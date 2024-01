“Legge Massari”: in arrivo il decreto per i maestri della cucina

di Rita Milione

Al Sigep di Rimini (45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè) la fase finale dell’iter per l’approvazione del disegno di legge che istituisce la figura di “Maestro dell’arte della cucina italiana”, che il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida ha ribattezzato “Legge Massari”, in onore del maestro pasticcere, che con lui ha partecipato a un’iniziativa di Ismea per la promozione della frutta a guscio.

“La chiamiamo “Legge Massari” proprio per riconoscerne a pieno titolo la paternità al Maestro – ha sottolineato il Ministro Lollobrigida – offriamo a Iginio Massari la guida della commissione che sarà incaricata di giudicare tecnicamente la qualità dei Maestri meritevoli del riconoscimento di “Maestro dell’Arte della Cucina Italiana”. A lui va il nostro ringraziamento per l’azione propulsiva e promozionale del cibo italiano nel mondo, di cui è un Ambasciatore senza pari. Proprio un anno fa avevamo preso un impegno con il maestro Massari qui al Sigep di portare in Parlamento una norma che riconoscesse al Governo italiano la possibilità di dare un attestato ai nostri Maestri di cucina che fosse italiano, progetto ispirato proprio da Massari”.

“Legge Massari”: lo scopo del provvedimento

Il disegno di legge che ha dunque lo scopo di sostenere e di promuovere l’eccellenza dell’arte culinaria italiana attraverso l’istituzione di un premio al merito ad hoc, denominato “Maestro dell’arte della cucina italiana”.

Il provvedimento, che riconoscerà i mestieri di pasticcere, chef e artigiano del cibo al pari di quanto avviene già in altri Paesi, e’ approdato nei giorni scorsi alla Camera, dove lo stesso Lollobrigida ha spiegato che non comporterà alcun esborso rilevante da parte delle casse dello stato, perché costerà in tutto 2mila euro l’anno per il conio delle medaglie, ma “ha un grande valore economico”. Lo stesso titolo viene conferito, ad esempio in Francia ai grandi maestri della cucina.

“Questo provvedimento – ha spiegato il ministro – allinea l’Italia agli altri Paesi europei almeno per quanto riguarda riconoscimenti delle proprie eccellenze che comportano un grande valore economico”.