Mr. Brightside dei Killers: di cosa parla e che significato ha

di Redazione ZON

In sintesi. «Mr. Brightside» dei Killers racconta gelosia, paranoia e tradimento subìto. Il cantante Brandon Flowers l’ha scritta dopo aver sospettato, a circa 20 anni, che la fidanzata lo tradisse e averla trovata con un altro al Crown and Anchor, pub di Las Vegas. Il singolo è uscito il 29 settembre 2003.

I punti chiave Brandon Flowers e Dave Keuning sono gli autori di «Mr. Brightside», prodotta da Jeff Saltzman e dai Killers, e il brano dura 3:43.

I Killers hanno pubblicato «Mr. Brightside» il 29 settembre 2003 come primo singolo; è la seconda traccia di «Hot Fuss».

Brandon Flowers ha scritto il testo dopo aver trovato la fidanzata con un altro al Crown and Anchor, un pub di Las Vegas, quando aveva circa 20 anni.

Il picco originale di «Mr. Brightside» nel Regno Unito è il numero 10, raggiunto nel 2004.

A maggio 2024 «Mr. Brightside» contava 408 settimane nella Top 100 britannica, record assoluto.

«Mr. Brightside» dei Killers parla di gelosia, paranoia e tradimento subìto. Nasce da un episodio vero: Brandon Flowers, circa ventenne, sospettò che la fidanzata lo tradisse, andò al Crown and Anchor di Las Vegas e la trovò con un altro.

Flowers l’ha riassunta così: «solo una canzone sul tradimento».

Di cosa parla davvero «Mr. Brightside»?

Il testo mette in scena la gelosia e la paranoia di Flowers, e l’angoscia e il tormento che aveva appena vissuto. È il racconto, in prima persona, di chi sospetta, scopre e non riesce a smettere di rimuginare.

Il titolo, però, suona ottimista. Questo contrasto fa parte del senso del pezzo. Flowers ha detto: «Sono io Mr. Brightside», e ha spiegato che la canzone è sopravvissuta nel tempo perché è vera.

Com’è nata la canzone dopo la notte al Crown and Anchor?

Flowers ha raccontato a Q Magazine, nel 2009, di essersi svegliato con la sensazione che qualcosa non andasse: «Dormivo e sapevo che c’era qualcosa che non andava». È andato al Crown and Anchor, un pub di Las Vegas, e ha visto la scena con i suoi occhi. Aveva circa 20 anni, e il brano è «nato» quella notte.

A NME, nel 2012, ha aggiunto: «Tutte le emozioni della canzone sono vere». Il testo è stato scritto mentre le ferite erano ancora fresche.

Chi ha scritto il brano e come è stato composto?

Gli autori sono Brandon Flowers e Dave Keuning. La produzione è di Jeff Saltzman e dei Killers, la durata è di 3:43. Fu una delle prime canzoni scritte dalla band.

Il lavoro è partito dalla musica. Keuning aveva sviluppato l’idea con la sua Gibson SG nei tre mesi prima di conoscere Flowers e dice di averla scritta «nel mio armadio». Flowers ha raccontato che il riff era su una cassetta di idee data da Keuning: sentiti quegli accordi, ha scritto il testo, e hanno impiegato poco tempo.

Secondo Flowers, dopo un periodo di blocco la band buttò via tutto il materiale a cui lavorava. Restò solo «Mr. Brightside».

Perché suona allegra se racconta un tradimento?

Secondo una lettura critica, dietro il ritornello da stadio il brano è in realtà piuttosto triste. Anche la classifica ufficiale britannica lo descrive come un inno synth sull’infedeltà: energia nel suono, ferita nel contenuto.

Sul tono vocale c’è una dichiarazione dell’artista. In un’intervista del 2015 Flowers ha detto di aver cercato nella voce un tratto delle interpretazioni di Iggy Pop dell’epoca di «Lust for Life», ma il risultato era venuto più dolce.

Flowers considera una canzone «compagna» di questo brano «Miss Atomic Bomb», nell’album «Battle Born» (2012).

Quali date non vanno confuse?

Nei testi giornalistici compaiono «2003», «2004» e «2005» a seconda del dato citato. Sono tutti corretti, ma si riferiscono a eventi diversi.

Data Evento Nota 29 settembre 2003 Esce il singolo Primo singolo dei Killers, seconda traccia di «Hot Fuss» Maggio 2004 Riedizione del singolo Nuovo video con budget più alto 2004 Picco nel Regno Unito Numero 10, solo 4 settimane in Top 100 con la prima uscita 7 giugno 2004 «Hot Fuss» nel Regno Unito Album d’esordio 15 giugno 2004 «Hot Fuss» negli Stati Uniti Album d’esordio Febbraio 2005 Ingresso nella Billboard Hot 100 Negli USA Giugno 2005 Picco negli Stati Uniti Numero 10

Come è stato accolto il brano?

La band capì quanto fosse popolare quando lo suonò nella John Peel Tent a Glastonbury, nel 2004. Flowers ha ricordato: «È esploso».

Nel Regno Unito il picco originale è il numero 10. Eppure ad aprile 2021 il brano ha toccato il record di 260 settimane non consecutive in Top 100, cinque anni pieni. A maggio 2024 le settimane erano 408, il record assoluto.

La classifica ufficiale britannica lo ha indicato come il singolo più grande di sempre mai arrivato al numero 1, davanti a «Wonderwall» degli Oasis. Sommando vendite e streaming è il terzo brano più grande di sempre nel Regno Unito. Flowers ha ricevuto un Official Top 10 Award.

Negli Stati Uniti è entrato nella Billboard Hot 100 a febbraio 2005 e ha raggiunto il numero 10 a giugno 2005. Ha totalizzato 38 settimane nelle classifiche americane, dato aggiornato al 2018.

Quali errori e letture non ufficiali circolano?

Il detto «mai arrivato al numero 1» riguarda la classifica ufficiale britannica: il brano non ha mai superato il numero 10. I conteggi delle settimane, inoltre, cambiano nel tempo e vanno sempre datati: una vecchia pagina riporta 394 settimane.

Sono circolate interpretazioni alternative, per esempio che Mr. Brightside sia l’«altro uomo» nel video. Sono letture personali di un blogger, non dichiarazioni della band.

Sui dettagli della serata del tradimento ci sono solo le parole di Flowers nelle interviste a Q (2009), NME (2012) e Spin (2015). Non esistono atti o comunicati ufficiali, e l’identità della ragazza non è stata resa nota.