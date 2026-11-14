di Redazione ZON

In sintesi. Copilot è l’assistente AI di Microsoft: l’app per uso personale è gratuita con un account Microsoft personale, mentre la Copilot Chat è per account di lavoro o scuola. Microsoft 365 Copilot è la licenza a pagamento per le organizzazioni: si aggiunge a un piano Microsoft 365 idoneo e collega l’AI ai dati di lavoro. Informazioni verificate a novembre 2026.

I punti chiave Microsoft 365 Copilot è una licenza a pagamento che si aggiunge a un piano Microsoft 365 idoneo e viene assegnata dall’amministratore.

L’app Copilot con account personale è una chat senza costi per chi non ha un abbonamento Microsoft 365.

Copilot Chat (Basic) usa solo dati web, mentre Microsoft 365 Copilot (Premium) usa anche i dati di lavoro tramite Microsoft Graph e Work IQ.

Secondo siti di terzi, Copilot Business costa 18,20 € per utente al mese con pagamento annuale, IVA esclusa, e Microsoft 365 Copilot 26,00 € (dato al 5 ottobre 2026).

Copilot Pro, l’abbonamento per privati da circa 20 dollari al mese, non è più in vendita e non è un piano per aziende.

«Copilot» è il nome generico degli assistenti AI di Microsoft: l’app per uso personale, gratuita con un account Microsoft personale, e la Copilot Chat per account di lavoro o scuola. Microsoft 365 Copilot è invece la licenza a pagamento per le organizzazioni: si aggiunge a un piano Microsoft 365 idoneo e collega l’AI a email, file, riunioni e chat di lavoro, oltre a Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

La guida serve a chi deve scegliere o capire quale Copilot sta usando. Per l’app o la chat basta un account (personale, di lavoro o scuola). Per la licenza completa serve un piano Microsoft 365 di base idoneo, acquistato e assegnato dall’amministratore. Le pagine ufficiali che abbiamo letto sono in inglese: la disponibilità in Italia dell’app gratuita per privati e i suoi limiti d’uso precisi non sono stati resi noti in quelle pagine.

Perché i nomi di Copilot creano tanta confusione?

Microsoft sta cambiando i nomi. La documentazione tecnica riporta che «Microsoft 365 Copilot» ora si chiama «Microsoft Copilot» e che «Microsoft 365 Copilot Chat» ora si chiama «Microsoft Copilot Chat». La nota non è datata, quindi non si sa quando sia avvenuto il cambio.

Le pagine dei prezzi e delle licenze usano ancora i vecchi nomi. Anche l’app Microsoft 365 è stata ribattezzata: prima Microsoft 365 Copilot, poi Microsoft Copilot. Quando leggi un listino o un contratto, cerca «Microsoft 365 Copilot»; nella documentazione tecnica troverai spesso «Microsoft Copilot».

Quali sono i tre livelli di Copilot?

La documentazione Microsoft distingue tre livelli:

Copilot Chat (Basic) : la chat standalone, inclusa nelle licenze Microsoft 365 idonee, che usa solo dati web.

: la chat standalone, inclusa nelle licenze Microsoft 365 idonee, che usa solo dati web. Microsoft 365 Copilot (Basic) : un livello intermedio. Un sito di terzi lo descrive come accesso standard nelle app senza licenza aggiuntiva, ma le diciture esatte vanno verificate nella documentazione Microsoft.

: un livello intermedio. Un sito di terzi lo descrive come accesso standard nelle app senza licenza aggiuntiva, ma le diciture esatte vanno verificate nella documentazione Microsoft. Microsoft 365 Copilot (Premium): richiede la licenza aggiuntiva e usa dati web e dati di lavoro (Microsoft Graph e Work IQ).

Come si confrontano app personale, Copilot Chat e licenza?

Aspetto App Copilot (account personale) Copilot Chat (lavoro o scuola) Microsoft 365 Copilot (licenza) Account Microsoft, Apple ID o Google Lavoro o scuola (Microsoft Entra ID) Lavoro o scuola, assegnata dall’amministratore Costo Chat senza costi per chi non ha un abbonamento Microsoft 365 Senza costi aggiuntivi con una licenza Microsoft 365 idonea A pagamento, in aggiunta al piano di base Dati usati Contenuti personali (file OneDrive, email Outlook.com) e web Web; per i dati dell’organizzazione le pagine Microsoft non sono del tutto concordi Web e dati di lavoro (Microsoft Graph e Work IQ) App collegate Nessun dato aziendale Chat nelle app con account di lavoro Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams

Che differenza c’è tra account personale e account di lavoro?

L’esperienza cambia con l’account. Con quello di lavoro o scuola, Copilot Chat usa il web e i dati dell’organizzazione (chat, email, file). Con quello personale, l’app usa i tuoi contenuti e il web, senza l’interruttore Work IQ.

Le due identità restano separate: la cronologia delle chat di lavoro resta nell’account di lavoro, quella personale nell’account personale. Puoi accedere all’app con l’uno, con l’altro o con entrambi.

Sulla tutela dei dati, la Copilot Chat con account di lavoro ha l’enterprise data protection (EDP). Un sito di terzi sostiene che con l’account personale valga il Microsoft Services Agreement e che per questo le organizzazioni chiedano di accedere con l’account di lavoro: non abbiamo trovato conferma su una pagina Microsoft.

Una licenza Copilot personale vale anche sull’account di lavoro?

Secondo una risposta sul forum della community Microsoft (indicazione non ufficiale), no. La licenza personale resta dell’account personale. Per avere Copilot sull’account di lavoro, l’amministratore deve acquistarlo e assegnarlo.

Come si comincia a usare Copilot?

I passaggi dipendono dall’account. Per i menu e i pulsanti in italiano, controlla l’interfaccia: le pagine ufficiali lette sono in inglese.

Per usare Copilot al lavoro, apri Copilot in un browser web. Accedi con l’account di lavoro o scuola. Per usare l’app Copilot, accedi con l’account di lavoro o scuola (Microsoft Entra ID) oppure con l’account personale (Microsoft Account, Apple ID o Google Account). Se sei amministratore, fissa (pin) Copilot Chat nella barra di navigazione: solo così gli utenti la trovano nell’app Copilot, in Teams e in Outlook. Ricorda agli utenti di accedere con l’account di lavoro o scuola: solo così hanno le protezioni aziendali.

Un sito di terzi indica anche due indirizzi: copilot.cloud.microsoft per il Copilot di lavoro e copilot.microsoft.com per quello consumer. Una pagina della documentazione Microsoft, ancora con i vecchi nomi, dice che chi entra da copilot.microsoft.com con un account Entra viene reindirizzato alla Copilot Chat per lavoro e scuola.

Che cosa cambia in pratica? L’esempio di Outlook

La guida di Microsoft porta un caso concreto. In Outlook, senza licenza aggiuntiva la Copilot Chat risponde su posta in arrivo, calendario, riunioni e altri dati limitati.

Con la licenza aggiuntiva lavora su posta, calendario, riunioni, chat e dati aziendali. Per usare la chat nelle app serve in ogni caso l’account di lavoro o scuola.

Quanto costa Microsoft 365 Copilot in Italia?

Non abbiamo trovato i prezzi ufficiali in italiano. Le cifre che seguono arrivano da siti di terzi, sono per utente al mese, IVA esclusa, e i listini cambiano. Prima di acquistare, controlla la pagina italiana di Microsoft.

Licenza Per chi Pagamento annuale Pagamento mensile Copilot Business (componente aggiuntivo) PMI fino a 300 utenti 18,20 € 21,84 € Microsoft 365 Copilot (al 5 ottobre 2026) Grandi organizzazioni 26,00 € 27,30 €

Per Copilot Business le fonti riportano una promozione a 15,60 € dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, solo per il primo anno, con impegno annuale e solo per chi ha già un piano Microsoft 365 Business idoneo.

Le fonti non concordano: un articolo di aprile 2026 indica 28,10 € più la licenza base, un’altra fonte parla di 30 dollari. Un sito di terzi segnala anche un aggiornamento di listino dal 1° luglio 2026, con aumenti medi intorno al 5% sui piani Business. Per valutare la spesa nel tuo caso, rivolgiti a un rivenditore o a un consulente.

Quali sono i limiti e gli errori più comuni?

Credere che «gratis» includa i dati aziendali. La Chat Basic usa solo dati web; per lavorare su email, file e riunioni serve la licenza.

La Chat Basic usa solo dati web; per lavorare su email, file e riunioni serve la licenza. Usare l’account sbagliato. Per avere le protezioni aziendali bisogna accedere con l’account di lavoro o scuola.

Per avere le protezioni aziendali bisogna accedere con l’account di lavoro o scuola. Dare per scontato l’accesso con i piani personali. Con Personal, Family, Premium e Pro la pagina di supporto indica solo il titolare principale.

Con Personal, Family, Premium e Pro la pagina di supporto indica solo il titolare principale. Dimenticare i requisiti. Per gli studenti la Chat è disponibile dai 13 anni in su. Il componente aggiuntivo a pagamento non è disponibile con licenza basata sul dispositivo per Microsoft 365 Apps for enterprise.

Per gli studenti la Chat è disponibile dai 13 anni in su. Il componente aggiuntivo a pagamento non è disponibile con licenza basata sul dispositivo per Microsoft 365 Apps for enterprise. Confondere con Copilot Pro. È l’abbonamento per privati da circa 20 dollari al mese e non è più in vendita. Secondo fonti di terzi, il supporto agli abbonati è finito il 1° agosto 2026 e le sue funzioni sono passate a Microsoft 365 Premium. Non è un piano per aziende.

L’elenco ufficiale dei piani Microsoft 365 idonei per la licenza e per la Copilot Chat non l’abbiamo consultato: è nelle pagine Microsoft dedicate alle opzioni di licenza e alla descrizione del servizio.

Domande frequenti Qual è la differenza tra Copilot e Microsoft 365 Copilot? Copilot è il nome generico degli assistenti AI di Microsoft: comprende l’app per uso personale e la Copilot Chat per account di lavoro o scuola. Microsoft 365 Copilot è invece la licenza a pagamento per le organizzazioni, che collega l’AI a email, file, riunioni e chat di lavoro, oltre a Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Teams. Copilot di Microsoft è gratis? L’app Copilot è una chat senza costi per chi ha un account Microsoft personale e non ha un abbonamento Microsoft 365. Anche la Copilot Chat per lavoro o scuola non ha costi aggiuntivi con una licenza Microsoft 365 idonea, ma usa solo dati web. La disponibilità in Italia dell’app gratuita per privati e i suoi limiti d’uso precisi non sono stati resi noti nelle pagine ufficiali consultate. Quanto costa Microsoft 365 Copilot in Italia? I prezzi ufficiali in italiano non sono stati trovati. Secondo siti di terzi, per utente al mese e IVA esclusa, Microsoft 365 Copilot costa 26,00 € con pagamento annuale e 27,30 € con pagamento mensile (dato al 5 ottobre 2026), mentre Copilot Business costa 18,20 € con pagamento annuale. Le fonti non concordano e i listini cambiano, quindi conviene controllare la pagina italiana di Microsoft prima di acquistare. Una licenza Copilot personale vale anche sull’account di lavoro? Secondo una risposta sul forum della community Microsoft, che non è un’indicazione ufficiale, no. La licenza personale resta dell’account personale. Per avere Copilot sull’account di lavoro, l’amministratore deve acquistarlo e assegnarlo. Microsoft 365 Copilot ha cambiato nome? Sì, secondo la documentazione tecnica di Microsoft «Microsoft 365 Copilot» ora si chiama «Microsoft Copilot» e «Microsoft 365 Copilot Chat» ora si chiama «Microsoft Copilot Chat». La nota non è datata, quindi non si sa quando sia avvenuto il cambio. Le pagine dei prezzi e delle licenze usano ancora i vecchi nomi.

Fonte: Microsoft Learn – Microsoft Copilot requirements · Microsoft Learn – Microsoft Copilot overview · Microsoft Learn – Overview Copilot Chat (versione con vecchi nomi, da) · Microsoft Learn – Manage Copilot Chat · Microsoft Support – Get started with Microsoft Copilot Chat · Microsoft Support – Get started with the Microsoft Copilot app · Microsoft Support – Copilot app updates for personal, work, and school accounts · Microsoft Support – The Microsoft 365 app transition to the Microsoft Copilot app · Microsoft Support – How Copilot Chat works in Microsoft 365 apps · AIPIA (prezzi Italia, sito di terzi) · Bulltech (prezzi, sito di terzi) · Bryan.it (prezzi e listino, sito di terzi) · eTop Technology (Copilot Pro/Premium, sito di terzi) · Tomoris (riepilogo diciture, sito di terzi) · jazz.security (rename e dati, sito di terzi) · ABT (indirizzi web, sito di terzi) · Microsoft Co Pilot Business account – Microsoft Q&A · Is Microsoft Copilot secure with personal accounts at work?