In sintesi. L’episodio 6 della seconda stagione di Blue Box esce su Netflix in Italia in mattinata domenica 15 novembre 2026. Netflix non ha confermato l’orario preciso. L’episodio dura circa 24 minuti. La seconda stagione di Blue Box ha 12 episodi in totale e l’episodio 7 arriva il 22 novembre 2026.