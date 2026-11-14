KPop Demon Hunters a Milano il 4 settembre 2027: due show, prevendite dal 18 novembre

di Redazione ZON

In sintesi. Il KPop Demon Hunters Golden World Tour fa tappa all’Unipol Dome di Milano il 4 settembre 2027 con due show, alle 14:00 e alle 19:30. I biglietti sono in vendita su Ticketone dal 20 novembre 2026, dopo la prima prevendita Mastercard del 18 novembre 2026.

I punti chiave Il KPop Demon Hunters Golden World Tour si ferma all’Unipol Dome di Milano il 4 settembre 2027 con due show, alle 14:00 e alle 19:30.

La Mastercard Presale per i biglietti di Milano va dalle 10:00 del 18 novembre 2026 alle 22:00 del 19 novembre 2026.

La presale Ticket Alert (FOR THE FANS) su Ticketone si svolge dalle 10:00 alle 22:00 del 19 novembre 2026 ed è riservata a chi si iscrive al Ticket Alert del tour entro le 10:00 del 18 novembre 2026.

La vendita generale dei biglietti su Ticketone parte alle 10:00 del 20 novembre 2026.

Il prezzo dei biglietti per i due show di Milano sarà comunicato all’avvio della prima presale, il 18 novembre 2026.

Il KPop Demon Hunters Golden World Tour arriva all’Unipol Dome di Milano il 4 settembre 2027 con due show, alle 14:00 e alle 19:30. Biglietti in vendita su Ticketone dal 20 novembre 2026.

Le prevendite partono il 18 novembre 2026, la vendita generale il 20

Per i due spettacoli del KPop Demon Hunters Golden World Tour a Milano ci sono due prevendite e poi la vendita aperta a tutti. Le date, in sintesi:

Canale Quando Chi può accedere Mastercard Presale dalle 10:00 del 18 novembre 2026 alle 22:00 del 19 novembre 2026 titolari di carte Mastercard idonee, biglietti in quantità limitata Presale Ticket Alert (FOR THE FANS) su Ticketone dalle 10:00 alle 22:00 del 19 novembre 2026 iscritti al Ticket Alert del tour entro le 10:00 del 18 novembre 2026 Vendita generale su Ticketone dalle 10:00 del 20 novembre 2026 tutti The Mastercard Collection, biglietti Preferred dalle 10:00 del 20 novembre 2026 titolari di carte Mastercard World Elite e World Legend idonee

Per iscriversi alle prevendite le registrazioni sono aperte sul sito ufficiale del tour, www.kpopdemonhunterstoureurope.com. La registrazione non garantisce l’acquisto: i biglietti sono disponibili fino a esaurimento della quota riservata a ciascuna prevendita.

I biglietti Preferred della Mastercard Collection comprendono alcuni dei migliori posti disponibili. L’accesso varia in base al tipo di carta, con disponibilità limitata e termini e condizioni applicabili. Informazioni sul sito www.mastercard.com/kpopdemonhunters.

Quanto costano i biglietti e cosa comprendono i pacchetti VIP

Il prezzo dei biglietti per i due spettacoli di KPop Demon Hunters all’Unipol Dome di Milano sarà comunicato all’avvio della prima presale, il 18 novembre 2026.

Il tour prevede anche esperienze e pacchetti VIP in numero limitato. Possono includere posti riservati, opportunità fotografiche sul palco, memorabilia in edizione limitata, eventi prima dello spettacolo e merchandising personalizzato. Dettagli e prezzi dei pacchetti VIP si trovano sul sito ufficiale del tour.

Come sarà uno show con una band animata sul palco

Netflix e AEG Presents, che hanno annunciato il KPop Demon Hunters Golden World Tour, portano in scena le HUNTR/X: Rumi, Mira e Zoey, le protagoniste animate del film Netflix. Sul palco ci saranno anche i Saja Boys e Derpy Tiger.

Le HUNTR/X appariranno in forma animata e interagiranno con il pubblico grazie alle tecnologie sceniche della produzione. Con loro ci saranno performer dal vivo, coreografie e acrobazie. Al centro dello spettacolo restano le canzoni della colonna sonora, tra cui Golden, How It’s Done e Takedown.

La direzione creativa è di Amy Tinkham, regista e show designer con più di 25 anni di produzioni dal vivo. Ha lavorato al Disney’s Descendants/Zombies: Worlds Collide Tour, allo spettacolo Songblazers del Cirque du Soleil e al Peace Out Tour degli Aerosmith.

Il tour tocca quasi 50 città e passa da Milano a inizio settembre 2027

Il Golden World Tour parte a giugno 2027 da Baltimora. Le prime date toccano Nord America, Regno Unito ed Europa, mentre Asia-Pacifico e America Latina avranno altre date. Tra il 2027 e il 2028 sono previste quasi 50 città e oltre 150 spettacoli.

Nella parte europea, la tappa di Milano del 4 settembre 2027 segue quella di Zurigo del 1 settembre e precede quelle di Amsterdam dell’8 e 9 settembre. Il giro europeo si chiude alla O2 Arena di Londra il 22 e 23 ottobre.

L’Unipol Dome sorge nel quartiere di Santa Giulia a Milano ed è stato progettato da David Chipperfield Architects. Ha 16.000 posti e ha ospitato l’hockey su ghiaccio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’apertura ufficiale ai concerti è stata a maggio 2026 con Ligabue.

Perché il film Netflix è diventato un fenomeno musicale

KPop Demon Hunters, diretto da Maggie Kang e Chris Appelhans, è uscito su Netflix il 20 giugno 2025. Con oltre 670 milioni di visualizzazioni è il film più visto di sempre sulla piattaforma, e per 63 settimane consecutive è rimasto nella Top 10 globale.

Il film ha vinto come miglior film d’animazione agli Oscar, ai Golden Globe e ai Critics’ Choice Awards, oltre a dieci Annie Award.

Secondo Marian Lee, Chief Marketing Officer di Netflix, la canzone Golden ha superato i 2 miliardi di stream su Spotify. Lee ha aggiunto che la colonna sonora ha battuto il record assoluto di permanenza al primo posto nella classifica Top Soundtracks di Billboard.

Lee ha spiegato che il Golden World Tour serve a dare continuità al fandom, portando nelle arene l’energia di Takedown. Rich Schaefer, Presidente di Global Touring di AEG Presents, ha dichiarato che lo spettacolo mette la musica al centro e vuole rendere i fan parte dell’avventura.

Domande frequenti Quando escono i biglietti di KPop Demon Hunters a Milano? La vendita generale su Ticketone parte alle 10:00 del 20 novembre 2026. Prima ci sono due prevendite: la Mastercard Presale dalle 10:00 del 18 novembre 2026 e la presale Ticket Alert dalle 10:00 del 19 novembre 2026. Quando è il concerto di KPop Demon Hunters a Milano? Il KPop Demon Hunters Golden World Tour suona all’Unipol Dome di Milano il 4 settembre 2027. Gli show sono due, uno alle 14:00 e uno alle 19:30. Quanto costano i biglietti di KPop Demon Hunters a Milano? Il prezzo dei biglietti per i due show di Milano non è ancora stato comunicato. Sarà reso noto all’avvio della prima presale, il 18 novembre 2026. Dettagli e prezzi dei pacchetti VIP, disponibili in numero limitato, si trovano sul sito ufficiale del tour, www.kpopdemonhunterstoureurope.com. Come funziona la presale Ticket Alert di KPop Demon Hunters? Per accedere alla presale Ticket Alert (FOR THE FANS) bisogna iscriversi al Ticket Alert del tour entro le 10:00 del 18 novembre 2026. La presale si svolge su Ticketone dalle 10:00 alle 22:00 del 19 novembre 2026. La registrazione non garantisce l’acquisto, perché i biglietti sono disponibili fino a esaurimento della quota riservata alla prevendita. Chi sale sul palco allo show di KPop Demon Hunters? Sul palco ci sono le HUNTR/X, cioè Rumi, Mira e Zoey, le protagoniste animate del film Netflix. Ci sono anche i Saja Boys e Derpy Tiger, insieme a performer dal vivo, coreografie e acrobazie.

Fonte: Team World · Rockol · Like in a Movie