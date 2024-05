Valentino Tafuri lancia un nuovo concept di locale basato su pizza, pasta e bakery

di Redazione ZON

Valentino Tafuri, classe 1989, a 10 anni dall’apertura del pizzificio 3Voglie di via Serroni a Battipaglia (Sa), lancia un nuovo format di locale, organizzato come un vero e proprio laboratorio esperienziale sulla farina, che immerge i clienti non solo nel gusto ma anche nei processi di lavorazione di pizza, pasta e bakery.

A partire dal 1 giugno, infatti, tutto il talento e la tecnica di Tafuri saranno al servizio dei suoi clienti con pasta fresca, pizza in teglie, pizza tonda, pizza cilentana, pane, dolci e grandi lievitati, ponendo l’accento sui sapori e sulla massima limpidezza della produzione.

Il 3Voglie amplia e va oltre la già rodata offerta serale e prevedrà il servizio delivery, il take away con il banco della rosticceria, la pizza a pranzo e nelle mattine del weekend pasta fresca in diverse trafile, oltre ad una straordinaria apertura mattutina di sabato e domenica per offrire colazioni con il meglio dalle tradizioni delle boulangerie francesi, dei panifici italiani e del breakfast inglese. Nella parte bakery saranno presenti diversi tipi di pane, dal pane di segale al pane con le patate, dal grano duro fino ai multicereali. Seguirà un’ampia offerta anche di viennoiserie, tra croissant, girelle, cornetto italiano e pain au chocolat.

“Avevo quasi perso lo stimolo per una veste che non mi apparteneva più. Nato con la pizza e cresciuto con il pane, ed ora, dopo 10 anni di 3 Voglie, metto tutti i puntini assieme per tracciare i prossimi 10 che verranno. Pasticceria, rosticceria, pizzeria, boulangerie, pastificio, racchiuse in un solo nome: pizzificio . La mia nuova casa avrà un laboratorio con vista su strada ed in sala, trasparente e visibile a chiunque. Il laboratorio sarà il nostro teatro quotidiano, dove vengono sfornati prodotti da colazione a cena, dove il protagonista sarà sempre il prodotto”.

Il nuovo 3Voglie, attraverso la spettacolarizzazione dal vivo dei processi di produzione, vuole garantire inoltre esperienze di gusto dalla grande qualità. L’obiettivo è lavorare per restituire ai consumatori ed alla comunità conoscenze e pratiche condivise di una tradizione che ha un valore inestimabile.

Note su Valentino Tafuri

Valentino Tafuri è un pizzaiolo di poco più di 30 anni e più della metà della vita già passata davanti a un forno e in giro per l’Italia. Oggi prepara impasti di pizza in teglia, tonda, pane, pizze cilentane e tanto altro nel suo pizzificio 3Voglie di Battipaglia, a pochi chilometri da Salerno. Anche volto del programma “Mica Pizza e Fichi” di La7, nella guida del Gambero Rosso Pizzerie d’Italia 2019 è stato insignito del premio Pizzaiolo Emergente e per L’Espresso è stato il pizzaiolo dell’anno nel 2020. È inoltre coordinatore e docente del reparto pizzeria e panificazione della scuola di formazione In Cibum di Pontecagnano (Sa), che è il riferimento per la formazione professionale in cucina del Centro-Sud.