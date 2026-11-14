Lunedì Comedy su Rai 2: quattro serate con Brignano, Paolantoni, Iodice ed Esposito

di Redazione ZON

In sintesi. Lunedì Comedy è un ciclo di quattro serate di comicità italiana lanciato da Rai 2 con Enrico Brignano, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice e Giovanni Esposito. Enrico Brignano apre con lo spettacolo Innamorato Perso, mentre Francesco Paolantoni è in programma il 23 novembre 2026 con Salotto Paolantoni. Il ciclo segue la chiusura del programma Formidabile! il 9 novembre 2026.

I punti chiave Rai 2 lancia Lunedì Comedy, un ciclo di quattro serate di comicità con Enrico Brignano, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice e Giovanni Esposito.

Enrico Brignano apre Lunedì Comedy con lo spettacolo Innamorato Perso.

Francesco Paolantoni è protagonista del secondo appuntamento di Lunedì Comedy il 23 novembre 2026 con Salotto Paolantoni.

La seconda puntata di Formidabile!, andata in onda il 19 ottobre 2026, ha ottenuto 294.000 spettatori e l’1,9% di share, secondo i dati Auditel diffusi dalla Rai.

Lunedì Comedy non è una nuova edizione di Stasera tutto è possibile e Stefano De Martino non ne sarà il conduttore.

Rai 2 lancia Lunedì Comedy, un ciclo di quattro serate dedicate alla comicità italiana con Enrico Brignano, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice e Giovanni Esposito. Arriva dopo gli ascolti deludenti di Formidabile!, il programma condotto da Elenoire Casalegno.

Gli ascolti di Formidabile! prima del cambio di rotta

La seconda puntata di Formidabile!, andata in onda il 19 ottobre 2026, si è fermata a 294.000 spettatori e all’1,9% di share, secondo i dati Auditel diffusi dalla Rai.

Il ciclo di cinque appuntamenti di Formidabile! si è concluso il 9 novembre 2026. Dopo quella chiusura Rai 2 torna a puntare sulla comicità, un genere che negli ultimi anni si è dimostrato particolarmente efficace per la rete.

Chi apre Lunedì Comedy e quando tocca a Paolantoni

Enrico Brignano apre il ciclo con lo spettacolo Innamorato Perso. Lo show porta sul palco l’ironia dell’attore romano su relazioni sentimentali, quotidianità e contraddizioni della vita di coppia.

Il secondo appuntamento di Lunedì Comedy è fissato per il 23 novembre 2026 e vede protagonista Francesco Paolantoni con Salotto Paolantoni. L’attore napoletano è uno dei volti più riconoscibili di Stasera tutto è possibile, grazie alla comicità surreale e alla complicità costruita negli anni con Stefano De Martino, Biagio Izzo e gli altri protagonisti del programma.

Gli altri due protagonisti del ciclo sono Peppe Iodice e Giovanni Esposito. Esposito fa parte del cast dell’edizione 2026 di Stasera tutto è possibile, insieme a Paolantoni, Izzo e Herbert Ballerina.

Perché Lunedì Comedy non è una nuova edizione di Stasera tutto è possibile

Lunedì Comedy non è una nuova edizione di Stasera tutto è possibile e Stefano De Martino non ne sarà il conduttore. Si tratta di spettacoli autonomi, in cui artisti legati al programma di De Martino hanno la possibilità di esibirsi al centro della scena.

Stasera tutto è possibile è prodotto da Endemol Shine Italy e ha costruito gran parte del proprio successo su improvvisazione, prove comiche e complicità tra i protagonisti. Giochi come la Stanza inclinata lo hanno reso subito riconoscibile, e l’edizione 2026 ha confermato la popolarità del format. Il pubblico, intanto, continua ad attendere notizie sul futuro dello show.

Stefano De Martino debutterà inoltre come conduttore e direttore artistico al Festival di Sanremo 2027.

Domande frequenti Cos’è Lunedì Comedy su Rai 2? Lunedì Comedy è un ciclo di quattro serate dedicate alla comicità italiana lanciato da Rai 2. I protagonisti sono Enrico Brignano, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice e Giovanni Esposito. Quando va in onda Salotto Paolantoni su Rai 2? Salotto Paolantoni, lo spettacolo di Francesco Paolantoni, è il secondo appuntamento di Lunedì Comedy ed è fissato per il 23 novembre 2026. Il primo appuntamento è lo spettacolo Innamorato Perso di Enrico Brignano. Chi sono i protagonisti di Lunedì Comedy? I protagonisti di Lunedì Comedy sono quattro: Enrico Brignano, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice e Giovanni Esposito. Brignano apre il ciclo con Innamorato Perso, Paolantoni segue con Salotto Paolantoni. Lunedì Comedy è la nuova edizione di Stasera tutto è possibile? No, Lunedì Comedy non è una nuova edizione di Stasera tutto è possibile e Stefano De Martino non ne sarà il conduttore. Sono spettacoli autonomi, in cui artisti legati al programma di De Martino si esibiscono al centro della scena. Quanti spettatori ha fatto Formidabile! su Rai 2? La seconda puntata di Formidabile!, andata in onda il 19 ottobre 2026, si è fermata a 294.000 spettatori e all’1,9% di share, secondo i dati Auditel diffusi dalla Rai. Il ciclo di cinque appuntamenti, condotto da Elenoire Casalegno, si è concluso il 9 novembre 2026.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste