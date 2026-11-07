MotoGp in Qatar, gli orari di qualifiche e Sprint: la Sprint in chiaro su TV8

di Redazione ZON

In sintesi. Il Gran Premio del Qatar di MotoGp si corre sul circuito di Lusail: sabato 7 novembre 2026 le qualifiche iniziano alle 12.40 ora italiana e la gara Sprint parte alle 17, in diretta su Sky Sport MotoGP e in chiaro su TV8. La gara principale è fissata per domenica 8 novembre 2026.

I punti chiave Le qualifiche della MotoGp al Gran Premio del Qatar iniziano alle 12.40 ora italiana di sabato 7 novembre 2026, con la Q1.

La Sprint della MotoGp a Lusail parte alle 17 del 7 novembre 2026 e si corre su undici giri.

TV8 trasmette in chiaro la Sprint delle 17, mentre le qualifiche MotoGp delle 12.40 restano un’esclusiva di Sky.

Marc Marquez arriva in Qatar da leader del Mondiale con 44 punti di vantaggio su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi.

La Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio del Qatar.

Il Gran Premio del Qatar di MotoGp entra nel vivo sabato 7 novembre 2026 sul circuito di Lusail. Le qualifiche iniziano alle 12.40 ora italiana, la gara Sprint parte alle 17 ed è visibile anche in chiaro su TV8.

Il Gran Premio è il terzultimo appuntamento della stagione e potrebbe già assegnare il titolo piloti a Marc Marquez. La gara della domenica è fissata per l’8 novembre 2026.

Gli orari di sabato 7 novembre 2026 in Qatar

Questo è il programma completo della giornata. Tutti gli orari sono italiani.

Orario Classe Sessione 10.30 Moto3 Prove libere 2 11.15 Moto2 Prove libere 2 12.00 MotoGp Prove libere 2 12.40 MotoGp Qualifiche Q1 13.05 MotoGp Qualifiche Q2 14.50 Moto3 Qualifiche 15.45 Moto2 Qualifiche 17.00 MotoGp Sprint Race

La Q2 delle 13.05 determina le prime dodici posizioni della griglia di partenza. La Sprint si corre su undici giri, la metà della distanza della gara di domenica.

Dove vedere qualifiche e Sprint in tv e in streaming

Le qualifiche e la Sprint della MotoGp sono trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208. Lo streaming è disponibile su Sky Go e su NOW.

La Sprint delle 17 va in onda in diretta anche in chiaro su TV8. Su TV8 sono previste in diretta anche le qualifiche di Moto3 e Moto2.

Le qualifiche della MotoGp delle 12.40 restano un’esclusiva di Sky. Nella stessa fascia oraria TV8 trasmette l’incontro di rugby tra Italia e Sudafrica. Quando previsto, lo streaming passa anche dalla piattaforma web di TV8.

Cosa si gioca Marc Marquez e perché manca la Yamaha

Marc Marquez, pilota Ducati, arriva a Lusail da leader del Mondiale con 44 punti di vantaggio su Jorge Martin e 67 su Marco Bezzecchi. È la sua prima possibilità matematica di conquistare il titolo.

Per chiudere i conti in Qatar deve aumentare il margine di almeno 30 punti su Martin e di otto su Bezzecchi nell’arco del fine settimana. Nella Sprint vanno a punti i primi nove classificati.

Jorge Martin, su Aprilia, prova a correre nonostante i fastidi al polso causati dall’infortunio rimediato in Australia.

Il weekend in Qatar è stato in dubbio fino agli ultimi giorni per il conflitto in Medio Oriente. La Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio.

Domande frequenti A che ora iniziano le qualifiche della MotoGp in Qatar? Le qualifiche della MotoGp a Lusail iniziano alle 12.40 ora italiana di sabato 7 novembre 2026 con la Q1. La Q2 parte alle 13.05 e determina le prime dodici posizioni della griglia di partenza. Dove vedere la Sprint della MotoGp in Qatar in chiaro? La Sprint della MotoGp parte alle 17 di sabato 7 novembre 2026 ed è in diretta in chiaro su TV8. Resta disponibile anche su Sky Sport MotoGP, canale 208, e in streaming su Sky Go e NOW. Le qualifiche della MotoGp in Qatar si vedono su TV8? No, le qualifiche della MotoGp delle 12.40 sono un’esclusiva di Sky e si vedono su Sky Sport MotoGP, canale 208. TV8 trasmette in diretta le qualifiche di Moto3 e Moto2 e, nella stessa fascia oraria delle qualifiche MotoGp, l’incontro di rugby tra Italia e Sudafrica. Marc Marquez può vincere il titolo MotoGp in Qatar? Sì, il Gran Premio del Qatar potrebbe già assegnare il titolo piloti a Marc Marquez, che è la sua prima possibilità matematica. Per riuscirci deve aumentare il margine di almeno 30 punti su Jorge Martin e di otto su Marco Bezzecchi nell’arco del fine settimana. Perché la Yamaha non corre il Gran Premio del Qatar di MotoGp? La Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio del Qatar. Il weekend di Lusail è stato in dubbio fino agli ultimi giorni per il conflitto in Medio Oriente.