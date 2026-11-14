Perché gli storni volano in nuvole e come evitano gli scontri

di Redazione ZON

In sintesi. Gli storni comuni (Sturnus vulgaris) volano in enormi nuvole chiamate murmurazioni, in autunno, soprattutto per difendersi dai predatori come il falco pellegrino. Evitano gli scontri con tre regole: ogni storno mantiene una velocità di circa 43 km/h, controlla la distanza dai vicini e segue i cambi di velocità di sei o sette uccelli vicini.

I punti chiave Gli storni (Sturnus vulgaris) formano in autunno enormi nuvole chiamate murmurazioni, soprattutto per difendersi dai predatori.

Ogni storno in volo mantiene una velocità preferenziale di circa 43 km/h.

Ogni storno reagisce al comportamento di sei o sette uccelli vicini, secondo uno studio della Princeton University e dell’Università La Sapienza di Roma.

Il falco pellegrino fatica a concentrarsi su un singolo storno, perché lo stormo cambia direzione in modo continuo e imprevedibile.

Uno studio del 2017 dell’Università del Gloucestershire e della Royal Society of Biology non ha trovato alcuna correlazione tra la temperatura e le dimensioni degli stormi di storni.

Gli storni (Sturnus vulgaris) formano in autunno enormi nuvole in movimento, chiamate murmurazioni, soprattutto per difendersi dai predatori. Evitano gli scontri perché ogni uccello osserva sei o sette vicini e ne segue i cambi di velocità.

Perché gli storni volano in gruppo al tramonto

Lo storno comune è, tra gli Sturnidi, l’uccello più diffuso nei cieli italiani e il più facile da osservare. Ha piumaggio scuro con le punte delle piume bianche e riflessi metallici verdi e violacei.

Gli storni vivono in gruppi di centinaia di individui. Al tramonto, dopo una giornata passata a cercare cibo, si spostano in massa verso i luoghi di riposo, tra alberi e anfratti.

In Italia alcune popolazioni di storni sono stanziali. Altre migrano in autunno e in inverno dal Settentrione al Meridione, mentre altre ancora arrivano da zone più fredde d’Europa.

Come il volo in gruppo disorienta il falco pellegrino

Il volo in gruppo degli storni è essenzialmente una strategia difensiva. Predatori come il falco pellegrino si lanciano contro lo stormo per catturare un esemplare, ma i cambi di direzione continui e imprevedibili rendono difficile concentrarsi su un singolo uccello.

Quando uno stormo di storni si addensa e si dirada all’improvviso, come un’onda, può darsi che stia reagendo all’attacco di un predatore.

Che cosa gli scienziati non hanno ancora chiarito

Il fenomeno delle murmurazioni non è ancora completamente compreso. Un gruppo così numeroso e vistoso segnala la propria presenza ai predatori e diventa più esposto agli attacchi.

Gli stormi possono restare per diversi minuti nella stessa area e cambiare forma anche senza alcun disturbo. È uno sforzo energetico notevole, compiuto quando gli uccelli potrebbero riposare.

Un’ipotesi sosteneva che queste esibizioni servissero ad attirare altri stormi nei luoghi di riposo, per scaldarsi a vicenda. Uno studio del 2017 dell’Università del Gloucestershire e della Royal Society of Biology non ha trovato alcuna correlazione tra la temperatura e le dimensioni degli stormi.

Tre regole bastano a evitare gli scontri

Ogni storno in volo si attiene a tre regole comportamentali:

mantenere una velocità preferenziale di circa 43 km/h

controllare la distanza dagli uccelli vicini

adeguarsi ai cambi di velocità degli uccelli vicini

Come un’auto che frena in autostrada fa rallentare quelle dietro, il movimento di uno storno si trasmette ai vicini. Uno studio della Princeton University e dell’Università La Sapienza di Roma suggerisce che ogni storno reagisca al comportamento di sei o sette uccelli vicini.

Secondo quello studio, sei o sette è un numero matematicamente efficiente. Controllare meno uccelli aumenta l’incertezza su cosa fare, mentre tenere d’occhio l’intero stormo sarebbe impossibile per un singolo uccello.

Gli storni seguono un modello di consenso: il gruppo converge su una decisione collettiva per evitare frammentazione e dispersione. Non esiste un leader che decide per gli altri, e le scelte si basano su quelle degli individui circostanti.

Come una virata si propaga a tutto lo stormo

Uno studio delle Università di Groningen e della Tuscia, pubblicato nel 2026 su Communications Biology, ha osservato come gli stormi in natura reagiscono a un falco robotico pilotato a distanza. I ricercatori hanno poi riprodotto la situazione in un modello al computer.

Nel modello ogni uccello virtuale decide se fuggire con una probabilità che dipende dalla distanza dal predatore. In alternativa, copia la manovra dei compagni più vicini.

Bastano pochi uccelli in prima linea che virano o si tuffano perché la manovra passi di vicino in vicino, fino a diventare una virata dell’intero stormo. Lo stormo si frammenta se l’informazione viaggia troppo lentamente o se due uccelli in prima linea scelgono direzioni opposte.

La complessità delle murmurazioni è una proprietà emergente, che nasce da regole di partenza molto semplici. Si ritrova anche nei banchi di pesci e nelle mandrie di bestiame.

Domande frequenti Perché gli storni volano in nuvole? Gli storni formano in autunno grandi nuvole in movimento, chiamate murmurazioni, soprattutto per difendersi dai predatori. I cambi di direzione continui e imprevedibili dello stormo rendono difficile a un predatore come il falco pellegrino concentrarsi su un singolo uccello. Il fenomeno non è però ancora completamente compreso. Come fanno gli storni a non scontrarsi in volo? Ogni storno segue tre regole: mantiene una velocità preferenziale di circa 43 km/h, controlla la distanza dagli uccelli vicini e si adegua ai loro cambi di velocità. Secondo uno studio della Princeton University e dell’Università La Sapienza di Roma, ogni storno reagisce al comportamento di sei o sette vicini. Che cosa sono le murmurazioni degli storni? Le murmurazioni sono le enormi nuvole in movimento formate dagli storni in autunno. Lo stormo si addensa e si dirada come un’onda e cambia forma, anche senza alcun disturbo. La loro complessità è una proprietà emergente, che nasce da regole di partenza molto semplici. Gli storni volano in gruppo per scaldarsi? Un’ipotesi sosteneva che le esibizioni degli storni servissero ad attirare altri stormi nei luoghi di riposo, per scaldarsi a vicenda. Uno studio del 2017 dell’Università del Gloucestershire e della Royal Society of Biology non ha trovato alcuna correlazione tra la temperatura e le dimensioni degli stormi.

Fonte: Geopop