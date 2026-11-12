Gazzelle, Livia è il singolo a sorpresa: il significato della canzone

di Redazione ZON

In sintesi. Livia è il singolo a sorpresa che Gazzelle ha pubblicato l’11 novembre 2026 per Maciste Dischi, Warner Records Italy e Warner Music Italy. Scritta in prima persona, la canzone è un rimprovero a chi ha ferito chi canta: il racconto parte da un tradimento subìto da bambino. Ogni volta che sei qui arriva il 13 novembre 2026.

I punti chiave Gazzelle ha pubblicato il singolo Livia l’11 novembre 2026 per Maciste Dischi, Warner Records Italy e Warner Music Italy.

Il singolo Ogni volta che sei qui di Gazzelle esce venerdì 13 novembre 2026.

Livia è scritta in prima persona e ha la forma di un rimprovero a una persona che ha ferito chi canta.

Il tour di Gazzelle nei palasport conta 12 date ed è prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

La prima data del tour di Gazzelle è il 3 aprile 2027 all’Unipol Dome di Milano.

Gazzelle ha pubblicato l’11 novembre 2026 il singolo a sorpresa Livia, per Maciste Dischi, Warner Records Italy e Warner Music Italy. Ogni volta che sei qui arriva venerdì 13 novembre 2026.

Livia è scritta in prima persona e ha la forma di un rimprovero. Chi canta si rivolge a una persona che lo ha ferito e le attribuisce la responsabilità di un dolore che dura da molto tempo.

Di cosa parla Livia, il nuovo singolo di Gazzelle

Il racconto parte da un tradimento subìto da bambino. Nella canzone, l’estate successiva chi canta resta in silenzio, e nemmeno la madre riesce a capire il motivo.

Il ritornello è il cuore del pezzo. Il verso chiave, “m’hai rovinato la vita” (Livia, Gazzelle), accompagna l’immagine di una notte passata da soli in Abruzzo, tra lupi, mentre la persona a cui il brano si rivolge è indicata come la vera minaccia.

I lupi compaiono anche sulla copertina del singolo, su fondo rosso. L’immagine lega l’artwork al racconto del ritornello.

Chi sono Livia e Marco nel racconto della canzone

Nel brano Livia è il nome da cui nasce tutto: il tradimento iniziale porta il suo nome, e il finale lo ripete due volte, come un’invocazione. Chi canta rivolge poi a quella figura una frase che suona come un bilancio: il dolore gli ha fatto scrivere molto.

Nella seconda strofa entra in scena Marco, un altro personaggio. Parte per studiare fuori e, quando torna in Italia, ha un accento diverso. Chi canta, nel frattempo, non è più lo stesso.

Marco gli propone di raggiungerlo in montagna. La risposta è il ritornello: la ferita lasciata da Livia pesa ancora più dell’invito.

Cosa succede dopo: il singolo in arrivo e il tour nei palasport

Con Livia e con Ogni volta che sei qui, Gazzelle arriva a due canzoni nuove dopo INDI, l’album del 2025 certificato disco di platino. Entrambi i brani anticipano il tour nei palasport di aprile 2027, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

La tournée segue i concerti a San Siro e al Circo Massimo. Le date in programma sono 12 e la prima è fissata il 3 aprile 2027 al Unipol Dome di Milano.

Appuntamento Data Uscita del singolo Livia 11 novembre 2026 Uscita del singolo Ogni volta che sei qui 13 novembre 2026 Prima data del tour nei palasport (Milano, Unipol Dome) 3 aprile 2027