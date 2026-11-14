Diamanti della Yakutia, cosa rivela lo studio Sapienza sul mantello della Terra primordiale

di Redazione ZON

In sintesi. Diciannove diamanti della Yakutia, in Siberia, mostrano che una regione del mantello dell’Eone Archeano era meno ossidata del mantello attuale. Lo studio, pubblicato su Science Advances e coordinato dal professor Vincenzo Stagno della Sapienza Università di Roma, ha analizzato i minerali intrappolati nei cristalli, formatisi a 180-280 km di profondità.

I punti chiave I ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma hanno analizzato 19 diamanti della Yakutia, in Siberia.

Lo studio è pubblicato su Science Advances e coinvolge anche ricercatori di Germania, Belgio, Cina e Russia.

I diamanti si sono formati tra 180 e 280 km di profondità, a temperature stimate tra 1.030 e 1.540 °C.

La regione del mantello archeano da cui nacque l’antica crosta oceanica era significativamente meno ossidata del mantello attuale.

La gran parte della crosta oceanica attuale ha meno di 200 milioni di anni.

Diciannove diamanti della Yakutia, in Siberia, hanno permesso ai ricercatori del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma di ricostruire com’era la crosta oceanica oltre 2,5 miliardi di anni fa.

Lo studio è pubblicato sulla rivista Science Advances ed è coordinato dal Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma. Ci lavorano anche ricercatori di Germania, Belgio, Cina e Russia. I diamanti provengono dai camini kimberlitici della Yakutia e risalgono all’Eone Archeano.

Perché i diamanti conservano ciò che le rocce hanno perso

La gran parte della crosta oceanica attuale ha meno di 200 milioni di anni. I fondali marini si formano lungo le dorsali oceaniche e vengono poi riassorbiti nel mantello terrestre con la subduzione.

Per studiare i fondali dell’Eone Archeano servono quindi i diamanti eclogitici. Quando l’antica crosta oceanica è sprofondata nel mantello, pressioni e temperature enormi hanno trasformato le sue rocce basaltiche in eclogiti. I diamanti nati accanto a quelle rocce hanno inglobato minuscoli cristalli dei minerali circostanti e ne hanno preservato la chimica.

Le rocce portate in superficie dal mantello possono subire profonde alterazioni a contatto con i fluidi circostanti. I minerali intrappolati nei diamanti sono rimasti invece al riparo da queste trasformazioni.

Tra i campioni c’è un diamante ancora unito alla sua roccia madre. Il confronto diretto tra i minerali custoditi nel cristallo e quelli della roccia, alterata nel tempo, è stato per i ricercatori un passaggio particolarmente significativo.

«Questi diamanti funzionano come vere e proprie capsule del tempo, proteggendo minerali di grandissima rilevanza.»

Lo ha dichiarato il professor Vincenzo Stagno, coordinatore dello studio. Secondo Stagno, il risultato è stato possibile grazie a un gruppo internazionale che ha riunito campioni unici, competenze analitiche e strumenti di grandi infrastrutture di ricerca.

Il mantello archeano era meno ossidato di quello attuale

Il gruppo di ricerca ha analizzato lo stato di ossidazione degli elementi nelle inclusioni minerali con analisi chimiche e spettroscopiche. Ha misurato il rapporto tra ferro ossidato e ferro totale e ha usato il vanadio come indicatore delle condizioni chimiche originarie.

Parametro Valore minimo Valore massimo Profondità di formazione dei diamanti 180 km 280 km Temperatura stimata 1.030 °C 1.540 °C

Per la maggior parte dei campioni, le condizioni ricostruite sono compatibili con una formazione a partire da fluidi ricchi di acqua e carbonati.

Il risultato principale riguarda lo stato redox, cioè lo stato di ossidazione del mantello. Le analisi indicano che la regione del mantello archeano da cui nacque l’antica crosta oceanica era significativamente meno ossidata del mantello attuale. Anche i basalti di quella crosta avevano quindi caratteristiche chimiche e condizioni di ossidazione diverse da quelli che si formano oggi lungo le dorsali.

Perché lo stato di ossidazione del mantello riguarda anche l’atmosfera primordiale

Le condizioni chimiche delle rocce profonde influenzano la formazione dei magmi e la composizione dei gas rilasciati nell’atmosfera durante le eruzioni vulcaniche. Per questo la ricostruzione dello stato di ossidazione del mantello archeano non è una semplice curiosità geologica.

Secondo lo studio, l’esistenza di una regione del mantello archeano meno ossidata di quello attuale offre nuovi elementi per capire il ciclo profondo del carbonio e l’evoluzione dell’atmosfera primordiale. Contribuisce inoltre a ricostruire i processi che, in miliardi di anni, hanno inciso sulle condizioni di abitabilità della Terra.