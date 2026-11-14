Robert Pattinson nuovo 007? Le condizioni speciali che avrebbe ottenuto da Amazon MGM

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo nuove indiscrezioni, Robert Pattinson avrebbe ottenuto da Amazon MGM condizioni contrattuali migliori di altri candidati al ruolo di James Bond. Al 14 novembre 2026 nessun attore è stato annunciato come successore di Daniel Craig in Bond 26, e Amazon MGM non ha commentato le voci.

I punti chiave Robert Pattinson avrebbe ottenuto da Amazon MGM condizioni più favorevoli di altri candidati, secondo indiscrezioni; non sono state diffuse cifre.

Oltre a Robert Pattinson, i nomi emersi per Bond 26 sono quattro: Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor.

Secondo Variety e The Hollywood Reporter, i provini si sarebbero svolti tra ottobre e novembre 2026.

Il 12 novembre 2026 il regista Denis Villeneuve ha dichiarato che il casting di Bond 26 è ancora in corso.

Amazon MGM non ha commentato le indiscrezioni e nessun attore ha ricevuto una conferma pubblica.

Robert Pattinson avrebbe ottenuto da Amazon MGM condizioni contrattuali più favorevoli rispetto ad altri candidati al ruolo di James Bond, secondo nuove indiscrezioni. Nessun attore è stato annunciato come successore di Daniel Craig.

Che cosa avrebbe negoziato il protagonista di The Batman

Secondo le indiscrezioni, Pattinson avrebbe strappato termini migliori di alcuni rivali. Non sono state diffuse cifre. La voce suggerisce che Amazon MGM sia disposta a investire una somma considerevole per assicurarsi una star già affermata.

Queste condizioni non equivalgono alla conferma del ruolo. Sarebbero state negoziate durante la selezione ed entrerebbero in gioco solo se Pattinson venisse scelto.

Perché Pattinson e Hoult sarebbero stati convocati dopo gli altri

Secondo il giornalista Belloni, Pattinson e Nicholas Hoult sarebbero stati chiamati ai provini dopo gli altri candidati, pur avendo un profilo più noto a livello internazionale. Sempre secondo Belloni, trovare un accordo con Pattinson per il provino sarebbe stato particolarmente complicato.

Questa circostanza avrebbe spinto alcune persone coinvolte nel processo a chiedersi perché i produttori abbiano insistito tanto, se erano già soddisfatti degli altri candidati.

Il curriculum di Pattinson e il legame con Denis Villeneuve

Pattinson ha 40 anni ed è stato protagonista di The Batman e della saga di Twilight. Ha lavorato con registi come Christopher Nolan, Robert Eggers e David Cronenberg.

L’attore ha già lavorato con Denis Villeneuve, regista di Bond 26, in Dune – Parte tre, atteso nelle sale a dicembre 2026. La sceneggiatura del nuovo film è di Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, mentre la casting director è Nina Gold.

Gli altri nomi in corsa e le voci su Harry Styles

Oltre a Pattinson, i nomi emersi finora sono Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor. Secondo Variety e The Hollywood Reporter, tutti avrebbero partecipato alla selezione, con provini svolti tra ottobre e novembre 2026.

I tabloid anglosassoni hanno aggiunto il nome di Harry Styles, 32 anni, che avrebbe avuto colloqui diretti con la produzione. Resta una voce di stampa. Anche Theo James, secondo le indiscrezioni, non sarebbe stato escluso in via definitiva.

Cosa ha detto Villeneuve il 12 novembre 2026

Il 12 novembre 2026 Villeneuve ha spiegato che il casting è ancora in corso e che sta accelerando i lavori per arrivare a una decisione. Bond 26 sarà il primo film dopo il passaggio del controllo creativo del franchise ad Amazon MGM Studios nel 2025.

Altre indiscrezioni riguardano il Batman di Pattinson, che potrebbe entrare nel DCU. Un eventuale ingaggio come 007 potrebbe complicare gli impegni con DC, anche perché Hoult interpreta Lex Luthor nel DCU e avrebbe sostenuto un provino per Bond. Nessuna di queste ipotesi ha conferma ufficiale.

C’è poi il capitolo sponsor. Pattinson è diventato global ambassador di Jaeger-LeCoultre a settembre, mentre Omega è legata a 007 dal 1995, quando Pierce Brosnan indossò un Seamaster in GoldenEye. Un contratto pubblicitario non equivale a un’esclusione dal casting.

Nessun attore ha ricevuto una conferma pubblica e Amazon MGM non ha commentato le indiscrezioni.

Domande frequenti Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond? Al momento non c’è nessuna conferma. Nessun attore è stato annunciato come successore di Daniel Craig e Amazon MGM non ha commentato le indiscrezioni. Le condizioni che Robert Pattinson avrebbe negoziato entrerebbero in gioco solo se fosse scelto. Chi sono i candidati al ruolo di James Bond in Bond 26? Oltre a Robert Pattinson, i nomi emersi sono Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor. Secondo Variety e The Hollywood Reporter, tutti avrebbero partecipato alla selezione, con provini tra ottobre e novembre 2026. Il nome di Harry Styles, 32 anni, resta una voce dei tabloid anglosassoni. Cosa avrebbe negoziato Robert Pattinson con Amazon MGM? Secondo le indiscrezioni, Robert Pattinson avrebbe ottenuto termini contrattuali migliori di alcuni altri candidati al ruolo di James Bond. Non sono state diffuse cifre e non c’è alcuna conferma ufficiale. Chi dirige il nuovo film di James Bond? Bond 26 è diretto da Denis Villeneuve. La sceneggiatura è di Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, mentre la casting director è Nina Gold. Quando sarà annunciato il nuovo James Bond? Non è stata comunicata nessuna data. Il 12 novembre 2026 Denis Villeneuve ha spiegato che il casting è ancora in corso e che sta accelerando i lavori per arrivare a una decisione.

Immagine di repertorio

Fonte: BadTaste · Zazoom · GQ Italia · SoloCine