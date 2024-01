“Mi sento scemo”, il nuovo singolo di Sonoimperfetto

di Redazione ZON

Fuori con Gotham Dischi il nuovo ed intenso singolo del cantautore campano Sonoimperfetto, presentato a Sanremo Giovani e scritto insieme all’autrice Eleonora Toscani, “Mi sento scemo”.

Una presa di coscienza, al termine di una relazione che non è andata come si sperava. Quando in mano restano soltanto pugni di sabbia e parole non dette. Riparte da qui il progetto musicale di Sonoimperfetto, cantautore campano che è tornato sulle piattaforme di streaming con “Mi sento scemo”, il suo nuovo singolo scritto spalla a spalla con l’autrice Eleonora Toscani e rilasciato in collaborazione con la label discografica Gotham Dischi.

La traccia è stata presentata alla commissione selezionatrice dell’edizione 2023 di Sanremo Giovani. Pur senza rientrane nella shortlist degli aspiranti “Big” del Festival della Canzone Italiana, a “Mi sento scemo” è affidato comunque il compito di riportare in cuffia la musica del cantautore, il cui vero nome è Gerardo Giarletta, e di sottolineare un sodalizio artistico, quello con la Gotham Dischi, che si spera possa essere duraturo e ricco di soddisfazioni.

«Racconta la storia di una persona che ha perso qualcuno di veramente speciale e ora si trova a rimuginare su quella perdita – spiega Sonoimperfetto -. La canzone parla di quanto fosse importante quella persona e del desiderio ardente di riaverla nella propria vita. Con una melodia coinvolgente e parole che toccano profondamente, spero che “Mi sento scemo” possa far riflettere sulle relazioni passate e sui sentimenti universali legati all’amore e alla perdita».

Ad una manciata di mesi di distanza da “Luna”, secondo brano del percorso artistico intrapreso da Giarletta sotto il nuovo pseudonimo, l’artista riaccende i motori e si rimette in marcia per portare alle persone la sua musica e le sue parole, fatte di vita ed emozioni semplici, ma che allo stesso tempo sanno trovare il modo di giungere a destinazione, nei cuori e delle orecchie dei suoi ascoltatori.