attività dell’account e produce una stima probabilistica. Un singolo selfie non basta a stabilire l’età di nessuno.

Cosa cambia per un account classificato come adolescente

Se l’intelligenza artificiale stima che l’utente abbia tra 13 e 17 anni, Instagram può inserirlo automaticamente nei Teen Accounts, anche quando sul profilo compare un’età adulta. Le protezioni di questi account sono quattro:

i messaggi privati sono limitati alle persone già seguite o conosciute;

i contenuti sensibili e i commenti offensivi vengono filtrati di più;

una notifica invita a lasciare l’app dopo 60 minuti;

la modalità notturna silenzia gli avvisi dalle 22 alle 7.

Per gli utenti sotto i 16 anni, molte di queste restrizioni non possono essere revocate senza l’autorizzazione di un genitore.

Il caso dei bambini sotto i 13 anni è diverso, perché 13 anni è l’età minima generalmente richiesta per usare Instagram. Quando Meta ritiene che un account appartenga a un bambino, può disattivarlo e chiedere una verifica dell’età prima di ripristinarlo.

Cosa succede se il sistema sbaglia

Il sistema può commettere errori. Un adulto dall’aspetto giovanile o con contenuti legati alla scuola potrebbe essere classificato come minorenne, mentre un adolescente potrebbe sfuggire al controllo.

Quando Instagram sospetta che un utente abbia modificato la data di nascita per evitare le restrizioni, può chiedere una verifica con un documento. In alternativa può usare sistemi esterni di stima dell’età basati su un video-selfie.

Meta continuerà a estendere questa tecnologia a Facebook e, successivamente, a Threads.

Domande frequenti Come fa Instagram a capire quanti anni hai? Instagram usa l’intelligenza artificiale per analizzare post, commenti, didascalie, biografia, foto e video, insieme ad altre informazioni sull’attività dell’account. Il risultato è una stima probabilistica dell’età, non una certezza. Un singolo selfie non basta a stabilire l’età di una persona. Instagram usa il riconoscimento facciale per stimare l’età? No, secondo Meta il sistema di Instagram non usa il riconoscimento facciale e non crea un’impronta biometrica per identificare una persona. Cerca caratteristiche generali, come altezza o struttura corporea, che suggeriscono un’età approssimativa. Cosa cambia per un account Instagram classificato come adolescente? Se l’intelligenza artificiale stima che l’utente abbia tra 13 e 17 anni, Instagram può inserirlo nei Teen Accounts. I messaggi privati sono limitati alle persone già seguite o conosciute, i contenuti sensibili sono filtrati di più, una notifica invita a lasciare l’app dopo 60 minuti e la modalità notturna silenzia gli avvisi dalle 22 alle 7. Cosa succede se Instagram sbaglia a stimare la mia età? Il sistema può commettere errori: un adulto dall’aspetto giovanile può essere classificato come minorenne. Quando Instagram sospetta una data di nascita modificata, può chiedere una verifica con un documento oppure usare sistemi esterni di stima dell’età basati su un video-selfie. Cosa succede su Instagram se hai meno di 13 anni? Tredici anni è l’età minima generalmente richiesta per usare Instagram. Quando Meta ritiene che un account appartenga a un bambino sotto i 13 anni, può disattivarlo e chiedere una verifica dell’età prima di ripristinarlo.

Immagine di repertorio

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