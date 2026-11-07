Josh O’Connor nuovo James Bond? Cosa si sa e il legame con Guadagnino

di Redazione ZON

In sintesi. Josh O’Connor, attore britannico di 36 anni, sarebbe il prossimo interprete di James Bond, secondo una fonte anonima citata in esclusiva dal tabloid Sun. Al 7 novembre 2026 non esistono conferme ufficiali. L’attore si è detto «molto onorato» di essere stato preso in considerazione per il ruolo di 007, che fu di Daniel Craig.

I punti chiave Josh O’Connor, attore britannico di 36 anni, sarebbe il nuovo James Bond secondo una fonte anonima citata in esclusiva dal tabloid Sun.

Al 7 novembre 2026 non esistono conferme ufficiali sulla scelta di Josh O’Connor come James Bond.

Josh O’Connor sarebbe stato scelto in un ballottaggio a tre: gli altri due candidati erano Callum Turner e Jack Lowden.

Daniel Craig è stato protagonista dei film di James Bond da Casino Royale (2006) a No Time To Die (2021), dopo il quale ha annunciato l’addio al personaggio.

Josh O’Connor ha recitato in Challengers, il film diretto da Luca Guadagnino nel 2024.

Josh O’Connor, attore britannico di 36 anni, sarebbe il nuovo James Bond. Lo sostiene una fonte anonima citata in esclusiva dal tabloid Sun, secondo cui le selezioni finali per il prossimo film su 007 si sono chiuse. Conferme ufficiali per ora non ce ne sono.

Se l’indiscrezione fosse confermata, Josh O’Connor erediterebbe il ruolo da Daniel Craig. Craig è stato protagonista di tutti i film di James Bond da Casino Royale, del 2006, a No Time To Die, del 2021, dopo il quale ha annunciato l’addio al personaggio.

Perché il nome di O’Connor circola con insistenza

L’indiscrezione su Josh O’Connor circola con crescente insistenza da alcuni giorni. L’attore si è limitato a dirsi «molto onorato» di essere stato preso in considerazione per il ruolo.

Il nome di O’Connor era stato indicato tra i finalisti per l’eredità di Daniel Craig. Gli altri due candidati del ballottaggio erano Callum Turner e Jack Lowden.

Chi è Josh O’Connor, l’ex principe Carlo di The Crown

Josh O’Connor è nato a Southampton, nell’Inghilterra del Sud, in una famiglia cattolica di origine prevalentemente irlandese. È cresciuto a Cheltenham, nel Gloucestershire, e si è formato alla scuola del teatro shakespeariano Old Vic di Bristol.

In televisione ha interpretato il principe Carlo, oggi re Carlo III, nella serie The Crown. Quel ruolo gli è valso una nomination ai Bafta, gli Oscar britannici. Ha preso parte anche a Doctor Who, Law and Order Uk, Peaky Blinders e Les Misérables.

Il legame con Luca Guadagnino e il cinema

Oltre al teatro, Josh O’Connor ha recitato in una ventina di film. Tra questi c’è Emma, tratto dall’opera omonima di Jane Austen.

Il legame con il cinema di Luca Guadagnino è Challengers, il film firmato dal regista nel 2024 in cui O’Connor ha recitato.

Le posizioni pubbliche dell’attore

Josh O’Connor è un repubblicano dichiarato. Negli anni scorsi i media del Regno Unito lo hanno indicato come elettore del Labour e sostenitore dell’ex leader laburista radicale Jeremy Corbyn.

Nel 2025 O’Connor ha firmato, insieme ad altre personalità dell’industria cinematografica, un appello pro-Palestina. Il testo accusava Israele di «genocidio e apartheid» ai danni dei palestinesi e impegnava i firmatari a non lavorare per istituzioni israeliane.

Domande frequenti Josh O’Connor sarà il nuovo James Bond? Non è confermato. Secondo una fonte anonima citata in esclusiva dal tabloid Sun, le selezioni finali per il prossimo film su 007 si sono chiuse e Josh O’Connor sarebbe stato scelto, ma conferme ufficiali non ce ne sono. L’attore si è limitato a dirsi «molto onorato» di essere stato preso in considerazione. Chi sono gli altri candidati al ruolo di James Bond? Oltre a Josh O’Connor, gli altri due candidati del ballottaggio per l’eredità di Daniel Craig erano Callum Turner e Jack Lowden. Il nome di O’Connor era stato indicato tra i finalisti. Chi è Josh O’Connor? Josh O’Connor è un attore britannico di 36 anni, nato a Southampton e cresciuto a Cheltenham, nel Gloucestershire. In televisione ha interpretato il principe Carlo nella serie The Crown, ruolo che gli è valso una nomination ai Bafta, e ha recitato in una ventina di film. Qual è il legame tra Josh O’Connor e Luca Guadagnino? Josh O’Connor ha recitato in Challengers, il film firmato da Luca Guadagnino nel 2024. È questo il legame con il cinema del regista indicato nel pezzo. Chi ha interpretato James Bond prima del possibile nuovo attore? Daniel Craig è stato protagonista di tutti i film di James Bond da Casino Royale, del 2006, a No Time To Die, del 2021. Dopo quest’ultimo film ha annunciato l’addio al personaggio.