Netflix: cosa guardare nel weekend? Le ultime uscite

E’ ormai un luogo comune il fatto che l’arrivo dell’inverno, complice freddo e brutto tempo, invoglia sempre di più a stare a casa, sotto le coperte, guardando- da soli o in compagnia- di una serie tv o di film, magari sorseggiando una bevanda calda o sgranocchiando qualche stuzzichino. E, a differenza di quanto avveniva in passato, adesso le piattaforme streaming vengono in nostro soccorso nel darci un’ampia scelta di titoli da vedere, in grado di rispecchiare ogni preferenza. Scopriamo quindi tutte le ultime novità sul catalogo Netflix da poter vedere nel corso di questo fine settimana.

PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO

Dopo il suo Cabinet of Curiosities, una serie di inquietanti racconti dal gusto macabro rilasciati proprio in occasione di Halloween, il regista Premio Oscar Guillermo del Toro ritorna su Netflix con Pinocchio, un’emozionante revisione in chiave musical dell’immortale storia immaginata da Carlo Collodi. Inoltre, nel cast originale figurano alcuni dei nomi più importanti del cinema hollywoodiano come Cate Blanchett, Tilda Swinton e Ewan McGragor.

HARRY & MEGAN

Il 15 dicembre sono usciti gli ultimi tre episodi del documentario incentrato su Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, la coppia che ha sconvolto la famiglia reale britannica. Nel corso della docu-serie, frutto dell’accordo multimilionario stretto con Netflix, i duchi del Sussex raccontano la loro versione dei fatti. Una versione però unilaterale, visto che per il momento la Famiglia Reale non ha rilasciato dichiarazioni.

MERCOLEDI’

Nessuno è riuscito ancora a scomodare Mercoledì dal primo posto delle serie più viste su Netflix, diventando una delle serie tv più viste di sempre sulla piattaforma. Per i pochi che ancora non hanno avuto l’occasione di vederla, questo è il momento giusto. Tim Burton riporta sul piccolo schermo la Famiglia Addams, incentrando sulla serie da lui curata proprio sulla figlia di Morticia e Gomez, Mercoledì, adesso adolescente.

SCROGGE: CANTO DI NATALE

Concludiamo questa lista con un film d’animazione in grado di far immergerci nell’atmosfera natalizia, visto che le festività sono ormai alle porte. Infatti, dal 2 dicembre è disponibile su Netflix “Scrooge: Canto di Natale”. Nuova versione animata del romanzo di Charles Dickens, un classico della letteratura mondiale, che racconta la storia di un avido uomo d’affari, Mr. Scrooge per l’appunto, che nella notte del 24 riceverà la visita di tre fantasmi: quello del Natale passato, presente e futuro.

Dicembre si è rivelato un mese pieno di grandi uscite, e non è finita qui visto che mancano all’appello alcuni titoli molto attesi dal pubblico come la terza stagione di Emily in Paris (prevista per 21 dicembre) e Knives Out 2 (23 dicembre).