Racconto di una notte, anticipazioni del 15 novembre: cosa succede a Canfeza e Ferman

di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 15 novembre 2026, alle 21.20 su Canale 5, la puntata di Racconto di una notte mostra Canfeza sequestrata da uno sconosciuto mentre è al telefono e Ferman che scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet. Dopo l’investimento di Efsane, nasce Afet Gul, in condizioni critiche.

I punti chiave La puntata di Racconto di una notte va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 21.20 su Canale 5.

Uno sconosciuto sequestra Canfeza mentre lei è al telefono; Canfeza viene portata d’urgenza in ospedale e si risveglia senza gravi conseguenze.

Asaf offre a Efsane una grossa somma perché si allontani per sempre da Ferman; Efsane rifiuta e viene investita mentre attraversa la strada.

La figlia di Efsane, Afet Gul, nasce con un parto d’urgenza e le sue condizioni critiche richiedono il trasferimento in terapia intensiva.

Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet, ma si ferma prima di confessare ad Asaf ciò che ha scoperto.

Attenzione: spoiler. Domenica 15 novembre 2026, alle 21.20 su Canale 5, Racconto di una notte mostra Canfeza sequestrata e Ferman scoprire di non essere figlio naturale di Asaf e Afet.

Che cosa succede a Canfeza dopo la sorpresa di compleanno

Mahir accompagna Canfeza alla sorpresa per il suo compleanno. Sulla riva del mare ci sono un camper romantico, la famiglia e un regalo che lei desiderava da tempo.

La proposta di Asaf ha turbato Mahir, ma lui prosegue le indagini, convinto di essere vicino alla verità.

Salih comunica a Mahir l’esito della riesumazione della tomba di Selim. Mentre Canfeza è al telefono, uno sconosciuto la sequestra e lei viene portata d’urgenza in ospedale. Mahir riceve da un numero sconosciuto un messaggio che gli impone di abbandonare il fascicolo su cui lavora.

Canfeza si risveglia senza gravi conseguenze e viene dimessa. Mahir decide di trasferirsi con lei alla villa, usando una scusa, e i due concordano di non raccontare quanto è accaduto. Kursat, preoccupato per i rischi che la ragazza potrebbe correre, dice a Mahir di volerlo aiutare.

Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet

Asaf incontra di nascosto Efsane e le offre una grossa somma perché si allontani per sempre da Ferman. Efsane rifiuta, se ne va sconvolta e viene investita mentre attraversa la strada.

In ospedale la bambina di Efsane nasce con un parto d’urgenza. Le condizioni della piccola, Afet Gul, sono critiche e richiedono il trasferimento in terapia intensiva.

Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet. Ancora scosso, riceve la telefonata di Asaf che gli annuncia la nascita della bambina e raggiunge Efsane in ospedale. Insieme a lei spera che Afet Gul si riprenda presto.

Tornato alla villa, Ferman affronta Afet, che lo supplica di non dire nulla ad Asaf. Ferman vorrebbe far emergere la verità, ma cambia atteggiamento quando Asaf approva il suo matrimonio con Efsane e gli consegna un cospicuo assegno per provvedere alla famiglia. Sul punto di confessare ciò che ha scoperto, Ferman si ferma.

Canfeza e Sare si scontrano all’evento di beneficenza degli Yilmaz

Durante un evento di beneficenza nella residenza degli Yilmaz, Canfeza dice a Sare di sapere che non è la figlia di Kursat. Sare reagisce con rabbia e si allontana agitata.

Poco dopo la figlia di Ozan, giocando con arco e frecce, ferisce accidentalmente Afet a un braccio.

Più tardi Canfeza confida a Mahir la propria tristezza per l’incidente che ha coinvolto la nonna e per il duro confronto con Sare. Mahir cerca di rassicurarla.

Domande frequenti Quando va in onda Racconto di una notte il 15 novembre 2026? La puntata di Racconto di una notte va in onda domenica 15 novembre 2026 alle 21.20 su Canale 5. Il pezzo contiene anticipazioni, quindi rivela fatti importanti della trama. Che cosa succede a Canfeza nella puntata di Racconto di una notte del 15 novembre? Canfeza riceve da Mahir una sorpresa di compleanno sulla riva del mare. Mentre è al telefono, uno sconosciuto la sequestra e lei viene portata d’urgenza in ospedale. Canfeza si risveglia senza gravi conseguenze e viene dimessa. Ferman è figlio di Asaf e Afet in Racconto di una notte? Nella puntata del 15 novembre 2026 Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet. Afet lo supplica di non dire nulla ad Asaf. Ferman si ferma proprio mentre sta per confessare. Chi è Afet Gul in Racconto di una notte? Afet Gul è la bambina di Efsane. Nasce con un parto d’urgenza in ospedale dopo che Efsane viene investita mentre attraversa la strada. Le sue condizioni sono critiche e richiedono il trasferimento in terapia intensiva. Cosa dice Canfeza a Sare all’evento di beneficenza degli Yilmaz? Durante l’evento di beneficenza nella residenza degli Yilmaz, Canfeza dice a Sare di sapere che non è la figlia di Kursat. Sare reagisce con rabbia e si allontana agitata.

Immagine di repertorio

Fonte: Newsroom Italia