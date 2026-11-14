10eLotto serale, estrazione di sabato 14 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di sabato 14 novembre 2026 sono 01, 06, 13, 14, 18, 24, 30, 31, 32, 35, 38, 47, 48, 55, 57, 63, 69, 71, 85, 89. Numero Oro 38.

I punti chiave Numero Oro: 38

Doppio Oro: 38, 30

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di sabato 14 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 14/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 01 06 13 14 18 24 30 31 32 35 38 47 48 55 57 63 69 71 85 89 Numero Oro 38 Doppio Oro 38 30

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 17 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it