Pnrr, in arrivo la terza rata all’Italia: valutazioni Ue al termine

di Rita Milione

Come riporta il governo nella relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, l’Unione europea è sul punto di terminare le sue valutazioni per quanto riguarda la terza rata del Pnrr all’Italia che potrebbe arrivare a breve.

Nel documento Palazzo Chigi ha ribadito l’impegno “ad assicurare un’incisiva linea di azione per raggiungere, entro il 30 dicembre, i 55 traguardi e obiettivi previsti dal Pnrr”, pur ammettendo che sia “una sfida di particolare complessità” e che in questi mesi siano “stati riscontrati numerosi ostacoli”. La preoccupazione di Bruxelles è che questi non vengano superati entro le scadenze previste: il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, a Sky Tg24 ha avvertito che “se c’è un rischio per il nostro Paese è quello di non essere sufficientemente capace di rispettare gli obiettivi e i tempi del Piano”.

“La valutazione della Commissione europea ai fini del pagamento della terza rata è in via di completamento”: è quanto si legge nel testo definitivo della relazione sullo stato di attuazione del Pnrr depositata dal governo in Parlamento.

“Il processo di assessment – si spiega – sin dall’invio della domanda di pagamento, ha richiesto tempi più lunghi, d’intesa con i servizi della Commissione, per la complessità degli obiettivi da conseguire per questa rata e per gli approfondimenti che si sono resi necessari, nelle interazioni con la Commissione, per alcune scadenze”.