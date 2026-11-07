Bake Off Italia, puntata del 6 novembre 2026: nessun eliminato e grembiule blu a Clarissa

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Bake Off Italia andata in onda venerdì 6 novembre 2026 su Real Time nessuno degli otto concorrenti è stato eliminato. Clarissa ha vinto per la prima volta il grembiule blu di miglior concorrente. Il tema della puntata era «Love is in the cake».

I punti chiave Nella puntata di Bake Off Italia del 6 novembre 2026 nessuno degli otto concorrenti è stato eliminato.

Clarissa ha ricevuto il grembiule blu di miglior concorrente e lo ha vinto per la prima volta.

Il tema della puntata del 6 novembre 2026 era «Love is in the cake», con tre prove: creativa, tecnica e sorpresa.

Nella prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno preparato otto maritozzi in due versioni: quattro al lampone e quattro alla vaniglia.

Nella prova sorpresa i concorrenti hanno preparato una torta a forma di cuore con caramello aromatizzato, cucinando insieme ai familiari arrivati sotto il tendone.

Nella puntata di Bake Off Italia andata in onda venerdì 6 novembre 2026 nessuno degli otto concorrenti è stato eliminato. Il grembiule blu di miglior concorrente è andato a Clarissa, che ha vinto per la prima volta.

La quattordicesima edizione del talent di pasticceria è condotta per il secondo anno da Brenda Lodigiani. La giuria è composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con la presenza fissa di Iginio Massari.

Il tema della puntata era l’amore, e le tre prove lo hanno seguito

Il tema scelto per la puntata del 6 novembre 2026 era «Love is in the cake». Gli otto aspiranti pasticceri hanno affrontato le tre sfide classiche: prova creativa, prova tecnica e prova sorpresa.

Nella prova creativa, ogni concorrente ha preparato il dolce chiesto da una persona cara tramite videomessaggio. Le richieste andavano dalla torta al cioccolato alla sbrisolona, passando per crostate e babà.

Alice: torta al cioccolato, chiesta dalla mamma;

Alessia: torta Paradiso, chiesta dal papà;

Clarissa: crostata alle nocciole, chiesta dalla sorella;

Danila: torta meringata al limone, chiesta dal marito;

Donato: sbrisolona, chiesta dalla mamma;

Marco: babà, chiesto dalla mamma;

Manuel: crostata cocco e lime, chiesta da moglie e figlia;

Onofrio: crostata di frutta, chiesta dalla mamma.

La prova tecnica ha messo i maritozzi davanti a Iginio Massari

Per la prova tecnica, alla presenza di Iginio Massari, i concorrenti hanno preparato otto maritozzi in due versioni. Quattro erano farciti con confettura di lampone e crema chantilly al lampone, gli altri quattro con crema pasticcera alla vaniglia e panna montata.

Posizione Concorrente 1° Daniela (Danila in un’altra ricostruzione) 2° Clarissa 3° Donato 4° Onofrio 5° Alice 6° Alessia 7° Manuel 8° Marco

Nella prova sorpresa le torte a cuore sono arrivate con i familiari

La prova sorpresa chiedeva una torta a forma di cuore con caramello aromatizzato. La preparazione doveva passare per tre volte nelle mani di un parente, con i familiari arrivati sotto il tendone di persona per cucinare insieme ai concorrenti.

Manuel ha usato il suo bonus, che gli ha permesso di evitare il malus di far cucinare il proprio parente.

Il grembiule blu è andato a Clarissa, brava in tutte le prove

Clarissa è stata eletta miglior concorrente della puntata e ha ricevuto il grembiule blu. È la prima volta che le capita nell’edizione 2026. Nella prova tecnica si è piazzata seconda.

La puntata del 6 novembre 2026 si chiude senza eliminati. Il video in streaming è disponibile nella sezione di Discovery+ dedicata al programma, che va in onda su Real Time.

Domande frequenti Chi è stato eliminato a Bake Off Italia il 6 novembre 2026? Nessuno. Nella puntata di Bake Off Italia andata in onda venerdì 6 novembre 2026 tutti e otto i concorrenti sono rimasti in gara. Chi ha vinto il grembiule blu a Bake Off Italia il 6 novembre 2026? Il grembiule blu di miglior concorrente è andato a Clarissa. Ha vinto per la prima volta, e nella prova tecnica dei maritozzi si era piazzata seconda. Che dolci hanno preparato a Bake Off Italia nella puntata del 6 novembre 2026? Nella prova tecnica i concorrenti hanno preparato otto maritozzi in due versioni: quattro con confettura di lampone e crema chantilly al lampone, quattro con crema pasticcera alla vaniglia e panna montata. Nella prova sorpresa hanno realizzato una torta a forma di cuore con caramello aromatizzato. Dove si può vedere la puntata di Bake Off Italia del 6 novembre 2026? Bake Off Italia va in onda su Real Time. Il video in streaming della puntata è disponibile nella sezione di Discovery+ dedicata al programma. Chi sono i giudici e la conduttrice di Bake Off Italia 2026? La quattordicesima edizione di Bake Off Italia è condotta da Brenda Lodigiani, al secondo anno alla conduzione. La giuria è composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con la presenza fissa di Iginio Massari.

Immagine di repertorio

Fonte: Radiomusik Tv Blog · Blogtvitaliana