Curriculum dello Studente: cos’è e a cosa serve per la Maturità

di Antonio Jr. Orrico

Il Curriculum dello Studente è un documento in cui sono riportate tutte le informazioni relative al percorso di studi in ambito scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. Viene compilato online sulla piattaforma Unica. Questo è quanto trapela secondo quanto precisato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta di uno strumento molto importante per tutti coloro che a partire dal 19 giugno saranno alle prese con l’esame di Maturità 2024.

Il Curriculum dello Studente sarà allegato al diploma e la commissione ne terrà conto in sede di colloquio orale. Il documento va presentato, secondo quanto stabilito dal MIM, entro mercoledì 5 giugno 2024. Tuttavia le informazioni inserite potranno essere aggiornate ogni volta che servirà. Come data ultima, si arriverà fino a quella che viene chiamata “la data di consolidamento” che definisce ciascuna segreteria.

Ma vediamo nel dettaglio che cos’è e a cosa serve, soprattutto in regime di maturità.

Curriculum dello Studente: cos’è e a cosa serve

Il Curriculum dello studente è un documento, che ha debuttato già due anni fa, e che sarà allegato al diploma per certificare attività extrascolastiche di ciascun studente, come quelle linguistiche, quelle culturali, musicali, sportive, artistiche e di volontariato. Da quest’anno le informazioni del Curriculum dello studente sono desunte dall’E-Portfolio orientativo personale delle competenze introdotto dalle Linee guida per l’orientamento, cui si accede tramite la piattaforma Unica. I commissari sia interni che esterni della Maturità 2024 potranno utilizzarlo in sede di colloquio orale.

Il curriculum dello studente risulta diviso in tre parti. La prima è Istruzione e formazione, viene curata dalla scuola e riguarda il percorso di studi, le competenze, le conoscenze e le abilità acquisite in ambito scolastico. La seconda parte è quella riguardante le Certificazioni. Queste saranno compilate sia dalla scuola che dallo studente, per esempio vale per quelle linguistiche o informatiche. Il terzo punto è quello delle Attività extrascolastiche: questo capitolo è a cura dello studente e riguarda le attività professionali, culturali, artistiche, sportive, musicali e di volontariato.

All’interno del documento, dunque, ci sono tutte le esperienze svolte dagli studenti. Esse possono essere valorizzate in sede di esame, sia in fase di stesura dell’elaborato che durante il colloquio.

Curriculum dello studente: cosa inserire nel modello

Ma cosa bisogna inserire all’interno del curriculum dello studente? Dal 9 maggio gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e i candidati esterni all’Esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione a.s. 2023/24. Possono consultare la pagina dedicata alla predisposizione e al rilascio del Curriculum dello studente sul sito web della piattaforma Unica.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una guida con esempi da seguire per compilare nel miglior modo possibile il documento. In esso si possono inserire le attività svolte in ambito extrascolastico e le certificazioni.