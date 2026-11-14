Infortuni sportivi: calcetto e calcio superano di molto lo sci

di Redazione ZON

In sintesi. In Italia circa 300.000 persone l’anno vanno in pronto soccorso per un infortunio sportivo e, secondo le stime più citate, il 46% giocava a calcio o calcetto. Nessun’altra disciplina supera l’8% degli accessi. Gli incidenti negli sport invernali sono tra 30.000 e 35.000 l’anno. I dati citati sono numeri assoluti, non il rischio per singolo praticante.

I punti chiave In Italia circa 300.000 persone l’anno vanno in pronto soccorso per un infortunio sportivo.

Il calcio e il calcetto rappresentano il 46% degli accessi in pronto soccorso per infortunio sportivo; nessun’altra disciplina supera l’8%.

Gli sport invernali (sci, snowboard e scialpinismo) causano tra 30.000 e 35.000 incidenti l’anno.

L’età media degli infortunati sportivi è di 21 anni e il 70% degli accessi in pronto soccorso è in codice bianco.

Il chirurgo Corrado Bertolo tiene l’incontro «Chi rischia di più non è chi pensi» il 18 novembre 2026 alle 18.30 in Area X a Torino.

In Italia circa 300.000 persone l’anno vanno in pronto soccorso per un infortunio sportivo. Nel 46% dei casi stavano giocando a calcio o a calcetto, secondo le stime più citate.

Quanti infortuni fanno calcio, calcetto e sport invernali

Nessuna disciplina diversa dal calcio e dal calcetto supera l’8% degli accessi in pronto soccorso per infortunio sportivo. Gli incidenti negli sport invernali, cioè sci, snowboard e scialpinismo, si fermano tra 30.000 e 35.000 l’anno.

Categoria Dato Infortuni sportivi in pronto soccorso ogni anno circa 300.000 Quota di calcio e calcetto 46% Quota massima di ogni altra disciplina 8% Incidenti negli sport invernali ogni anno 30.000-35.000 Accessi in codice bianco 70% Ricoveri ogni anno circa 15.000

Si tratta di numeri assoluti, non del rischio per singolo praticante. Il calcio è lo sport più praticato in Italia, quindi produce più infortuni anche per questa ragione.

Chi si fa male: l’età media è 21 anni, ma crescono gli over 50

L’età media degli infortunati sportivi è di 21 anni. La quota di chi ha più di 50 anni cresce rapidamente.

Il 70% degli accessi viene classificato in codice bianco. Dietro i numeri ci sono comunque distorsioni, legamenti saltati, tendini infiammati e settimane di stop.

Il weekend warrior e il boom del padel

Il «weekend warrior», il guerriero del fine settimana, è il profilo tipico del paziente ortopedico amatoriale. Non si allena dal lunedì al venerdì e il sabato chiede al corpo le prestazioni di vent’anni prima.

Lo stesso schema riguarda il padel, che ha conquistato oltre un milione e mezzo di italiani. Una revisione degli studi stima circa 3 infortuni ogni mille ore di gioco, con l’aumento dei traumi concentrato tra i 35 e i 55 anni.

Nel padel colpi sopra la testa, scatti e cambi di direzione improvvisi sollecitano ginocchia, tendine d’Achille, gomiti e spalle. Il problema, spiegano le fonti, non è lo sport in sé ma l’idea che scendere in campo a freddo sia senza rischi perché «tanto è solo un gioco».

Perché si teme la pista nera e non la partita tra amici

Gli psicologi parlano di euristica della disponibilità: il cervello valuta un pericolo in base alla facilità con cui gli vengono in mente esempi estremi. Un incidente in fuoripista resta impresso, mille caviglie storte su un campo di periferia no.

Secondo gli organizzatori dell’incontro di Torino, gli infortuni amatoriali sono tra i più facili da prevenire. La differenza la fanno conoscere il proprio corpo, dedicare tempo al riscaldamento e prepararsi gradualmente allo sforzo.

L’incontro con Corrado Bertolo il 18 novembre 2026 a Torino

Corrado Bertolo, chirurgo del ginocchio in Humanitas e medico sociale del Torino FC, parla di infortuni degli sportivi della domenica mercoledì 18 novembre 2026 alle 18.30. L’incontro si tiene in Area X, in via San Francesco d’Assisi 12 a Torino, e si intitola «Chi rischia di più non è chi pensi».

L’ingresso è gratuito su prenotazione, sul sito areax.madeticket.it. È il secondo appuntamento del ciclo che Focus organizza con Area X, iniziativa di Intesa Sanpaolo Protezione.

Bertolo è esperto in chirurgia legamentosa, meniscale e cartilaginea in ambito sportivo. Fa parte dello staff medico del Torino FC dal 2014 ed è referente ortopedico e medico sociale della prima squadra dal 2020.

Data Incontro Ospite 9 dicembre 2026 «Trappole digitali. Come il tuo cervello ti tradisce online (e cosa fare)» Paolo Attivissimo 20 gennaio 2027 «Sei più pessimista della realtà?» Giacomo Moro Mauretto

Domande frequenti Quanti infortuni sportivi arrivano in pronto soccorso in Italia ogni anno? In Italia circa 300.000 persone l’anno vanno in pronto soccorso per un infortunio sportivo. Il 70% degli accessi viene classificato in codice bianco e i ricoveri sono circa 15.000 l’anno. Quali sport causano più infortuni in Italia? Calcio e calcetto causano il 46% degli accessi in pronto soccorso per infortunio sportivo. Nessuna altra disciplina supera l’8% degli accessi. Il calcio è più pericoloso dello sci? Non è detto: i numeri sono assoluti e non misurano il rischio per singolo praticante. Il calcio è lo sport più praticato in Italia e produce più infortuni anche per questo, mentre gli sport invernali si fermano tra 30.000 e 35.000 incidenti l’anno. Quanti infortuni provoca il padel? Una revisione degli studi stima circa 3 infortuni ogni mille ore di gioco. L’aumento dei traumi si concentra tra i 35 e i 55 anni, in uno sport che ha conquistato oltre un milione e mezzo di italiani. Quando e dove è l’incontro con Corrado Bertolo a Torino? L’incontro «Chi rischia di più non è chi pensi» si tiene mercoledì 18 novembre 2026 alle 18.30 in Area X, in via San Francesco d’Assisi 12 a Torino. L’ingresso è gratuito su prenotazione, sul sito areax.madeticket.it.

Immagine di repertorio

Fonte: Focus.it