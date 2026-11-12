Emily in Paris 6 dal 24 dicembre su Netflix: l’ultima stagione tra Grecia, Monaco e Parigi

di Redazione ZON

In sintesi. La sesta e ultima stagione di Emily in Paris, serie Netflix con Lily Collins nel ruolo di Emily Cooper, debutta sulla piattaforma giovedì 24 dicembre 2026. Gli episodi portano la protagonista in Grecia e nel Principato di Monaco, prima del ritorno a Parigi dove la serie si chiude.

I punti chiave La sesta e ultima stagione di Emily in Paris debutta su Netflix giovedì 24 dicembre 2026.

Le riprese della sesta stagione di Emily in Paris sono iniziate in Grecia, sono proseguite nel Principato di Monaco e sono terminate a Parigi.

Lily Collins, interprete e produttrice della serie, ha annunciato la conclusione di Emily in Paris il 21 maggio 2026.

Nel teaser trailer della sesta stagione Emily Cooper incrocia di nuovo Gabriel in Grecia.

Oltre a Lily Collins, gli interpreti confermati per la sesta stagione di Emily in Paris sono nove.

La sesta e ultima stagione di Emily in Paris debutta su Netflix giovedì 24 dicembre 2026, con tappe in Grecia e nel Principato di Monaco prima del ritorno a Parigi.

Cosa mostra il teaser trailer della sesta stagione

Il teaser trailer di Emily in Paris 6 si apre con un riepilogo delle stagioni precedenti tra Parigi e Roma, compreso il giro in vespa per le strade della capitale italiana. Poi passa alle immagini inedite dell’ultima stagione.

Nelle nuove scene Mindy Chen invita gli amici con la frase «Facciamo festa in Grecia!». La storia si sposta così tra yacht di lusso, spiagge e paesaggi costieri greci.

In Grecia Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, incrocia di nuovo Gabriel. Alla fine della quinta stagione lo chef le aveva spedito una cartolina dalla Grecia, invitandola a raggiungerlo sullo yacht del suo datore di lavoro. Il teaser mostra i due personaggi di nuovo vicini.

Dove sono state girate le riprese tra Grecia, Monaco e Parigi

La produzione della sesta stagione di Emily in Paris è iniziata in Grecia, è proseguita nel Principato di Monaco ed è terminata a Parigi.

Il creatore e showrunner Darren Star ha dichiarato nell’estate 2026 di aver voluto fare dell’ultima stagione la più grande di sempre. Sulla Grecia ha aggiunto:

«La Grecia era una delle destinazioni che volevamo davvero mostrare in modo spettacolare.»

Lily Collins aveva annunciato la conclusione della serie il 21 maggio 2026.

Da dove riparte Emily dopo il finale della quinta stagione

Nel finale della quinta stagione Emily Cooper ha lasciato Marcello Muratori, erede di una famiglia italiana che produce cashmere. Ha rifiutato la sua proposta di trasferirsi in Italia ed è tornata a Parigi, per non rinunciare alla vita professionale che si è costruita.

Anche per Mindy Chen la stagione si era chiusa con una situazione aperta. Aveva accettato la proposta di matrimonio di Nicolas, ma Alfie le aveva fatto capire di essere ancora interessato a lei.

La sinossi ufficiale della sesta stagione parla di conflitti professionali imprevisti e di relazioni in continua evoluzione. Emily dovrà compiere un’ultima scelta tra la carriera, l’amore e la vita che ha costruito a Parigi.

Il cast dell’ultima stagione e chi la produce

Lily Collins torna nel ruolo di Emily Cooper ed è anche produttrice della serie. Gli altri interpreti confermati per la sesta stagione sono nove.

Personaggio Interprete Sylvie Grateau Philippine Leroy-Beaulieu Mindy Chen Ashley Park Gabriel Lucas Bravo Julien Samuel Arnold Luc Bruno Gouery Antoine Lambert William Abadie Alfie Lucien Laviscount Princess Jane Minnie Driver Nico Paul Forman

La serie è prodotta da Paramount Television Studios, Darren Star Productions e Jax Media.

Domande frequenti Quando esce Emily in Paris 6 su Netflix? La sesta stagione di Emily in Paris esce su Netflix giovedì 24 dicembre 2026. È l’ultima stagione della serie. Dove sono state girate le riprese di Emily in Paris 6? Le riprese della sesta stagione sono iniziate in Grecia e sono proseguite nel Principato di Monaco. Si sono concluse a Parigi. Emily in Paris 6 è l’ultima stagione? Sì, la sesta stagione chiude la serie. Lily Collins, protagonista e produttrice, ne aveva annunciato la conclusione il 21 maggio 2026. Chi c’è nel cast di Emily in Paris 6? Lily Collins torna nel ruolo di Emily Cooper. Con lei sono confermati nove interpreti, tra cui Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Lucien Laviscount (Alfie) e Minnie Driver (Princess Jane). Cosa mostra il teaser di Emily in Paris 6? Il teaser riepiloga le stagioni precedenti tra Parigi e Roma, poi mostra immagini inedite ambientate in Grecia tra yacht e spiagge. Emily Cooper incrocia di nuovo Gabriel, e Mindy Chen invita gli amici dicendo «Facciamo festa in Grecia!».

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA · Dituttounpop · Blasting News · TV Sorrisi e Canzoni