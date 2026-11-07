Come trasferire le chat di WhatsApp sul nuovo telefono

di Redazione ZON

In sintesi. Il metodo per portare la cronologia di WhatsApp sul nuovo telefono dipende dalla coppia di dispositivi: da Android ad Android si usa il backup nell’Account Google, da iPhone a iPhone la funzione «Trasferisci chat su iPhone». Serve lo stesso numero e il trasferimento va fatto prima di attivare WhatsApp sul nuovo telefono. Guida pubblicata il 7 novembre 2026.

I punti chiave Il trasferimento delle chat di WhatsApp richiede lo stesso numero di telefono sul vecchio e sul nuovo dispositivo.

Il passaggio da iPhone ad Android richiede un telefono con Android 6 o successivo, un Account Google e un cavo.

WhatsApp va trasferito prima di essere attivato sul nuovo telefono: se lo si attiva prima, le vecchie chat rischiano di non essere più trasferibili.

Il ripristino della vecchia cronologia di WhatsApp sostituisce le chat create sul nuovo telefono.

Per il passaggio da Android a iPhone, le guide consultate a novembre 2026 non concordano sul metodo.

Il metodo dipende dai due telefoni. Da Android ad Android si fa un backup nell’Account Google e lo si ripristina sul nuovo dispositivo. Da iPhone a iPhone si usa la funzione «Trasferisci chat su iPhone». Tra Android e iPhone si usa un trasferimento guidato. In ogni caso serve lo stesso numero di telefono e bisogna trasferire le chat prima di usare WhatsApp sul nuovo telefono.

Cosa serve prima di cominciare?

Lo stesso numero di telefono sul vecchio e sul nuovo dispositivo.

sul vecchio e sul nuovo dispositivo. Il vecchio telefono ancora a disposizione , con WhatsApp funzionante.

, con WhatsApp funzionante. Uno spazio sufficiente sul cloud per il backup: l’Account Google su Android, iCloud (gestito da Apple) su iPhone.

per il backup: l’Account Google su Android, iCloud (gestito da Apple) su iPhone. Per iPhone→Android: un telefono con Android 6 o successivo , un Account Google e un cavo.

, un Account Google e un cavo. Il nuovo telefono con WhatsApp non ancora attivato.

Il metodo ufficiale è gratuito e non richiede software di terze parti. A novembre 2026 le guide di chi vende programmi di trasferimento a pagamento non servono per questa operazione.

Quale metodo vale per la tua coppia di telefoni?

Da → a Metodo Da sapere Android → Android Backup nell’Account Google e ripristino Stesso numero sul nuovo telefono iPhone → iPhone «Trasferisci chat su iPhone» Prima si fa il backup; i telefoni restano vicini e sbloccati iPhone → Android Trasferimento da WhatsApp o durante la configurazione del nuovo Android Android 6 o successivo; solo prima di attivare WhatsApp sul nuovo telefono Android → iPhone «Passa a iOS» o, secondo alcune guide, trasferimento dentro WhatsApp Le fonti non concordano: leggi la sezione dedicata

Come si trasferiscono le chat da Android ad Android?

La procedura ha due passaggi: prima il backup dei dati WhatsApp nell’Account Google, poi il ripristino sul nuovo dispositivo.

Sul vecchio telefono apri WhatsApp. Tocca «Impostazioni», poi «Chat», poi «Backup della chat». Esegui il backup nell’Account Google. Sul nuovo dispositivo installa WhatsApp. Accedi con lo stesso numero usato sul telefono precedente. Ripristina il backup quando l’app te lo propone.

Se vuoi ripetere il ripristino, cancella i dati dell’app sul nuovo dispositivo oppure disinstalla e reinstalla WhatsApp.

Le opzioni di backup possono variare in base alla versione dell’app e al paese. Controlla nel menu «Backup della chat» del tuo telefono dove viene salvato il backup.

Come si trasferiscono le chat da iPhone a iPhone?

WhatsApp ha una funzione apposta, che sposta tutte le informazioni dell’account: messaggi personali, foto, video e documenti. Prima del trasferimento conviene fare un backup. Assicurati di avere iOS aggiornato e spazio libero per i file temporanei.

Il backup preliminare

Apri WhatsApp sul vecchio iPhone. Vai su «Chat» e tocca «Backup delle chat». Tocca «Esegui backup adesso».

Le chat e i file multimediali si ripristinano solo dall’ultimo backup completato.

Il trasferimento diretto

Tocca l’immagine del profilo, poi «Chat». Tocca «Trasferisci chat su iPhone», poi «Inizia». Tocca «Continua» su «Trasferisci la cronologia chat su iPhone». Accetta le autorizzazioni di rete locale.

Durante l’operazione una barra con la percentuale mostra i progressi. Tieni i telefoni vicini e sbloccati e non uscire da WhatsApp. Non puoi inviare messaggi nel frattempo, ma puoi toccare «annulla» in qualsiasi momento. Alla fine compare la lista delle chat.

Come si passa da iPhone ad Android senza perdere le chat?

Ci sono due strade: partire da WhatsApp oppure usare la configurazione guidata del nuovo Android. In entrambi i casi il trasferimento è possibile solo prima di aver attivato WhatsApp sul nuovo Android.

Dall’app WhatsApp

Sull’iPhone apri WhatsApp e vai su «Chat». Tocca «Trasferisci la cronologia chat», poi «Trasferisci su Android». Quando le chat sono pronte, tocca «Continua». Sul dispositivo Android apri WhatsApp e verifica l’account con lo stesso numero dell’iPhone. A trasferimento completato tocca «Avanti» per vedere le chat.

Durante la configurazione del nuovo Android

Serve un cavo. Google indica un cavo da Lightning a USB-C. Con un iPhone meno recente potrebbe servire un adattatore da USB-A a USB-C.

Quando richiesto, collega i due telefoni con il cavo. Alla schermata «Copia app e dati» tocca «Copia da iPhone o iPad». Sull’iPhone tocca «Attendibile». Scansiona con la Fotocamera dell’iPhone il codice QR mostrato sull’Android. Scegli «App» e controlla che WhatsApp sia nell’elenco. Segui le istruzioni per le chat WhatsApp.

Se hai già finito la configurazione

Sul nuovo Android vai in «Account e backup», poi «Android Switch», poi «Trasferisci le chat di WhatsApp». Sull’iPhone apri WhatsApp e tocca «Chat». Tocca «Trasferisci cronologia chat», poi «Trasferisci su Android».

Tempi: se durante la configurazione salti il trasferimento iniziale dei dati, la guida di Google indica da 3 a 7 giorni di tempo per ripristinare le chat dall’iPhone.

E da Android a iPhone? Le fonti non concordano

WhatsApp conferma che la cronologia si può portare da Android a iPhone, ma sul metodo le guide consultate a novembre 2026 si contraddicono. Non è stata trovata la pagina ufficiale che chiarisca quale valga oggi.

Diverse guide dicono che «Passa a iOS» richiede un iPhone nuovo o riportato alle impostazioni di fabbrica, quindi non si può usare a configurazione già fatta. Un’altra guida descrive invece un trasferimento dentro WhatsApp, con codice QR e i due telefoni sulla stessa rete Wi-Fi.

Con «Passa a iOS»

I requisiti, secondo una guida specializzata del 2022, sono: Android 5.0 o successivo, iOS 15.5 o successivo, WhatsApp per Android 2.22.7.74 o successivo, WhatsApp per iOS 2.22.19.70 o successivo, l’app «Passa a iOS» sul telefono Android e lo stesso numero su entrambi i dispositivi. Le versioni potrebbero essere cambiate: verifica gli aggiornamenti disponibili.

Apri l’app «Passa a iOS» sul telefono Android e segui le istruzioni. Inserisci sull’Android il codice mostrato dall’iPhone. Tocca «Continua». Nella schermata «Trasferisci dati» seleziona WhatsApp. Tocca «INIZIA» sull’Android. Tocca «AVANTI» per tornare a «Passa a iOS», poi «CONTINUA» per trasferire i dati. Sull’iPhone completa l’accesso a WhatsApp.

Con il trasferimento dentro WhatsApp

Nella schermata «Trasferisci chat» sull’Android seleziona «iPhone» e tocca «Continua». Sull’iPhone installa WhatsApp e inserisci lo stesso numero. Inserisci il codice di 6 cifre ricevuto via SMS. Inquadra il codice QR con la fotocamera dell’iPhone. Consenti la connessione sull’Android.

Il trasferimento può durare qualche minuto.

Posso trasferire le chat se cambio anche numero?

Non direttamente. I dati WhatsApp non si trasferiscono a un nuovo numero. Per conservare la cronologia, cambia prima il numero dentro WhatsApp sul vecchio telefono. Se ti registri con il nuovo numero sul nuovo telefono senza questo passaggio, perdi la cronologia.

Posso unire le chat del nuovo telefono con quelle vecchie?

No. Il ripristino della vecchia cronologia sostituisce quella creata sul nuovo telefono. Se hai già usato WhatsApp sul nuovo dispositivo e vuoi recuperare le vecchie chat, quelle nuove vanno perse o sostituite.

Cosa non si trasferisce e quali errori evitare?

Messaggi di pagamento peer-to-peer: non si trasferiscono né tra iPhone né da iPhone ad Android.

non si trasferiscono né tra iPhone né da iPhone ad Android. Cronologia chiamate e file ricevuti tramite i canali WhatsApp: non si trasferiscono da iPhone a iPhone.

non si trasferiscono da iPhone a iPhone. Aggiornamenti di stato: non si trasferiscono da iPhone ad Android.

non si trasferiscono da iPhone ad Android. WhatsApp Business: a novembre 2026 il trasferimento chat tra iPhone e da iPhone ad Android non è possibile sull’app WhatsApp Business.

a novembre 2026 il trasferimento chat tra iPhone e da iPhone ad Android non è possibile sull’app WhatsApp Business. Attivare WhatsApp troppo presto: se lo attivi sul nuovo telefono prima del trasferimento, rischi di non poter più portare le vecchie chat.

se lo attivi sul nuovo telefono prima del trasferimento, rischi di non poter più portare le vecchie chat. Backup vecchio: le chat si ripristinano solo dall’ultimo backup completato, quindi falloo subito prima di cambiare telefono.

Tra sistemi operativi diversi si conservano immagine del profilo, info, chat individuali, chat di gruppo e impostazioni.

Domande frequenti Come trasferire le chat di WhatsApp da Android ad Android? Sul vecchio telefono si apre WhatsApp, si va su «Impostazioni», «Chat», «Backup della chat» e si esegue il backup nell’Account Google. Sul nuovo dispositivo si installa WhatsApp, si accede con lo stesso numero e si ripristina il backup quando l’app lo propone. Come trasferire le chat di WhatsApp da iPhone a iPhone? WhatsApp offre la funzione «Trasferisci chat su iPhone», che sposta messaggi, foto, video e documenti. Conviene fare prima un backup con «Esegui backup adesso», poi tenere i due iPhone vicini e sbloccati e non uscire da WhatsApp durante il trasferimento. Come passare le chat di WhatsApp da iPhone ad Android? Ci sono due strade: dall’app WhatsApp, con «Trasferisci la cronologia chat» e «Trasferisci su Android», oppure durante la configurazione del nuovo Android, con un cavo. Serve Android 6 o successivo e il trasferimento è possibile solo prima di attivare WhatsApp sul nuovo telefono. Posso trasferire le chat di WhatsApp se cambio numero di telefono? Non direttamente, perché i dati di WhatsApp non si trasferiscono a un nuovo numero. Per conservare la cronologia bisogna prima cambiare il numero dentro WhatsApp sul vecchio telefono. Chi si registra con il nuovo numero sul nuovo telefono senza questo passaggio perde la cronologia. Posso unire le chat del nuovo telefono con quelle del vecchio? No. Il ripristino della vecchia cronologia sostituisce quella creata sul nuovo telefono. Chi ha già usato WhatsApp sul nuovo dispositivo e vuole recuperare le vecchie chat perde o sostituisce quelle nuove.

Fonte: Trasferire i dati di WhatsApp su un nuovo Android – Smartphone e tablet Android – Guida di Android · Come spostare le chat da un iPhone a un dispositivo Android · Come trasferire le chat WhatsApp da Android a iOS e viceversa · Trasferire WhatsApp da Android a iPhone: guida – Team World · Trasferire i dati di WhatsApp su un nuovo Android – iPhone e iPad – Guida di Android · Informazioni su come cambiare telefono · Errore sconosciuto di WhatsApp su “Passa a iOS”? Ecco come trasferire le chat da Android a iPhone · Come trasferire le chat di WhatsApp da Android a iPhone · Come trasferire la cronologia chat · Trasferisci i messaggi e le chat di WhatsApp sul tuo nuovo smartphone · Come eseguire il backup della cronologia chat