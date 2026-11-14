Blue Box 2×06 su Netflix: quando esce e calendario completo
In sintesi. L’episodio 6 della seconda stagione di Blue Box esce su Netflix in Italia in mattinata domenica 15 novembre 2026. Netflix non ha confermato l’orario preciso. L’episodio dura circa 24 minuti. La seconda stagione di Blue Box ha 12 episodi in totale e l’episodio 7 arriva il 22 novembre 2026.
I punti chiave
- L’episodio 6 della seconda stagione di Blue Box esce su Netflix domenica 15 novembre 2026, in mattinata.
- Netflix non ha ancora confermato l’orario preciso: la mattinata è una finestra indicativa ricavata dal calendario simulcast di AniList.
- L’episodio 6 di Blue Box dura circa 24 minuti.
- La seconda stagione di Blue Box ha 12 episodi in totale: dopo l’episodio 6 ne restano 6, dal 7 al 12.
- Il finale della seconda stagione di Blue Box, l’episodio 12, esce il 27 dicembre 2026.
L’episodio 6 della seconda stagione di Blue Box esce su Netflix in mattinata domenica 15 novembre 2026. Netflix non ha ancora confermato l’orario preciso: la mattinata è una finestra indicativa, ricavata dal calendario simulcast di AniList.
A che ora si può guardare Blue Box 2×06 in Italia
Per l’Italia resta valida solo la finestra in mattinata di domenica 15 novembre 2026, senza un’ora esatta. In Giappone l’episodio va in onda alle 16:30, ora giapponese.
L’episodio 6 di Blue Box dura circa 24 minuti. Su Netflix sono già disponibili gli episodi dall’1 al 5 della seconda stagione.
Quanti episodi mancano alla fine della seconda stagione
La seconda stagione di Blue Box ha 12 episodi in totale. Con l’episodio 6 la stagione arriva a metà e ne restano 6, dal 7 al 12.
Il prossimo appuntamento dopo l’episodio 6 è l’episodio 7, in uscita il 22 novembre 2026. Il finale di stagione, l’episodio 12, esce il 27 dicembre 2026.
Il calendario completo delle uscite di Blue Box 2 su Netflix
Le sette uscite ancora previste, dall’episodio 6 al finale, sono distanziate di sette giorni l’una dall’altra.
|Episodio
|Data di uscita in Italia
|Episodio 6
|15 novembre 2026
|Episodio 7
|22 novembre 2026
|Episodio 8
|29 novembre 2026
|Episodio 9
|6 dicembre 2026
|Episodio 10
|13 dicembre 2026
|Episodio 11
|20 dicembre 2026
|Episodio 12 (finale)
|27 dicembre 2026
I dati di programmazione di Blue Box 2 provengono da TMDB e AniList. Date e orari possono variare per decisione della piattaforma.
Domande frequenti
Quando esce Blue Box 2×06 su Netflix?
L’episodio 6 della seconda stagione di Blue Box esce su Netflix in mattinata domenica 15 novembre 2026. Netflix non ha ancora confermato l’orario preciso, quindi la mattinata è solo una finestra indicativa ricavata dal calendario simulcast di AniList.
Quanti episodi ha la seconda stagione di Blue Box?
La seconda stagione di Blue Box ha 12 episodi in totale. Con l’episodio 6 la stagione arriva a metà e ne restano 6, dal 7 al 12.
Quanto dura l’episodio 6 di Blue Box 2?
L’episodio 6 della seconda stagione di Blue Box dura circa 24 minuti. Su Netflix sono già disponibili gli episodi dall’1 al 5 della stessa stagione.
Quando esce il finale della seconda stagione di Blue Box?
Il finale della seconda stagione di Blue Box, l’episodio 12, esce su Netflix il 27 dicembre 2026. Gli episodi escono a distanza di sette giorni l’uno dall’altro, e l’episodio 7 arriva il 22 novembre 2026.
Immagine di repertorio
Fonte: CronacaPop
Lascia un commento