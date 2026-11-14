Lotto, estrazione di sabato 14 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di sabato 14 novembre 2026: ruota di Napoli 55, 69, 35, 36, 90; ruota di Roma 35, 01, 54, 36, 51; ruota di Milano 13, 63, 10, 24, 05.

I punti chiave Ruota di Napoli: 55, 69, 35, 36, 90

Ruota di Roma: 35, 01, 54, 36, 51

Ruota di Milano: 13, 63, 10, 24, 05

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di sabato 14 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 14/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 38 30 06 56 57 Cagliari 71 18 42 67 54 Firenze 89 57 21 25 62 Genova 24 47 88 65 70 Milano 13 63 10 24 05 Napoli 55 69 35 36 90 Palermo 71 14 27 34 80 Roma 35 01 54 36 51 Torino 48 31 21 19 87 Venezia 32 85 59 40 25 Nazionale 36 01 32 18 05

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 17 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it