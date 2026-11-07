Stranger Things, lo spin-off Other Worlds arriva nel 2028 e lascia Hawkins per Marion

di Redazione ZON

In sintesi. Other Worlds: A Stranger Things Adventure è lo spin-off prequel live action di Stranger Things annunciato da Netflix il 6 novembre 2026. La serie è attesa nel 2028, è ambientata a Marion, in Nevada, nel 1955, e sarà girata in New Mexico. La direzione creativa spetta a Kate Trefry e Joe Wright dirige i primi tre episodi.

I punti chiave Netflix ha annunciato Other Worlds: A Stranger Things Adventure il 6 novembre 2026, in occasione dello Stranger Things Day.

Other Worlds è ambientata a Marion, in Nevada, nel 1955, e non a Hawkins.

La serie Other Worlds è attesa nel 2028 e le riprese si svolgeranno in New Mexico.

Kate Trefry ha la direzione creativa di Other Worlds e Joe Wright dirige i primi tre episodi.

Il casting di Other Worlds deve ancora cominciare e i dettagli della trama sono tenuti segreti.

Netflix ha annunciato il 6 novembre 2026 Other Worlds: A Stranger Things Adventure, spin-off prequel live action di Stranger Things atteso nel 2028. La serie è ambientata negli anni Cinquanta e le riprese si svolgeranno in New Mexico.

L’annuncio è arrivato in occasione dello Stranger Things Day, con un teaser pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Netflix. Il teaser si apre con la frase «Prima di Hawkins c’era Marion».

Perché Other Worlds non torna a Hawkins

Il teaser colloca la storia nel 1955 a Marion, in Nevada. Hawkins, la cittadina dell’Indiana al centro della serie originale, resta quindi fuori dalla vicenda.

Lo spin-off racconta una storia autonoma, con un cast e una trama completamente nuovi. Gli eroi e i cattivi, secondo i fratelli Duffer, sono nuovi, e il casting deve ancora cominciare.

Nel 2026 Stranger Things aveva già avuto uno spin-off animato, Storie dal 1985, che invece era ambientato a Hawkins.

Che legame ha con Henry Creel e The First Shadow

Other Worlds si colloca prima di Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale ambientato nel 1959 che racconta il passato di Henry Creel, destinato a diventare Vecna.

I Duffer avevano anticipato in precedenza che il prequel riguarda un periodo anteriore all’esposizione di Henry Creel alla sostanza di un’altra dimensione. A fare da colonna sonora al teaser c’è «Sh-Boom» dei The Chords, brano che si sente nel quarto episodio dell’ultima stagione, quando Max visita i ricordi di Henry.

I dettagli della trama sono tenuti segreti. Il titolo, l’ambientazione e l’invito dei Duffer a «guardare il cielo» fanno pensare a UFO, alieni e spazio, ma Netflix non lo ha confermato.

Chi c’è dietro la nuova serie

I fratelli Matt e Ross Duffer, creatori e showrunner della serie originale, sono co-creatori. La direzione creativa spetta a Kate Trefry, sceneggiatrice di Stranger Things dalla seconda stagione e autrice di The First Shadow.

Joe Wright, regista premiato con il Golden Globe e noto per Espiazione e M – Il figlio del secolo, dirige i primi tre episodi. Tra i produttori esecutivi ci sono i Duffer tramite Upside Down Pictures, Shawn Levy con la sua 21 Laps, Paul Dichter, Shelley Meals, Andrea Sperling e Pavlina Hatoupis.

«È Stranger Things ma anche incredibilmente innovativo, con una nuova ambientazione, nuovi eroi e cattivi»: così Matt e Ross Duffer hanno presentato il progetto.

Jinny Howe, responsabile delle serie sceneggiate di Netflix, ha dichiarato che Other Worlds porta i fan negli anni Cinquanta «con nuovi eroi e tutto il cuore, il mistero e lo spettacolo della serie originale».

Il peso del marchio Stranger Things per Netflix

Stranger Things ha debuttato nel 2016 ed è la serie di maggior successo di Netflix, con 1,2 miliardi di visualizzazioni nelle prime quattro stagioni. L’episodio finale è andato in onda all’inizio del 2026.

Per ora l’unica data indicata per Other Worlds è l’anno di uscita, il 2028. Il prossimo passo annunciato dai Duffer è la scelta del cast.

Domande frequenti Quando esce Other Worlds, lo spin-off di Stranger Things? Other Worlds è atteso nel 2028. Per ora l’unica data indicata da Netflix è l’anno di uscita. Il prossimo passo annunciato dai fratelli Duffer è la scelta del cast. Dove è ambientato Other Worlds di Stranger Things? Other Worlds è ambientato nel 1955 a Marion, in Nevada, e non a Hawkins, la cittadina dell’Indiana della serie originale. Le riprese si svolgeranno in New Mexico. Chi dirige Other Worlds: A Stranger Things Adventure? Joe Wright, regista premiato con il Golden Globe, dirige i primi tre episodi. La direzione creativa spetta a Kate Trefry, mentre i fratelli Matt e Ross Duffer sono co-creatori. Other Worlds di Stranger Things parlerà di alieni e UFO? Netflix non lo ha confermato e i dettagli della trama sono tenuti segreti. Il titolo, l’ambientazione e l’invito dei Duffer a «guardare il cielo» fanno però pensare a UFO, alieni e spazio. Che legame ha Other Worlds con Henry Creel e The First Shadow? Other Worlds si colloca prima di Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale ambientato nel 1959 sul passato di Henry Creel, destinato a diventare Vecna. I Duffer avevano anticipato che il prequel riguarda un periodo anteriore all’esposizione di Henry Creel alla sostanza di un’altra dimensione.