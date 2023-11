Salerno, annunciato piano da 120 mln di € per il porto

di Antonio Jr. Orrico

Una rivoluzione totale. Con i fondi del PNRR, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, Andrea Annunziata, ha accompagnato dal segretario generale Giuseppe Grimaldi. Così facendo, ha colto anche l’occasione per tracciare un bilancio dei lavori relativi al porto di Salerno. Per l’occasione, ha annunciato il finanziamento di ben 120 milioni di € per rivoluzionare e dare un restyling al porto attraverso vari interventi.

Si parla, infatti, di varie opere che dovrebbero essere realizzate per rivoluzionare il porto. In primis, l’obiettivo è quello di potenziare i traffici commerciali. Proprio per questo, sarà consolidato il Molo Tre Gennaio e con lui anche il Molo Ponente, con un lavoro che complessivamente impiegherà 80 milioni di €. Entrambi i moli sono dotati di banchine lunghe 360 metri. Oltre a questo lavoro certosino, ci sarà poi sicuramente bisogno di completare gli escavi dei fondali.

La seconda parte del lavoro riguardante il porto di Salerno sarà concentrato sul prolungamento di oltre 120 metri del molo Manfredi. Questo lavoro costerà 15 milioni di €, si concentrerà per di più a ridosso della stazione di Zaha Hadid e sarà destinato al turismo e alle navi da crociera. Infine, l’altro obiettivo importante sarà quello di installare un impianto di cold-ironing, il quale consentirà di elettrificare le banchine del molo Manfredi a ridosso di Piazza della Libertà per limitare l’inquinamento ambientale. Il costo dovrebbe aggirarsi, anche qui, attorno ai 15 milioni di €.

Il piano, dunque, è stato stilato.