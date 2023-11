Elon Musk lancia “Grok”: cos’è e come funziona

di Rita Milione

Il miliardario Elon Musk lancia Grok: si tratta del primo modello di Intelligenza Artificiale generativa di xAI, la startup del patron di Tesla, SpaceX e X (ex Twitter) che rivaleggia con OpenAI e Anthropic. Grok avrà accesso diretto a X, possibilità che secondo Musk gli darà un vantaggio diretto sui concorrenti. Altro punto di forza: dovrebbe essere più aggiornato.

Grok è un termine gergale che significa «comprendere in modo profondo e intuitivo», attraverso la capacità di entrare in empatia con qualcuno al punto da fondersi con la sua esperienza. La parola è apparsa per la prima volta nel romanzo di fantascienza Straniero in terra straniera, scritto da Robert Heinlein e pubblicato nel 1961.

Come ha spiegato Musk, il chatbot “ama il sarcasmo” e risponderà a “domande piccanti che vengono respinte dalla maggior parte degli altri sistemi di intelligenza artificiale”. Elon Musk ha spiegato che Grok ha un punto di forza rispetto ai suoi rivali: ha accesso alle informazioni aggiornate dalla piattaforma X.

Attualmente, Grok è in versione Beta, ma sarà a breve disponibile per gli abbonati paganti di X. Musk ha detto che il chatbot sarà “integrato nell’app X e sarà disponibile come app autonoma”. Ha poi aggiunto che Grok è un “prodotto beta molto precoce: il meglio che potevamo ottenere con due mesi di formazione”.