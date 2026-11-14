Mario Biondi chiede una raccomandazione a De Martino per Sanremo 2027

di Redazione ZON

In sintesi. Il cantante Mario Biondi ha chiesto in tono scherzoso una raccomandazione a Stefano De Martino, direttore artistico di Sanremo 2027, venerdì 13 novembre 2026 a La Volta Buona, programma Rai di Caterina Balivo. Biondi non è stato selezionato per Sanremo 2026 e il 16 ottobre 2026 ha dichiarato all’ANSA di riprovarci per Sanremo 2027.

I punti chiave Mario Biondi ha chiesto una raccomandazione a Stefano De Martino il 13 novembre 2026 a La Volta Buona, programma Rai di Caterina Balivo.

Mario Biondi non è stato selezionato da Carlo Conti per Sanremo 2026, dopo aver presentato un paio di brani, tra cui Cielo stellato.

Sanremo 2027, condotto e diretto da Stefano De Martino, va in scena all’Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027 con 24 Big.

Mario Biondi ha partecipato in gara a Sanremo una sola volta, nel 2018 con Rivederti, chiudendo al 19° posto.

Il tour di Mario Biondi nei teatri ha 17 date in programma, e il 15 novembre 2026 il cantante è al Teatro Malibran di Venezia.

Mario Biondi ha chiesto in tono scherzoso una raccomandazione a Stefano De Martino, direttore artistico di Sanremo 2027, venerdì 13 novembre 2026 a La Volta Buona, il programma Rai di Caterina Balivo.

Biondi ha detto: «Fatemi una raccomandazione, quest’anno avrei una canzone molto carina.» Balivo gli ha chiesto se il direttore lo sapesse, e il cantante ha risposto con la stessa ironia.

«Mi bocciano in continuazione, basta, non ne posso più. Vai Stefano, divertiti e fai un Sanremo fortissimo.» (Mario Biondi)

Perché Mario Biondi parla di bocciature dopo Sanremo 2026

Per Sanremo 2026 Mario Biondi aveva presentato a Carlo Conti un paio di brani, tra cui Cielo stellato. Il pezzo doveva lanciare Prova d’autore, il suo primo album di inediti in italiano, uscito il 10 aprile 2026. Il cantante non è stato preso.

A Il Fatto Quotidiano Biondi ha spiegato: «Mi sono dispiaciuto perché avevo investito per avere un risultato.»

Sul palco dell’Ariston è salito comunque. Il 27 febbraio 2026, nella serata delle cover, ha accompagnato Sayf e Alex Britti in Hit the Road Jack di Ray Charles. Il trio ha chiuso la serata al secondo posto, dietro Ditonellapiaga e TonyPitony.

Chi ha già detto di volerci essere a Sanremo 2027

Il 16 ottobre 2026 Mario Biondi ha dichiarato all’ANSA: «L’anno scorso non andò bene, ma quest’anno ci riprovo.»

Con questa dichiarazione il cantante rientra tra i sì dichiarati su Sanremo 2027, insieme a Tiziano Ferro, Noemi e Al Bano.

Se Biondi sarà fra i 24 Big, salirà sul palco dell’Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Sono i giorni del Festival condotto e diretto da Stefano De Martino.

Le tappe di Mario Biondi al Festival di Sanremo, dal 2007 al 2026

Prima del 2018 Biondi era già stato all’Ariston come ospite, accanto ad altri artisti. In gara è stato una sola volta. La tabella riassume le sue presenze.

Anno Ruolo Cosa è successo 2007 Ospite Ha accompagnato l’esibizione di Amalia Gré 2009 Ospite Ha accompagnato l’esibizione di Karima Ammar 2018 In gara Con Rivederti ha chiuso al 19° posto in classifica 2026 Serata cover Con Sayf e Alex Britti ha chiuso al secondo posto con Hit the Road Jack

Nel 2018, al Festival di Claudio Baglioni, Biondi ha portato Rivederti. La canzone era nata nel 2015 con un testo in inglese ed è arrivata all’Ariston in italiano. Nella quarta serata l’ha cantata in duetto con Ana Carolina e Daniel Jobim.

Il nome circolato nel 2013 e i no ai direttori artistici

Nel gennaio 2013, secondo Sette, il nome di Mario Biondi era fra i convocati per il Festival di Fabio Fazio. Poi è sparito dalla lista. Alle voci su un’eliminazione il cantante ha risposto: «Mi hanno coinvolto in un giochino mediatico poco corretto.»

Nella stessa intervista Biondi ha ricordato i suoi rifiuti: «Io ho rifiutato il palco di Sanremo quattro o cinque volte. Ho detto ‘no’ sia a Pippo Baudo sia a Gianni Morandi.»

Il tour nei teatri mentre aspetta il Festival

Mario Biondi è in tour nei teatri, partito da Trento dopo l’uscita di Two Entities, disco in inglese fissato al 16 ottobre 2026. Le date in programma sono 17. Il 15 novembre 2026 il cantante è al Teatro Malibran di Venezia.