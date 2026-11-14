Beautiful, niente puntata domenica 15 novembre 2026: torna lunedì 16 su Canale 5

di Redazione ZON

In sintesi. Beautiful non va in onda domenica 15 novembre 2026 su Canale 5. Beautiful riprende lunedì 16 novembre 2026 intorno alle 13:50, nel primo pomeriggio di Canale 5, e la puntata è disponibile anche su Mediaset Infinity. L’ultimo episodio prima dello stop è quello di sabato 14 novembre 2026.

I punti chiave Beautiful non va in onda su Canale 5 domenica 15 novembre 2026.

Beautiful riprende su Canale 5 lunedì 16 novembre 2026 intorno alle 13:50 ed è disponibile anche su Mediaset Infinity.

L’ultimo episodio di Beautiful prima dello stop va in onda sabato 14 novembre 2026.

Nell’episodio del 14 novembre 2026 Brooke soffre per il silenzio di Ridge, che non ha risposto al suo messaggio della Vigilia di Natale.

Il 16 novembre 2026 Carter vuole ampliare le attività della Forrester Creations con una linea di profumi e coinvolge Hope e Katie nella valutazione delle essenze.

Attenzione: spoiler. Beautiful non va in onda domenica 15 novembre 2026 su Canale 5. La soap riprende lunedì 16 novembre 2026, nel primo pomeriggio, intorno alle 13:50.

Quando torna Beautiful su Canale 5 e dove rivederla

La puntata di lunedì 16 novembre 2026 va in onda su Canale 5 intorno alle 13:50 ed è disponibile anche su Mediaset Infinity. Beautiful mantiene la consueta programmazione dal lunedì al sabato.

Data Beautiful su Canale 5 Sabato 14 novembre 2026 Ultimo episodio prima dello stop Domenica 15 novembre 2026 Nessuna puntata Lunedì 16 novembre 2026 Ripresa intorno alle 13:50, anche su Mediaset Infinity

Cosa è successo nell’ultimo episodio prima della pausa

L’episodio di sabato 14 novembre 2026 è dedicato soprattutto alla sofferenza di Brooke per il silenzio di Ridge. Brooke non ha ricevuto risposta al messaggio inviato alla Vigilia di Natale e continua a sperare in una riconciliazione.

Hope resta accanto alla madre e le ricorda quanto sia doloroso vedere Ridge di nuovo vicino a Taylor. Brooke non è pronta ad accettare la fine del matrimonio e spera che il marito comprenda le sue decisioni sulla Forrester Creations.

Ridge, intanto, trova sempre più conforto in Taylor. La penna del loro primo Natale insieme, ricevuta in regalo durante le festività, ha riacceso ricordi importanti e alimentato le speranze della figlia Steffy, che vorrebbe vedere i genitori di nuovo insieme.

Ridge riconosce che il rapporto con Taylor gli trasmette serenità. La situazione sentimentale resta comunque aperta.

Cosa succede alla ripresa: Carter punta sui profumi

Lunedì 16 novembre 2026 la soap riparte con una vicenda legata al futuro della Forrester Creations. Carter vuole ampliare le attività della casa di moda con una linea di profumi.

Al progetto partecipa anche Fanny, che propone alcune fragranze realizzate da lei. Carter accoglie l’iniziativa con entusiasmo e coinvolge Hope e Katie nella valutazione delle essenze.

Domande frequenti Quando torna Beautiful su Canale 5? Beautiful torna su Canale 5 lunedì 16 novembre 2026, nel primo pomeriggio, intorno alle 13:50. La puntata è disponibile anche su Mediaset Infinity. Beautiful va in onda domenica 15 novembre 2026? No, domenica 15 novembre 2026 Beautiful non va in onda su Canale 5. L’ultimo episodio prima dello stop è quello di sabato 14 novembre 2026, mentre la programmazione consueta della soap va dal lunedì al sabato. Dove vedere la puntata di Beautiful del 16 novembre 2026? La puntata di Beautiful di lunedì 16 novembre 2026 va in onda su Canale 5 intorno alle 13:50. Si può vedere anche su Mediaset Infinity. Cosa succede nella puntata di Beautiful del 16 novembre 2026? In Beautiful, lunedì 16 novembre 2026, Carter vuole ampliare le attività della Forrester Creations con una linea di profumi. Fanny propone alcune fragranze realizzate da lei, e Carter coinvolge Hope e Katie nella valutazione delle essenze. Cosa è successo nell’ultima puntata di Beautiful prima della pausa? Nell’episodio di sabato 14 novembre 2026 Brooke soffre per il silenzio di Ridge, che non ha risposto al messaggio inviato alla Vigilia di Natale. Ridge intanto trova serenità accanto a Taylor, e la situazione sentimentale resta aperta.

Fonte: kisskiss.it