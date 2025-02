Clementino torna con due live imperdibili a Milano e Napoli

di Lucia Romaniello

Clementino ha annunciato due speciali concerti per il suo LIVE TOUR 2025, previsti per questo inverno nelle città simbolo del rap italiano: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope a Napoli.

Le due date, prodotte e organizzate da Promomusic Italia, che si preannunciano essere indimenticabili, saranno l’occasione per portare dal vivo tutta l’energia e lo stile che da sempre contraddistinguono uno dei rapper più amati e poliedrici del panorama musicale, un vero e proprio showman capace di raggiungere ogni tipo di pubblico.

Sul palco insieme a lui, durante gli show, ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band d’eccezione, composta da: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso).

A novembre Clementino ha collaborato con Ste nel singolo “PARLO ‘E TE”, in cui, prendendo spunto da un classico napoletano degli anni ’50 come Luna Rossa, hanno portato alla luce una traccia in grado di fondere il sound urban e afrobeats con l’anima della musica napoletana.

Eclettico e poliedrico come sempre, ha indossato di nuovo i panni di coach, dopo la sua ormai consolidata esperienza a The Voice, dove questa volta ha occupato la poltrona dell’edizione Kids.