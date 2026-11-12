Bibliofarmacia di Trani: i libri con il bugiardino per l’anima

di Redazione ZON

In sintesi. La Bibliofarmacia è l’iniziativa della biblioteca comunale Bovio di Trani: libri con il bugiardino, scelti dallo staff per affrontare tristezza, scarsa autostima e pene d’amore. Secondo la direttrice Daniela Pellegrini, all’11 novembre 2026 l’esposizione era aperta da una settimana. I libri della Bibliofarmacia sono divisi in quattro aree tematiche e contengono un foglietto illustrativo.

I punti chiave La biblioteca comunale Bovio di Trani ha creato la Bibliofarmacia, un’esposizione di libri che contengono ciascuno un bugiardino.

I libri della Bibliofarmacia sono divisi in quattro aree tematiche, elencate dalla bibliotecaria Maria Stella Barracchia.

Secondo la direttrice Daniela Pellegrini, all’11 novembre 2026 la Bibliofarmacia era aperta da una settimana.

Il bugiardino di Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij indica come indicazione il «Trattamento della idealizzazione amorosa».

La Bibliofarmacia della biblioteca Bovio si ispira a un’esperienza promossa otto anni fa a Firenze.

La biblioteca comunale Bovio di Trani ha creato la Bibliofarmacia: libri con il bugiardino, scelti dallo staff per affrontare tristezza, scarsa autostima e pene d’amore attraverso la lettura.

Come funziona la Bibliofarmacia della biblioteca Bovio

I volumi della Bibliofarmacia sono esposti tra vecchi barattoli in vetro e una cassetta medica. Secondo la direttrice Daniela Pellegrini, all’11 novembre 2026 l’esposizione era aperta da una settimana.

Dentro ogni libro c’è un bugiardino. Su ciascun foglietto sono annotate la modalità di conservazione, su scaffali o comodino, e la scadenza.

Il bugiardino di Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij indica come indicazione il «Trattamento della idealizzazione amorosa».

Le quattro aree tematiche tra cui scegliere

I libri della Bibliofarmacia sono divisi in quattro aree tematiche, elencate dalla bibliotecaria Maria Stella Barracchia:

Pronto soccorso pratico rabbia e ipocrisia

Fragilità emotive quotidiane

Fasi di transizione e crisi esistenziali

Relazioni e affettività

Barracchia spiega che i foglietti illustrativi servono a «curare varie patologie come la tristezza, la mancanza di autostima o le pene d’amore». Secondo la bibliotecaria, in una settimana alcuni utenti hanno scelto di guarire da un forte mal d’amore con titoli selezionati appositamente dallo staff.

Perché una biblioteca parla di prescrizione sociale

L’iniziativa si ispira a un’esperienza promossa otto anni fa a Firenze. L’idea è curare le patologie dell’anima attraverso la lettura.

Pellegrini colloca il progetto nel dibattito sulla prescrizione sociale, il modello che consente ai medici di prescrivere non solo farmaci ma anche attività non cliniche. Per la direttrice, «pensiamo al valore terapeutico che può avere la lettura».

Chi sceglie la Bibliofarmacia attende davanti a uno scaffale e non nello studio di un medico, seguendo la prescrizione dello staff della biblioteca.

L’ultima avvertenza è sul bugiardino

Il foglietto contiene anche una promessa sull’efficacia del rimedio:

«Se letto fino all’ultima pagina questo medicinale ha efficacia permanente.»

Domande frequenti Che cos’è la Bibliofarmacia di Trani? La Bibliofarmacia è un’iniziativa della biblioteca comunale Bovio di Trani. Propone libri con il bugiardino, scelti dallo staff per affrontare tristezza, scarsa autostima e pene d’amore attraverso la lettura. Quali sono le quattro aree tematiche della Bibliofarmacia? Secondo la bibliotecaria Maria Stella Barracchia, le quattro aree sono: pronto soccorso pratico rabbia e ipocrisia; fragilità emotive quotidiane; fasi di transizione e crisi esistenziali; relazioni e affettività. Cosa c’è scritto nel bugiardino dei libri della Bibliofarmacia? Su ogni foglietto sono annotate la modalità di conservazione, su scaffali o comodino, e la scadenza. Il bugiardino di Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij indica il «Trattamento della idealizzazione amorosa». Il foglietto promette anche che, se letto fino all’ultima pagina, il medicinale ha efficacia permanente. Dove si trova la Bibliofarmacia di Trani? La Bibliofarmacia è nella biblioteca comunale Bovio di Trani. I volumi sono esposti tra vecchi barattoli in vetro e una cassetta medica. Che cos’è la prescrizione sociale? La prescrizione sociale è il modello che consente ai medici di prescrivere non solo farmaci ma anche attività non cliniche. La direttrice Daniela Pellegrini colloca la Bibliofarmacia della biblioteca Bovio in questo dibattito.