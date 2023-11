Salerno, vandali deturpano opera in Piazza Portanova

di Antonio Jr. Orrico

Una pratica che, purtroppo, si rivela sempre molto diffusa nelle città più grandi, ad intervalli regolari, e che finisce con eliminarne il bello. Sabato sera scorso, a Piazza Portanova, in quel di Salerno, hanno ufficialmente installato l’opera realizzata da Mariano Cuofano per il Linea d’Ombra Festival, che si terrà dal prossimo 11 al 18 Novembre. Purtroppo, l’opera è durata ben poco. I vandali, infatti, l’hanno presa di mira, deturpandola e massacrandola.

Come riportato dal quotidiano “Le Cronache“, oggi online, il team di Salerno, con la supervisione di Mariano Cuofano e Luca Sabetta che lo ha supportato nella progettazione, è al lavoro per il ripristino. Nel contempo, però, i due direttori artistici del Linea D’Ombra Festival, Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo, hanno voluto esprimere la loro delusione nei confronti di questo vero e proprio attacco all’arte nella sua forma più pura.

“Ci risiamo. Lo scorso anno è toccato al totem che invitava i ragazzi al gioco del ping pong sul tema dei conflitti nel cinema; quest’anno abbiamo immaginato un percorso visivo che restituisse l’idea del movimento e quindi del cambiamento come sfida. E anche questa volta c’è chi la sfida al cambiamento l’ha intesa, ma in senso negativo. Siamo amareggiati per quanto accaduto ma ancor di più per il gesto.” hanno dichiarato entrambi, unitamente.

I due direttori hanno poi dichiarato: “L’ennesimo scempio all’arte, l’ennesimo andare oltre per il semplice gusto di farlo senza se e senza ma. Siamo convinti che quest’azione distruttiva debba essere riparata nelle forme dell’arte, quindi invitiamo anche tutti quelli che si trovano a passare di lì e a tutelare questi beni, indipendentemente che siano o no di Linea d’Ombra.”