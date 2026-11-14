Memoria di Gemini: come vedere cosa ricorda e cancellarlo

di Redazione ZON

In sintesi. La memoria di Gemini ha tre parti gestite in punti diversi: Memoria, Riepilogo della memoria e Istruzioni per Gemini. Per vedere cosa sa di te si scrive «Cosa sai su di me?» in chat. Le Istruzioni per Gemini si modificano in «Personal Intelligence». Le chat si eliminano dall’Attività delle app Gemini. Verificato a novembre 2026.

I punti chiave La memoria di Gemini ha tre parti: Memoria, Riepilogo della memoria e Istruzioni per Gemini.

Gemini non ha un pulsante «cancella memoria»: ciò che Memoria ha imparato dalle chat si toglie eliminando quelle chat dall’Attività delle app Gemini.

Le Istruzioni per Gemini restano salvate finché l’utente non le elimina e si gestiscono in «Personal Intelligence» > «Istruzioni per Gemini».

Per i dati presi da Gmail, Foto e altre app collegate servono due azioni: eliminare le chat con quelle informazioni e disconnettere l’app.

Con la Cronologia attività disattivata, Google conserva comunque le chat nell’account per 72 ore e usa come contesto le ultime 24 ore di chat.

La memoria di Gemini ha tre parti e ognuna si gestisce in un punto diverso. Per vedere cosa sa di te scrivi in chat «Cosa sai su di me?» oppure apri il Riepilogo della memoria; le Istruzioni per Gemini si modificano in «Personal Intelligence» > «Istruzioni per Gemini». Ciò che Memoria ha imparato dalle chat si cancella eliminando quelle chat dall’Attività delle app Gemini.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Per chi è questa guida e cosa serve?

La guida vale per chi usa Gemini con un account Google personale, dall’app mobile o dal sito gemini.google.com. La funzione Memoria è disponibile solo nell’app mobile, nell’app web, in Gemini in Chrome (nei paesi in cui è attiva) e su Gemini sullo smartwatch. Non funziona con i Gem né con le chat Live.

Per il Riepilogo della memoria la guida ufficiale in inglese chiede un account personale, almeno 18 anni e la Cronologia attività attiva. Non è invece confermato che sia già disponibile per chi in Italia usa il piano gratuito: alcune fonti parlano di una funzione riservata agli abbonati Google AI, altre di un’attivazione graduale. Se la voce non compare nelle tue impostazioni, per ora non è attiva sul tuo account.

Quali sono le tre parti della memoria di Gemini?

Gemini personalizza le risposte in base a tre cose: le informazioni salvate dalle chat precedenti, i contenuti delle app Google che colleghi e le preferenze che gli dai. Nella tabella trovi come si gestisce ciascuna parte.

Parte Che cos’è Come la vedi Come la cancelli Memoria Gemini impara da solo dalle chat passate Con «Cosa sai su di me?» o dal Riepilogo della memoria Elimini le chat con quell’informazione dall’Attività delle app Gemini; puoi anche disattivare Memoria Riepilogo della memoria Elenco di ciò che Gemini sa di te, da visualizzare, modificare ed eliminare «Impostazioni» > «Personal Intelligence» > «Memory summary», se il tuo account lo ha Scrivi la richiesta nel campo di testo del riepilogo Istruzioni per Gemini Informazioni e preferenze che scrivi tu; restano finché non le elimini «Personal Intelligence» > «Istruzioni per Gemini» «Altro» > «Elimina» accanto all’istruzione

Come faccio a vedere cosa sa di me Gemini?

Il modo più rapido è chiederlo. Funziona se il Riepilogo della memoria è disponibile per il tuo account.

Apri una chat con Gemini. Scrivi «Cosa sai su di me?». Leggi la risposta e controlla cosa è corretto e cosa va tolto.

Per sapere se Gemini ha usato le chat precedenti per una risposta precisa, puoi anche chiedergli: «Hai utilizzato informazioni delle chat precedenti?».

Come apro il Riepilogo della memoria dal web?

Vai su gemini.google.com. In basso a sinistra clicca «Impostazioni». Scegli «Personal Intelligence». Apri «Memory summary».

Il nome esatto in italiano non è confermato da una pagina ufficiale italiana. La guida in inglese usa «Memory summary», le fonti italiane «Riepilogo della memoria», il Centro privacy «riepilogo delle informazioni salvate». Da lì puoi aggiungere dettagli, correggere inesattezze o eliminare ciò che non vuoi più salvato.

Come correggo o cancello un’informazione dal Riepilogo della memoria?

Si fa scrivendo nel campo di testo del riepilogo, in linguaggio normale. Un esempio: «Rimuovi il mio vecchio numero di telefono». Gemini aggiorna il riepilogo e, se la richiesta è ambigua, può farti domande di chiarimento.

Per vedere quando un’informazione è stata aggiunta o cambiata, sul web clicca in alto a destra «Memory history» (in italiano «Cronologia della memoria») e consulta l’elenco delle modifiche.

Come modifico o elimino le Istruzioni per Gemini?

Sono le istruzioni che hai scritto tu: fatti su di te, interessi, abitudini, oppure il modo in cui Gemini deve rispondere (formato, stile, tono). In alcune regioni si chiamano ancora «Informazioni salvate».

Da computer

Vai su gemini.google.com. In basso clicca «Impostazioni e guida». Scegli «Personal Intelligence». Apri «Istruzioni per Gemini». Trova l’istruzione che ti interessa. Clicca «Altro». Scegli «Modifica» oppure «Elimina».

Da iPhone e iPad

Nell’app Gemini tocca, a sinistra, Menu. Tocca la tua immagine del profilo o l’iniziale. Scegli «Personal Intelligence». Apri «Istruzioni per Gemini». Trova l’istruzione. Tocca «Altro». Scegli «Modifica» oppure «Elimina».

Su Android la guida in inglese per Memoria indica un percorso simile. Se non trovi una voce, cercala nelle impostazioni dell’app.

Come sospendo le istruzioni senza cancellarle?

In alto nella pagina, su computer e su iPhone/iPad, disattiva l’opzione «Istruzioni per Gemini». Per aggiungerne una nuova da computer, nella sezione «Le tue istruzioni per Gemini» clicca «Aggiungi +», scrivi il testo e clicca «Invia».

Come cancello ciò che Gemini ha imparato dalle chat?

Qui non c’è un pulsante «cancella memoria». Secondo la guida Google, devi eliminare dall’Attività delle app Gemini tutte le chat che contengono quell’informazione. In alternativa puoi correggere Gemini direttamente in chat.

Apri l’Attività delle app Gemini dalle impostazioni dell’app. Cerca le chat in cui compare l’informazione. Elimina tutte le chat che la contengono.

Dopo l’eliminazione può passare un breve intervallo prima che Gemini smetta di usare quelle chat. Il dato viene da fonti secondarie e un tempo preciso non è stato indicato.

Come fermo l’apprendimento dalle chat?

Da computer: su gemini.google.com clicca in basso «Impostazioni», poi «Personal Intelligence» e disattiva «Memory» (Memoria). Su Android, nell’app Gemini: Menu a sinistra, immagine del profilo o iniziale, «Personal Intelligence», poi disattiva Memoria. Questo ferma l’uso delle chat per conoscerti meglio, ma non elimina le chat già fatte.

Come parlo di qualcosa senza farlo ricordare?

Avvia una chat temporanea. Serve per gli argomenti che non vuoi che Gemini memorizzi o usi per personalizzare l’esperienza. Vale soprattutto per le informazioni sensibili: Gemini può usare quelle che scrivi nelle chat, quindi o elimini la chat o usi la modalità temporanea.

E le informazioni prese da Gmail, Foto e altre app collegate?

Seguono un’altra strada e servono due azioni: eliminare le chat con quelle informazioni, dall’Attività delle app Gemini o dalle chat recenti, e disconnettere l’app. Se ne fai una sola, l’informazione può tornare fuori.

Se disconnetti solo l’app, Gemini può ancora usare il dato se è in una chat passata.

Se elimini solo le chat, Gemini può ritrovarlo nell’app connessa.

Quali limiti e avvertenze devo conoscere?

Chiedere a Gemini di «dimenticare» qualcosa o di evitare un argomento non funziona sempre in modo perfetto. Per essere sicuro che smetta di citarlo, elimina le chat su quell’argomento dall’Attività delle app Gemini.

Eliminare l’attività delle app Gemini non cancella i dati negli altri servizi Google. Se modifichi o cancelli un’email o una foto, l’effetto su Gemini può arrivare solo dopo alcuni giorni.

Se la Cronologia attività è disattivata, Google conserva comunque le chat nell’account per 72 ore, in caso di errori di sistema, e usa come contesto le ultime 24 ore di chat. Le chat non vengono eliminate neanche quando le attività pianificate sono in pausa.

Perché i nomi dei menu non coincidono con quelli che vedo?

Le etichette cambiano secondo versione, piattaforma e paese. Le pagine italiane più recenti per computer e iPhone/iPad usano «Personal Intelligence» > «Istruzioni per Gemini». Pagine più vecchie usano «Suggerimenti su misura» > «Le tue istruzioni per Gemini», oppure «Contesto personale» > «Le tue istruzioni per Gemini».

Quando Google ha portato Memoria in Italia, il percorso indicato era Impostazioni > «Contesto personale» > «Memoria». Oggi può avere altri nomi. Le Istruzioni per Gemini si aprono anche da gemini.google.com/saved-info. Se una voce non coincide, cerca nelle impostazioni dell’app la sezione sulla personalizzazione.

Domande frequenti Come faccio a vedere cosa sa di me Gemini? Apri una chat con Gemini e scrivi «Cosa sai su di me?». In alternativa apri il Riepilogo della memoria da «Impostazioni» > «Personal Intelligence», se la voce è disponibile sul tuo account. Come cancello la memoria di Gemini? Non esiste un pulsante «cancella memoria». Secondo la guida Google, devi eliminare dall’Attività delle app Gemini tutte le chat che contengono l’informazione da togliere. Le Istruzioni per Gemini, scritte da te, si eliminano invece da «Altro» > «Elimina». Come disattivo la memoria di Gemini? Da computer vai su gemini.google.com, clicca «Impostazioni», poi «Personal Intelligence» e disattiva «Memory» (Memoria). Così Gemini smette di usare le chat per conoscerti meglio, ma le chat già fatte non vengono eliminate. Come parlo con Gemini senza farmi ricordare? Avvia una chat temporanea. Serve per gli argomenti che non vuoi che Gemini memorizzi o usi per personalizzare l’esperienza, soprattutto per le informazioni sensibili. Il Riepilogo della memoria di Gemini c’è in Italia con il piano gratuito? Non è confermato. Alcune fonti parlano di una funzione riservata agli abbonati Google AI, altre di un’attivazione graduale. Se la voce non compare nelle impostazioni, non è attiva sul tuo account.

Foto: Dirk Hünniger (CC BY)

Fonte: Guida di App Gemini (Google) – Gestisci ciò che Gemini memorizza su di te (computer, IT) · Guida di App Gemini (Google) – Istruzioni per Gemini (iPhone e iPad, IT) · Guida di App Gemini (Google) – Istruzioni per Gemini (Android, it-CH) · Gemini Apps Help (Google) – Manage what Gemini remembers about you (computer, EN) · Gemini Apps Help (Google) – Manage what Gemini remembers about you (computer, EN-KZ, con Memory on/off) · Guida di App Gemini (Google) – Personalizza con le informazioni salvate delle chat precedenti (computer) · Connetti le app Google per personalizzare l’esperienza con Gemini – Computer – Guida di App Gemini · Gemini lancia nuove funzionalità di personalizzazione anche in Italia · Centro per la privacy delle app Gemini – Guida di App Gemini · View and manage your Memory summary in Gemini Apps – Android phone and tablet – Gemini Apps Help · Personalizza la tua esperienza nelle app Gemini – Guida di App Gemini · Get personalization with memory of your past Gemini chats – Android phone & tablet – Gemini Apps Help · Gemini mostra finalmente tutto ciò che ha imparato sugli utenti, ma il Memory summary è solo per abbonati · Gemini ora permette di vedere, modificare ed eliminare le memorie salvate · Gemini Saved Info on My Activity: What’s on That Page – Worldku · Centro per la privacy delle app Gemini – Guida di App Gemini · Gemini Apps Privacy Hub – Gemini Apps Help · Gemini ricorderà tutte le conversazioni, cosa cambia con l’AI di Google – FASTWEBPLUS · View & manage your memory summary in Gemini Apps – Android phone & tablet – Gemini Apps Help · Personalizzazione nelle app Gemini – Computer – Guida di App Gemini