Mercoledì 2 diventa un romanzo: esce il 6 luglio 2027 in inglese
In sintesi. Il romanzo ufficiale tratto dalla seconda stagione della serie Netflix Mercoledì, con Jenna Ortega, esce il 6 luglio 2027 in lingua inglese, in copertina rigida, ebook e audiolibro. Il libro conta 368 pagine. Un’edizione italiana non è stata confermata, quindi la data vale solo per l’edizione originale in inglese.
I punti chiave
- Il romanzo ufficiale tratto dalla seconda stagione di Mercoledì esce il 6 luglio 2027 in lingua inglese.
- Il romanzo di Mercoledì conta 368 pagine ed esce in copertina rigida, ebook e audiolibro.
- Negli Stati Uniti il romanzo di Mercoledì costa 19,99 dollari in copertina rigida e 10,99 dollari in ebook.
- Un’edizione italiana del romanzo di Mercoledì non è stata confermata.
- Le riprese della terza stagione di Mercoledì sono terminate il 30 settembre 2026, come annunciato da Netflix.
Il romanzo ufficiale tratto dalla seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix con Jenna Ortega, uscirà il 6 luglio 2027 in lingua inglese, in copertina rigida, ebook e audiolibro.
Il libro conta 368 pagine. Un’edizione italiana al momento non è stata confermata, quindi la data del 6 luglio 2027 vale solo per l’edizione originale in inglese, già prenotabile presso alcuni rivenditori internazionali.
Cosa racconta il romanzo tratto dalla seconda stagione
Secondo la descrizione ufficiale, il romanzo riporta i lettori nei corridoi della Nevermore Academy. Mercoledì Addams deve affrontare nuovi nemici, vecchie conoscenze e un altro mistero soprannaturale.
Il libro non è un seguito e non è una storia inedita. Ripercorre gli eventi della seconda stagione già visti su Netflix, mantenendo il carattere sarcastico e l’umorismo macabro della protagonista.
Quanto costa il romanzo negli Stati Uniti
Per il mercato statunitense sono stati annunciati due prezzi, relativi all’edizione cartacea e a quella digitale.
|Formato
|Prezzo negli Stati Uniti
|Edizione cartacea con copertina rigida
|19,99 dollari
|Ebook
|10,99 dollari
La seconda stagione è su Netflix dal 3 settembre 2025
La seconda stagione di Mercoledì è disponibile integralmente su Netflix dal 3 settembre 2025. Ha otto episodi e riporta Jenna Ortega nel ruolo della protagonista.
Nel cast ci sono anche Emma Myers, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, insieme a diversi nuovi interpreti. Gli episodi approfondiscono il rapporto tra Mercoledì e la sua famiglia e sviluppano l’universo degli Emarginati.
A che punto è la terza stagione della serie Netflix
Netflix aveva confermato la terza stagione di Mercoledì prima ancora dell’uscita della seconda. Le riprese dei nuovi episodi sono terminate il 30 settembre 2026, come annunciato dalla piattaforma.
Nel cast della terza stagione entra Winona Ryder, che ritrova Jenna Ortega dopo il set di Beetlejuice Beetlejuice. Netflix non ha ancora comunicato la data di debutto dei nuovi episodi.
Domande frequenti
Quando esce il romanzo di Mercoledì?
Il romanzo ufficiale tratto dalla seconda stagione di Mercoledì esce il 6 luglio 2027 in lingua inglese. Sarà disponibile in copertina rigida, ebook e audiolibro ed è già prenotabile presso alcuni rivenditori internazionali.
Il romanzo di Mercoledì uscirà in italiano?
Un’edizione italiana del romanzo di Mercoledì non è stata confermata. La data del 6 luglio 2027 vale solo per l’edizione originale in inglese.
Quanto costa il romanzo di Mercoledì?
Per il mercato statunitense sono stati annunciati due prezzi. L’edizione cartacea con copertina rigida costa 19,99 dollari e l’ebook costa 10,99 dollari.
Il romanzo di Mercoledì racconta una storia nuova?
No, il romanzo non è un seguito e non è una storia inedita. Ripercorre gli eventi della seconda stagione di Mercoledì già visti su Netflix, mantenendo il carattere sarcastico e l’umorismo macabro della protagonista.
Quando esce la terza stagione di Mercoledì?
Netflix non ha ancora comunicato la data di debutto della terza stagione di Mercoledì. Le riprese dei nuovi episodi sono terminate il 30 settembre 2026, come annunciato dalla piattaforma.
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