SuperEnalotto, estrazione di sabato 14 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. La combinazione vincente del SuperEnalotto di sabato 14 novembre 2026 è 26, 40, 49, 64, 66, 74, Numero Jolly 61, SuperStar 05.

I punti chiave Combinazione vincente: 26, 40, 49, 64, 66, 74

Numero Jolly: 61

SuperStar: 05

Tutti i numeri dell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 14 novembre 2026, confrontati fra più fonti.

Estrazione SuperEnalotto di 14/11/2026: la combinazione vincente

Combinazione vincente 26 40 49 64 66 74 Numero Jolly 61 SuperStar 05

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 17 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: SuperEnalotto.com + EstrazioneLotto.it