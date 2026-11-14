The Last of Us 3, quando esce: riprese a Vancouver fino a fine 2026, uscita nel 2027

di Redazione ZON

In sintesi. La terza stagione di The Last of Us, la serie HBO, è attesa nel 2027. Secondo l’attore Gabriel Luna, che interpreta Tommy Miller, le riprese a Vancouver proseguono almeno fino alla fine del 2026. Luna non ha indicato una data precisa di debutto e, al 14 novembre 2026, HBO non ha comunicato alcun rinvio.

I punti chiave Gabriel Luna, interprete di Tommy Miller, ha confermato che le riprese della terza stagione di The Last of Us proseguono a Vancouver almeno fino alla fine del 2026.

HBO colloca l’uscita della terza stagione di The Last of Us nel 2027 e non ha comunicato alcun rinvio ufficiale.

Le riprese della terza stagione di The Last of Us in British Columbia sono cominciate a marzo 2026, dopo una pausa legata ai Mondiali di calcio.

La lavorazione della terza stagione, prevista inizialmente fino a novembre 2026, potrebbe proseguire nei primi mesi del 2027 secondo le indiscrezioni.

Il responsabile dei contenuti HBO Casey Bloys ha indicato che lo showrunner Craig Mazin sembra aver pianificato il terzo capitolo come conclusivo, ma nessuna decisione definitiva è stata formalizzata.

Attenzione: spoiler. Gabriel Luna, l’attore che interpreta Tommy Miller, ha confermato che le riprese della terza stagione di The Last of Us proseguono a Vancouver almeno fino alla fine del 2026. L’uscita resta fissata al 2027.

Le riprese a Vancouver vanno avanti fino alla fine del 2026

Luna ha spiegato che la produzione procede regolarmente e che resterà sul set ancora per diversi mesi. Non ha saputo indicare una data precisa per il debutto dei nuovi episodi.

Le riprese in British Columbia sono cominciate a marzo 2026, dopo una pausa legata ai Mondiali di calcio. HBO non ha comunicato alcun rinvio ufficiale.

Nel centro di Vancouver, allestito come una Seattle distopica, sono state girate scene in cui Tommy e Jesse, interpretato da Young Mazino, impugnano le armi. Nella storia i due raggiungono più tardi Ellie e Dina all’abbandonato Pinnacle Theater di Seattle.

Nei giorni scorsi Luna ha pubblicato una foto dal set insieme allo stuntman Ty Provost, scattata durante una pausa tra un ciak e l’altro.

Il 2027 resta la finestra d’uscita decisa da HBO

La terza stagione è attesa nel 2027, la finestra di distribuzione che HBO aveva già individuato e che nessun annuncio ha modificato.

Le indiscrezioni circolate riguardano invece la lavorazione. Era prevista inizialmente fino a novembre 2026 e ora potrebbe proseguire nei primi mesi del 2027. Non riguardano, dunque, una diversa collocazione dell’uscita.

Cosa sappiamo della trama e del cast della terza stagione

I nuovi episodi seguiranno la struttura narrativa di The Last of Us Part II, il videogioco di Naughty Dog. La prospettiva cambierà rispetto alla stagione precedente e darà più spazio ad Abby Anderson, interpretata da Kaitlyn Dever.

Tommy dovrà affrontare le conseguenze della morte del fratello Joel e degli eventi drammatici che hanno chiuso la seconda stagione.

Il cast comprende Kaitlyn Dever, Bella Ramsey, Isabela Merced, Jeffrey Wright, Patrick Wilson, Peter Sarsgaard e Clea DuVall, oltre a Gabriel Luna e Young Mazino.

Resta da chiarire se sarà l’ultima stagione

Per Luna i nuovi episodi sono l’apice di una storia conosciuta prima nei videogiochi di Naughty Dog e poi nella serie. L’attore vive il ritorno sul set tra entusiasmo e malinconia. L’entusiasmo nasce dal portare sullo schermo alcuni degli eventi più importanti del materiale originale, la malinconia da una produzione che si avvia verso la conclusione.

Diversi membri del cast stanno terminando via via le rispettive riprese. Luna ha descritto questa fase come la fine di un’epoca.

Il responsabile dei contenuti HBO, Casey Bloys, ha indicato che lo showrunner Craig Mazin sembra aver pianificato il terzo capitolo come quello conclusivo. Una decisione definitiva non è stata formalizzata.

Domande frequenti Quando esce The Last of Us 3? La terza stagione di The Last of Us è attesa nel 2027, la finestra di distribuzione che HBO aveva già individuato. Nessun annuncio l’ha modificata e Gabriel Luna non ha saputo indicare una data precisa per il debutto dei nuovi episodi. Dove si girano le riprese della terza stagione di The Last of Us? Le riprese si svolgono a Vancouver, in British Columbia, dove il centro città è allestito come una Seattle distopica. Secondo Gabriel Luna proseguono almeno fino alla fine del 2026. The Last of Us 3 sarà l’ultima stagione? Non è ancora stato deciso in modo definitivo. Il responsabile dei contenuti HBO Casey Bloys ha indicato che lo showrunner Craig Mazin sembra aver pianificato il terzo capitolo come quello conclusivo, ma una decisione formale non è stata presa. Chi c’è nel cast della terza stagione di The Last of Us? Il cast comprende Kaitlyn Dever, Bella Ramsey, Isabela Merced, Jeffrey Wright, Patrick Wilson, Peter Sarsgaard e Clea DuVall, oltre a Gabriel Luna e Young Mazino. Kaitlyn Dever interpreta Abby Anderson, che avrà più spazio rispetto alla stagione precedente. Su quale videogioco si basa la terza stagione di The Last of Us? I nuovi episodi seguiranno la struttura narrativa di The Last of Us Part II, il videogioco di Naughty Dog. La prospettiva cambierà rispetto alla stagione precedente, con più spazio per Abby Anderson.