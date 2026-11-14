Down Microsoft del 12 e 13 novembre: cosa è successo alla spesa online

di Redazione ZON

In sintesi. Il guasto di Microsoft a Outlook e Teams, iniziato il 12 novembre 2026 e con il picco il 13 novembre 2026, ha rallentato la spesa online. Sul sito della catena britannica Asda i clienti hanno avuto problemi di accesso e registrazione, mentre secondo l’emittente australiana ABC i centri di distribuzione dei supermercati hanno subito rallentamenti.

I punti chiave Il guasto di Microsoft a Outlook e Teams è iniziato nel tardo pomeriggio del 12 novembre 2026 e ha avuto il picco nella mattinata del 13 novembre 2026.

Microsoft ha dichiarato il 13 novembre 2026 che non ci sono indicazioni di attività malevole o informatiche dietro il guasto.

Asda ha segnalato un’interruzione del servizio sul proprio sito, in un giorno di punta per le prenotazioni delle consegne di Natale dal 21 al 23 dicembre.

Eurocontrol ha chiesto alle compagnie aeree di contattarla solo per telefono, perché non poteva inviare né ricevere email.

SpiceJet, compagnia aerea indiana, ha registrato tre voli cancellati e diversi ritardi durante il guasto di Microsoft.

Il down di Microsoft del 12 e 13 novembre 2026 ha rallentato la spesa online: sul sito della catena britannica Asda i clienti hanno avuto problemi di accesso.

Il guasto a Outlook e Teams è iniziato il 12 novembre 2026

Il problema ha colpito il servizio di posta Outlook e l’applicazione di messaggistica e riunioni Teams. È cominciato nel tardo pomeriggio di giovedì 12 novembre 2026 e ha avuto il picco nella mattinata di venerdì 13 novembre 2026.

Il 13 novembre 2026 Microsoft ha scritto sul proprio account X che i servizi funzionano ancora a intermittenza, con “progressi incoraggianti nel recupero”. L’azienda ha aggiunto che la consegna delle email migliora in una porzione crescente dell’infrastruttura interessata.

Microsoft esclude un attacco informatico: “Possiamo confermare che non ci sono indicazioni che si tratti del risultato di attività malevole o informatiche”. Secondo l’azienda, i suoi team stanno esaminando cosa è successo e come prevenire problemi simili.

Perché i siti dei supermercati hanno avuto problemi

Asda ha avvertito i visitatori del sito di “un’interruzione del servizio”. Gli utenti, ha spiegato la catena, potevano avere problemi di accesso o registrazione, oltre a difficoltà nel reimpostare la password o cambiare l’indirizzo email.

L’interruzione è coincisa con un giorno di punta per le prenotazioni delle consegne di Natale. Asda aveva invitato a “prenotare ora” le fasce orarie dal 21 al 23 dicembre e si è scusata con i clienti che non sono riusciti a completare la procedura.

Sul fronte della distribuzione, l’emittente australiana ABC riferisce rallentamenti nei centri che riforniscono i supermercati, causati dal blocco dei sistemi cloud.

Una fonte del settore dei cibi freschi ha detto a Foodnavigator che molte aziende del food & beverage usano sistemi proprietari e non la posta elettronica per gli ordini. Per questa fonte il problema riguarda “la comunicazione su tutto ciò che li riguarda”, non la gestione degli ordini.

Ben Fletcher, CEO di Logistics UK, ha dichiarato che la logistica “è uno dei settori più flessibili e adattabili”. Secondo Fletcher, il settore ha esperienza nel reagire a interruzioni esterne, che siano maltempo, congestione o un guasto informatico.

Il guasto ha toccato anche il traffico aereo

Eurocontrol, l’ente con sede a Bruxelles che coordina il traffico aereo europeo, ha avvisato le compagnie di non poter inviare né ricevere email. L’agenzia ha chiesto di essere contattata solo per telefono fino al ripristino dei sistemi.

Secondo il Corriere della Sera, i sistemi operativi di volo e il controllo del traffico aereo non sono mai stati a rischio. Le ripercussioni hanno riguardato gestione ordinaria, comunicazioni e assistenza ai passeggeri.

In India la compagnia SpiceJet ha registrato i disagi più concreti, con tre voli cancellati e diversi ritardi. IndiGo e Akasa Air hanno comunicato sui social di non poter ricevere email dai clienti.

I marchi del food hanno risposto con battute e pubblicità

Molte catene hanno approfittato del down per fare ironia sui social. Ecco i messaggi principali:

Sainsbury’s , su Facebook: “Microsoft fuori servizio è la cosa più da venerdì 13 di sempre”.

, su Facebook: “Microsoft fuori servizio è la cosa più da venerdì 13 di sempre”. Aldi : “Microsoft down è l’equivalente di una giornata di neve per adulti, giusto?!”.

: “Microsoft down è l’equivalente di una giornata di neve per adulti, giusto?!”. Wahaca , catena di ristoranti messicani, su Instagram: “Mi dispiace che Microsoft non sia disponibile, devo prendere tacos e margarita”.

, catena di ristoranti messicani, su Instagram: “Mi dispiace che Microsoft non sia disponibile, devo prendere tacos e margarita”. Gordon Ramsay Restaurants : un finto modello di email di Outlook che propone di festeggiare con un po’ di F.U.N (Feast Until Needed) venerdì.

: un finto modello di email di Outlook che propone di festeggiare con un po’ di F.U.N (Feast Until Needed) venerdì. McDonald’s: “Hanno provato a mettere le mail nella sprite?”.

La catena Chili ha lanciato una campagna con 500 pasti in palio per chi racconta quanto ha pagato in più il suo ultimo pranzo al fast food. Il messaggio di apertura recita: “Continua a ignorare la mail…”.

Wendy’s ha usato il down per un messaggio di pubblicità comparativa rivolto a McDonald’s.

Domande frequenti Cosa è successo con il down di Microsoft del 12 novembre 2026? Il servizio di posta Outlook e l’applicazione Teams hanno avuto problemi dal tardo pomeriggio di giovedì 12 novembre 2026, con il picco nella mattinata di venerdì 13 novembre 2026. Il 13 novembre 2026 Microsoft ha scritto su X che i servizi funzionavano ancora a intermittenza, con “progressi incoraggianti nel recupero”. Il down di Microsoft è stato causato da un attacco informatico? No, secondo Microsoft. L’azienda ha scritto: “Possiamo confermare che non ci sono indicazioni che si tratti del risultato di attività malevole o informatiche”. I suoi team stanno esaminando cosa è successo e come prevenire problemi simili. Cosa è successo al sito di Asda durante il down di Microsoft? Asda ha avvertito i visitatori del sito di “un’interruzione del servizio”. I clienti potevano avere problemi di accesso o registrazione e difficoltà nel reimpostare la password o cambiare l’indirizzo email. L’interruzione è coincisa con un giorno di punta per prenotare le consegne di Natale dal 21 al 23 dicembre. Il down di Microsoft ha bloccato il traffico aereo? No. Secondo il Corriere della Sera, i sistemi operativi di volo e il controllo del traffico aereo non sono mai stati a rischio. Le ripercussioni hanno riguardato gestione ordinaria, comunicazioni e assistenza ai passeggeri: Eurocontrol non poteva inviare né ricevere email e SpiceJet ha cancellato tre voli. Quali marchi del food hanno fatto ironia sul down di Microsoft? Hanno pubblicato battute sui social Sainsbury’s, Aldi, Wahaca, Gordon Ramsay Restaurants e McDonald’s. La catena Chili ha lanciato una campagna con 500 pasti in palio, mentre Wendy’s ha usato il down per un messaggio di pubblicità comparativa rivolto a McDonald’s.

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Fonte: Dissapore · ANSA · GuidaViaggi