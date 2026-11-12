Turner, «Roma dal Monte Aventino» all’asta da Sotheby’s: stima oltre 66 milioni di dollari

di Redazione ZON

In sintesi. Sotheby’s metterà all’asta a Londra il 9 dicembre 2026 il dipinto «Roma dal Monte Aventino» di Joseph Mallord William Turner, nella vendita dei Grandi Maestri. La stima di partenza supera i 66 milioni di dollari. Il quadro, esposto alla Royal Academy nel 1836, non è mai stato rintelato e conserva pigmenti intatti.

I punti chiave Sotheby’s mette all’asta «Roma dal Monte Aventino» di Turner a Londra il 9 dicembre 2026, nella vendita dei Grandi Maestri.

La stima di partenza di «Roma dal Monte Aventino» supera i 66 milioni di dollari.

«Roma dal Monte Aventino» non è mai stato rintelato e i suoi pigmenti sono ancora intatti.

Meno di una dozzina dei grandi dipinti della maturità di Turner sono ancora in mani private.

Il gemello «Roma Moderna – Campo Vaccino» è nelle collezioni del Getty di Los Angeles, che lo ha acquistato nel 2010.

Sotheby’s metterà all’asta a Londra il 9 dicembre 2026 «Roma dal Monte Aventino» di Joseph Mallord William Turner, con una stima di partenza di oltre 66 milioni di dollari.

Perché la veduta di Turner vale oltre 66 milioni di dollari

Sotheby’s indica due motivi: la qualità pittorica e lo stato di conservazione dei pigmenti. I colori di «Roma dal Monte Aventino» sono ancora intatti.

Il dipinto non è mai stato rintelato, un processo che rischia di danneggiare i pigmenti. La tela conserva ogni pennellata, ogni intervento della spatola e le tracce delle dita di Turner nella pittura. Le impronte digitali dell’artista sono visibili lungo i bordi.

C’è poi la rarità. Meno di una dozzina dei grandi dipinti della maturità di Turner sono ancora in mani private, e per il mercato internazionale dell’arte quest’opera è quindi un’occasione rarissima.

Dal Grand Tour ai Rothschild: la storia del quadro

Turner dipinse la veduta partendo dagli schizzi del suo secondo viaggio a Roma, nel 1828. L’opera fu esposta alla Royal Academy nel 1836. La commissionò Hugh Munro of Novar, amico intimo del pittore, collezionista e futuro esecutore testamentario dell’artista.

Il quadro passò poi al conte di Rosebery, futuro primo ministro britannico. Lo acquistò insieme a un’altra veduta di Roma gemella, per celebrare il matrimonio con Hannah Rothschild. All’epoca Hannah era l’ereditiera più ricca della Gran Bretagna: quattro anni prima aveva ricevuto l’intera fortuna paterna. La coppia interruppe la luna di miele per tornare in patria ad assicurarsi il dipinto.

Sullo sfondo della veduta compaiono San Pietro e il Campidoglio. In primo piano ci sono l’Ospizio di San Michele a Ripa e le rive del Tevere. Per lo specialista di Sotheby’s Julian Gascoigne è «una lettera d’amore alla Roma che ispirò il Grand Tour». Gascoigne ha aggiunto: «Più che dare una rappresentazione visiva della topografia della città, Turner sta cercando di evocare la sensazione di trovarcisi dentro».

Il gemello è già al Getty: dove potrebbe finire l’opera

«Roma dal Monte Aventino» ha un gemello naturale, «Roma Moderna – Campo Vaccino», che Turner dipinse nello stesso periodo. Anche quel quadro fu comprato da Munro e nel 1878 era nelle raccolte di Lord Rosebery. Entrambe le opere rimasero in famiglia per generazioni prima di cambiare proprietario.

Dipinto Situazione attuale Ultimo passaggio di mano Roma dal Monte Aventino In vendita da Sotheby’s il 9 dicembre 2026 Nel 2014, compratori anonimi, circa 40 milioni di dollari Roma Moderna – Campo Vaccino Nelle collezioni del Getty di Los Angeles Acquistato dal Getty nel 2010

Sulla destinazione finale della veduta dall’Aventino c’è chi auspica che sia il Getty di Los Angeles a comprarla, per riunire i due dipinti nelle sue raccolte.

Dove si vede il dipinto prima dell’asta di Londra

Prima della vendita il quadro ha fatto un tour che ha toccato Hong Kong e Roma, a palazzo Rondinini. Ora è esposto nei saloni di Sotheby’s a New York, insieme ad altre opere protagoniste delle aste di metà novembre.

L’appuntamento con collezionisti e musei è il 9 dicembre 2026 a Londra, nella vendita dei Grandi Maestri.

Domande frequenti Quando è l’asta di «Roma dal Monte Aventino» di Turner? L’asta di «Roma dal Monte Aventino» di Turner si tiene il 9 dicembre 2026 a Londra. Il dipinto è in vendita da Sotheby’s nella vendita dei Grandi Maestri. Quanto vale il quadro di Turner «Roma dal Monte Aventino»? Sotheby’s indica una stima di partenza di oltre 66 milioni di dollari. Nel 2014 il dipinto era passato di mano per circa 40 milioni di dollari, acquistato da compratori anonimi. Perché «Roma dal Monte Aventino» di Turner vale così tanto? Sotheby’s indica due motivi: la qualità pittorica e lo stato di conservazione dei pigmenti, ancora intatti perché la tela non è mai stata rintelata. Pesa anche la rarità: meno di una dozzina dei grandi dipinti della maturità di Turner sono ancora in mani private. Dove si può vedere «Roma dal Monte Aventino» prima dell’asta? Il dipinto è esposto nei saloni di Sotheby’s a New York, insieme ad altre opere delle aste di metà novembre. Prima di New York ha toccato Hong Kong e Roma, a palazzo Rondinini. Dov’è il gemello di «Roma dal Monte Aventino» di Turner? Il gemello «Roma Moderna – Campo Vaccino» è nelle collezioni del Getty di Los Angeles, che lo ha acquistato nel 2010. Turner lo dipinse nello stesso periodo della veduta dall’Aventino.