Oroscopo Branko Lunedì 22 Gennaio 2024: Scorpione intuitivo

Dopo le nubi basse e fitte degli ultimi giorni, filtrano raggi solari pieni di luce. Voi sapete quanto siano importanti le relazioni con gli altri per la vostra felicità, ma negli anni a venire toccherete con mano anche il potere che possono assicurarvi.

Il Sole in Acquario risveglia la vostra fame di successo, ma è Plutone che va nello stesso segno a esercitare un influsso potente. Quale? Si tratta di un passaggio molto lento, lo capirete col tempo, dipende pure dal cielo personale.

Preparatevi a combattere e a vincere una battaglia! Domani, martedì 23, nel vostro cielo dell’amore arriva la bellissima Venere; se siete soli non lo resterete a lungo, non c’è Saturno che tenga!

Il cielo di gennaio è freddo. Soprattutto in famiglia dovrete avere un bel po’ di pazienza, da domani ci si mette anche Venere. Eppure le stelle del fine settimana vi mandano un messaggio di speranza per il vostro amore.

Con il vostro intuito avvertite subito che il vento stellare sta cambiando direzione. Venere vi fa sentire accettati, amati da chi vi sta vicino; la Luna è magnifica anche per amare, con questo Marte il sesso è magnifico.

Sagittario

Venere vi saluta, va a rafforzare anche lei il settore di affari, soldi, investimenti. Come già detto la scorsa settimana, il denaro non è tutto, non trascurate il vostro amore, ci vuole un piccolo sforzo da parte vostra.