Tananai Live Tour 2027: tutte le date, Napoli il 24 ottobre e i biglietti in vendita

di Redazione ZON

In sintesi. Tananai suona al Palapartenope di Napoli domenica 24 ottobre 2027, unica data in Campania del Tananai Live Tour 2027. Il tour parte il 21 maggio 2027 dall’Arena di Verona e prosegue in sette palasport fino a Milano il 28 ottobre 2027. I biglietti sono in vendita su TicketOne dalle 14 del 12 novembre 2026.

I punti chiave Il Tananai Live Tour 2027 comprende otto date: un concerto all’Arena di Verona e sette concerti nei palasport.

Tananai debutta all’Arena di Verona venerdì 21 maggio 2027, la prima volta del cantautore nell’anfiteatro.

Tananai suona al Palapartenope di Napoli domenica 24 ottobre 2027, unica data in Campania.

I biglietti del Tananai Live Tour 2027 sono in vendita su TicketOne dalle 14 del 12 novembre 2026.

Il Tananai Live Tour 2027 inizia nei palasport con la data zero al Palaprometeo di Ancona l’8 ottobre 2027 e si chiude all’Unipol Dome di Milano il 28 ottobre 2027.

Magellano Concerti e Friends & Partners producono e organizzano il Tananai Live Tour 2027.

Il Tananai Live Tour 2027 debutta il 21 maggio 2027 all’Arena di Verona, la prima volta del cantautore nell’anfiteatro, e il 24 ottobre 2027 fa tappa al Palapartenope di Napoli.

Per il pubblico di Salerno e della Campania, Napoli è l’unica data campana del calendario. I biglietti di tutte le date sono in vendita dalle 14 del 12 novembre 2026 su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Le otto date del Tananai Live Tour 2027, da Verona a Milano

Il tour si apre con un concerto evento all’Arena di Verona. Da ottobre 2027 prosegue in sette palasport, con la data zero ad Ancona e la chiusura all’Unipol Dome di Milano.

Data Città Luogo Note Venerdì 21 maggio 2027 Verona Arena di Verona Debutto assoluto di Tananai nell’anfiteatro Venerdì 8 ottobre 2027 Ancona Palaprometeo Data zero Domenica 10 ottobre 2027 Bologna Unipol Arena Martedì 12 ottobre 2027 Torino Inalpi Arena Giovedì 14 ottobre 2027 Firenze Nelson Mandela Forum Martedì 19 ottobre 2027 Roma Palazzo dello Sport Domenica 24 ottobre 2027 Napoli Palapartenope Unica data in Campania Giovedì 28 ottobre 2027 Milano Unipol Dome Ultima data

Napoli, il Palapartenope è la tappa campana del tour

Tananai suona al Palapartenope di Napoli domenica 24 ottobre 2027. È il sesto dei sette appuntamenti nei palasport, quattro giorni prima della chiusura a Milano.

Il concerto di Verona del 21 maggio 2027, il primo di Tananai all’Arena, fa da anticipazione a ciò che il pubblico vedrà nei palasport a ottobre.

I biglietti sono in vendita dalle 14 del 12 novembre 2026

I biglietti del Tananai Live Tour 2027 si acquistano su TicketOne e nei punti vendita abituali. La vendita è partita alle 14 del 12 novembre 2026.

Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends & Partners.

Il nuovo singolo «Buonanotte anche stanotte» e il video girato a Parigi

L’annuncio del tour arriva pochi giorni dopo il ritorno discografico di Tananai con «Buonanotte anche stanotte». Il singolo inedito è disponibile in digitale e in radio.

Con questo brano Tananai racconta il mondo che lo circonda, con uno sguardo personale sul presente e sulle domande e incertezze della vita quotidiana.

Il video ufficiale è diretto da Olmo Parenti ed è stato girato a Parigi durante le proteste del 17 ottobre. È un video documentario sulla vitalità delle nuove generazioni e sul loro desiderio di esprimersi e di essere ascoltate.

Chi è Tananai e quali dischi ha pubblicato in sei anni

Tananai è il nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, cantautore milanese. Ha iniziato come produttore, poi ha scritto i propri testi e ha dato vita al progetto Tananai.

Negli ultimi anni Tananai è passato dai club ai palasport, dalle arene estive ai concerti in Europa. Il Tananai Live Tour 2027 lo riporta sul palco a un anno dall’ultimo concerto.

Nella discografia di Tananai ci sono l’ep «Piccoli Boati» del 2020, l’album «Rave, eclissi» del 2022, quattro volte disco di platino, e l’album «CalmoCobra» del 2024, disco di platino.

Tananai ha debuttato a Sanremo nel 2022 con «Sesso occasionale», tre volte platino. Nel 2023 è tornato al Festival con «Tango», sei volte platino.

Tra gli altri successi di Tananai ci sono «Baby Goddamn», cinque volte platino, e «Abissale», tre volte platino. Con Fedez e Mara Sattei ha inciso «La dolce vita», sei volte platino, e con Annalisa «Storie brevi», tre volte platino.

Nel 2025 Tananai ha pubblicato con Mondadori il suo primo libro, «Occhi rossi. Se bruciano gli occhi è la felicità».

Domande frequenti Quando suona Tananai a Napoli? Tananai suona al Palapartenope di Napoli domenica 24 ottobre 2027. È il sesto dei sette concerti nei palasport del Tananai Live Tour 2027, quattro giorni prima della chiusura a Milano. Dove si comprano i biglietti del tour di Tananai? I biglietti del Tananai Live Tour 2027 si acquistano su TicketOne e nei punti vendita abituali. La vendita è partita alle 14 del 12 novembre 2026 e vale per tutte le date. Quante date ha il Tananai Live Tour 2027? Il Tananai Live Tour 2027 ha otto date. Si parte con l’Arena di Verona il 21 maggio 2027, poi si prosegue in sette palasport: Ancona, Bologna, Torino, Firenze, Roma, Napoli e Milano. Quando e dove comincia il tour di Tananai? Il Tananai Live Tour 2027 debutta venerdì 21 maggio 2027 all’Arena di Verona, la prima volta di Tananai nell’anfiteatro. La serie nei palasport comincia l’8 ottobre 2027 con la data zero al Palaprometeo di Ancona. Tananai fa tappa in Campania nel 2027? Sì, Tananai fa tappa in Campania con una sola data, al Palapartenope di Napoli domenica 24 ottobre 2027. Nessun’altra città campana è nel calendario del Tananai Live Tour 2027.

Fonte: Lifestyleblog.it