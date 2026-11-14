MillionDay, estrazione di sabato 14 novembre 2026 (ore 20:30): i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del MillionDay di sabato 14 novembre 2026 (ore 20:30) sono 01, 21, 27, 28, 29. Numeri Extra: 10, 22, 24, 45, 53.

I punti chiave Numeri vincenti: 01, 21, 27, 28, 29

Extra: 10, 22, 24, 45, 53

Tutti i numeri dell’estrazione del MillionDay di sabato 14 novembre 2026 (ore 20:30), come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione MillionDay di 14/11/2026 ore 20:30: i numeri

Numeri vincenti 01 21 27 28 29 Extra 10 22 24 45 53

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma domenica 15 novembre 2026 alle ore 13:00.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it