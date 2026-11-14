Mercoledì 2 diventa un romanzo: esce il 6 luglio 2027 in inglese

di Redazione ZON

In sintesi. Il romanzo ufficiale tratto dalla seconda stagione della serie Netflix Mercoledì, con Jenna Ortega, esce il 6 luglio 2027 in lingua inglese, in copertina rigida, ebook e audiolibro. Il libro conta 368 pagine. Un’edizione italiana non è stata confermata, quindi la data vale solo per l’edizione originale in inglese.

I punti chiave Il romanzo ufficiale tratto dalla seconda stagione di Mercoledì esce il 6 luglio 2027 in lingua inglese.

Il romanzo di Mercoledì conta 368 pagine ed esce in copertina rigida, ebook e audiolibro.

Negli Stati Uniti il romanzo di Mercoledì costa 19,99 dollari in copertina rigida e 10,99 dollari in ebook.

Un’edizione italiana del romanzo di Mercoledì non è stata confermata.

Le riprese della terza stagione di Mercoledì sono terminate il 30 settembre 2026, come annunciato da Netflix.

Il romanzo ufficiale tratto dalla seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix con Jenna Ortega, uscirà il 6 luglio 2027 in lingua inglese, in copertina rigida, ebook e audiolibro.

Il libro conta 368 pagine. Un’edizione italiana al momento non è stata confermata, quindi la data del 6 luglio 2027 vale solo per l’edizione originale in inglese, già prenotabile presso alcuni rivenditori internazionali.

Cosa racconta il romanzo tratto dalla seconda stagione

Secondo la descrizione ufficiale, il romanzo riporta i lettori nei corridoi della Nevermore Academy. Mercoledì Addams deve affrontare nuovi nemici, vecchie conoscenze e un altro mistero soprannaturale.

Il libro non è un seguito e non è una storia inedita. Ripercorre gli eventi della seconda stagione già visti su Netflix, mantenendo il carattere sarcastico e l’umorismo macabro della protagonista.

Quanto costa il romanzo negli Stati Uniti

Per il mercato statunitense sono stati annunciati due prezzi, relativi all’edizione cartacea e a quella digitale.

Formato Prezzo negli Stati Uniti Edizione cartacea con copertina rigida 19,99 dollari Ebook 10,99 dollari

La seconda stagione è su Netflix dal 3 settembre 2025

La seconda stagione di Mercoledì è disponibile integralmente su Netflix dal 3 settembre 2025. Ha otto episodi e riporta Jenna Ortega nel ruolo della protagonista.

Nel cast ci sono anche Emma Myers, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, insieme a diversi nuovi interpreti. Gli episodi approfondiscono il rapporto tra Mercoledì e la sua famiglia e sviluppano l’universo degli Emarginati.

A che punto è la terza stagione della serie Netflix

Netflix aveva confermato la terza stagione di Mercoledì prima ancora dell’uscita della seconda. Le riprese dei nuovi episodi sono terminate il 30 settembre 2026, come annunciato dalla piattaforma.

Nel cast della terza stagione entra Winona Ryder, che ritrova Jenna Ortega dopo il set di Beetlejuice Beetlejuice. Netflix non ha ancora comunicato la data di debutto dei nuovi episodi.