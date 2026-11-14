Pressione caldaia bassa: come ricaricarla passo per passo

di Redazione ZON

In sintesi. A novembre 2026 i valori per ricaricare una caldaia vanno da circa 1 a 1,5 bar, a seconda del costruttore. A impianto freddo si apre piano il rubinetto di carico, di solito sotto la caldaia, e lo si chiude quando il manometro raggiunge il valore del libretto. Se la pressione cala dopo pochi giorni, serve un tecnico.

I punti chiave La pressione a cui ricaricare la caldaia va da circa 1 a 1,5 bar, a seconda del costruttore e del modello.

Il manometro della caldaia va letto a impianto freddo e confrontato con il valore indicato nel libretto.

Immergas indica 1–1,2 bar, mentre Vaillant indica 1,2–1,5 bar come valore ideale.

Immergas avverte che vicino a 3 bar può aprirsi la valvola di sicurezza della caldaia.

Se la pressione della caldaia cala di nuovo dopo pochi giorni, probabilmente c’è una perdita o un guasto e serve un tecnico.

Con l’impianto freddo, guarda il manometro. Se la pressione è sotto circa 1 bar, apri piano il rubinetto di carico, di solito sotto la caldaia, e chiudilo quando la lancetta arriva al valore previsto dal libretto del tuo modello. Quel valore va da circa 1 a 1,5 bar, a seconda del costruttore. Se la pressione cala di nuovo dopo pochi giorni, non continuare a ricaricare: probabilmente c’è una perdita o un guasto e serve un tecnico.

Cosa serve per ricaricare la caldaia

Il libretto di istruzioni del tuo modello: è lì che trovi il valore di pressione giusto.

del tuo modello: è lì che trovi il valore di pressione giusto. La caldaia fredda : il valore va letto a impianto freddo.

: il valore va letto a impianto freddo. Il rubinetto di carico (detto anche di riempimento), di solito nella parte inferiore della caldaia.

A che pressione va ricaricata la caldaia?

Dipende dal costruttore e dal modello, e le fonti non coincidono. Per questo vale sempre il libretto della tua caldaia. Ecco i valori trovati a novembre 2026.

Costruttore Valore indicato Note Immergas 1–1,2 bar Lancetta del manometro in questo intervallo, a impianto freddo Vaillant 1,2–1,5 bar (ideale) Per lo sblocco la guida indica 1,2–2 bar Ariston (Cares X CF) 0,6–1,5 bar Sotto il minimo il display chiede il riempimento Baxi 1–1,5 bar Dato di un sito di assistenza, non del costruttore

Per Beretta, Bosch e Viessmann non abbiamo consultato le istruzioni ufficiali. Se hai una di queste caldaie, cerca il valore nel libretto.

Come si ricarica la caldaia, passo per passo?

I passaggi sono quelli indicati dai costruttori e dalle fonti di settore. Su alcuni modelli cambiano i dettagli: in quel caso segui il libretto.

Controlla il manometro (o il display) a impianto freddo e confronta il valore con quello del libretto. Cerca perdite d’acqua visibili e leggi l’eventuale codice errore sul display. Se la pressione è sotto 1 bar a impianto freddo, trova il rubinetto di riempimento nella parte inferiore della caldaia. Su alcuni modelli Immergas devi aprire lo sportello inferiore per raggiungerlo. Apri il rubinetto piano e tieni d’occhio il manometro mentre la lancetta sale. Richiudi il rubinetto quando raggiungi il valore giusto. Per Immergas il riferimento è 1–1,2 bar. Chiudi bene il rubinetto di riempimento. Sull’Ariston Cares X CF, quando la pressione è tra 0,6 e 1,5 bar, si chiude il rubinetto e si preme di nuovo il tasto MODE. Verifica che il codice errore sia sparito. Sulle Immergas la caldaia riparte da sola, senza reset. Su altri modelli può servire riavviarla o usare il reset.

Non caricare troppo: Immergas avverte che vicino a 3 bar può aprirsi la valvola di sicurezza.

Dove si trova il rubinetto di carico?

Di solito nella parte inferiore della caldaia, ma non sempre è sul fronte. Su certi Vaillant Ecoblock è in basso e non frontale. Su alcuni Immergas è dietro lo sportello inferiore.

Secondo un sito di assistenza (non il costruttore), sulle Baxi può essere nero o rosso, a leva o a manopola. Se non lo trovi, cerca l’indicazione nel libretto.

Quale codice errore compare con la pressione bassa?

I codici cambiano per marca e modello. Quelli che abbiamo trovato:

Immergas: il codice 10 indica pressione dell’impianto insufficiente. Nel manuale della Victrix 12 kW X il rimedio è ripristinare la pressione: a condizioni normali la caldaia riparte senza reset.

il codice 10 indica pressione dell’impianto insufficiente. Nel manuale della Victrix 12 kW X il rimedio è ripristinare la pressione: a condizioni normali la caldaia riparte senza reset. Ariston: la bassa pressione compare come errore 108 oppure, su alcuni modelli (Clas Evo, Genus Premium, Genus One), come P4 con richiesta di riempimento.

la bassa pressione compare come errore 108 oppure, su alcuni modelli (Clas Evo, Genus Premium, Genus One), come P4 con richiesta di riempimento. Baxi: le fonti non concordano. Un sito associa E10 alla pressione bassa sul modello Eco3, un altro indica E119 per la pressione bassa e E10 per pressostato o circolazione insufficiente. Sono siti di assistenza: verifica sul manuale.

Perché dopo aver sfiatato i termosifoni la pressione scende?

Quando fai uscire l’aria dai radiatori, la pressione dell’impianto cala. Va poi riportata al valore giusto rimettendo acqua dal rubinetto di carico, con gli stessi passaggi visti sopra.

La pressione bassa è pericolosa?

Secondo Vaillant non è generalmente pericolosa per le persone e non comporta rischi diretti. Può però mandare la caldaia in blocco: sotto il valore minimo alcune caldaie segnalano un errore e non si accendono, per proteggere pompa e scambiatore.

Una pressione costantemente bassa, a lungo andare, può danneggiare componenti come la pompa di circolazione.

Quando non devi ricaricare ma chiamare un tecnico?

Ricaricare è giusto una volta, per esempio dopo uno sfiato dei termosifoni. Se devi farlo di continuo, rischi di nascondere una perdita o un componente guasto.

Chiama un tecnico se:

la pressione torna bassa dopo il rabbocco;

la pressione non sale nemmeno aprendo il rubinetto di carico (lo indica Vaillant);

la caldaia va in blocco spesso;

la pressione è a zero o scende subito sotto il minimo;

vedi acqua sotto la caldaia o vicino a parti elettriche;

la pressione sale a impianto freddo.

Una fonte di settore indica come soglia di allarme un calo ogni 2–3 giorni, o più di una volta a settimana. Ariston segnala che un calo molto frequente indica probabilmente una perdita nell’impianto e richiede l’idraulico. Immergas indica di chiamare un tecnico abilitato se l’errore si ripete spesso.

Quali sono le cause più frequenti del calo di pressione?

Le fonti di settore indicano soprattutto:

piccole perdite da valvole, detentori, raccordi, collettori e tubazioni;

perdite interne alla caldaia o dallo scarico della valvola di sicurezza;

sfiati automatici che eliminano aria dopo un riempimento o una manutenzione;

aria nei radiatori;

vaso di espansione scarico;

rubinetto di carico difettoso.

Trovare quale di queste è la causa spetta al tecnico.

Quali errori evitare quando ricarichi la caldaia?

Leggere il manometro a caldaia calda. I manuali Immergas e Ariston parlano di impianto freddo.

I manuali Immergas e Ariston parlano di impianto freddo. Usare il valore di un’altra marca. Le forbici cambiano da 0,6 a 2 bar secondo costruttore e situazione.

Le forbici cambiano da 0,6 a 2 bar secondo costruttore e situazione. Caricare oltre il necessario. Vicino a 3 bar può aprirsi la valvola di sicurezza.

Vicino a 3 bar può aprirsi la valvola di sicurezza. Dimenticare di chiudere il rubinetto. Va chiuso bene a operazione finita.

Va chiuso bene a operazione finita. Ricaricare senza cercare la causa. Se il problema si ripete, serve un controllo.

E se senti odore di gas?

È un’emergenza diversa dalla pressione bassa. Non toccare interruttori e non usare fiamme, aera i locali, chiudi il gas e chiama il pronto intervento del distributore.

Domande frequenti A che pressione va ricaricata la caldaia? Dipende dal costruttore e dal modello, quindi vale sempre il libretto della caldaia. I valori trovati a novembre 2026 vanno da circa 1 a 1,5 bar: Immergas indica 1–1,2 bar, Vaillant 1,2–1,5 bar come valore ideale, Ariston Cares X CF 0,6–1,5 bar. Il valore va letto a impianto freddo. Dove si trova il rubinetto di carico della caldaia? Di solito si trova nella parte inferiore della caldaia, ma non sempre sul fronte. Su alcuni Immergas è dietro lo sportello inferiore, su certi Vaillant Ecoblock è in basso e non frontale. Se non lo trovi, cerca l’indicazione nel libretto. La pressione bassa della caldaia è pericolosa? Secondo Vaillant la pressione bassa non è generalmente pericolosa per le persone e non comporta rischi diretti. Può però mandare la caldaia in blocco: sotto il valore minimo alcune caldaie segnalano un errore e non si accendono, per proteggere pompa e scambiatore. Quando devo chiamare un tecnico per la pressione bassa della caldaia? Serve un tecnico se la pressione torna bassa dopo il rabbocco, se non sale nemmeno aprendo il rubinetto di carico o se la caldaia va in blocco spesso. Serve anche se vedi acqua sotto la caldaia o vicino a parti elettriche, oppure se la pressione sale a impianto freddo. Perché dopo aver sfiatato i termosifoni la pressione della caldaia scende? Quando si fa uscire l’aria dai radiatori, la pressione dell’impianto cala. Va poi riportata al valore giusto rimettendo acqua dal rubinetto di carico della caldaia.

Fonte: Immergas (manuali/pannelli di controllo, sito del costruttore) · Immergas (manuale Victrix 12 kW X) · Immergas (manuale con sportello inferiore) · Vaillant Italia – guida: caldaia in blocco · Vaillant Italia – guida: pressione della caldaia · Ariston – istruzioni tecniche Cares X CF (PDF ospitato su la-certificazione-energetica.net) · Edilizia.com (sito specializzato) · MG Caldaie Roma (assistenza che cita Immergas, fonte secondaria) · Scup.it (fonte secondaria, per Baxi) · Valtellina Mobile (fonte secondaria) · ProntoItaly (fonte secondaria) · Caldo e Freddo Roma (fonte secondaria) · Ricambi per Caldaie (blog di un negozio di ricambi, fonte secondaria) · Guida Caldaie Condensazione (fonte secondaria, per Baxi)