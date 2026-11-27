di Redazione ZON

In sintesi. Il giornalista Alessandro Politi, inviato di «Chi l’ha visto?» su Rai3, firma «Garlasco. Le verità presunte», libro di Rai Libri sul delitto di Chiara Poggi, con presentazione diffusa il 25 novembre 2026. Il volume costa 10,99 euro e distingue, in ogni capitolo, ciò che è accertato da ciò che è controverso, con oltre 600 richiami ad atti e sentenze.

I punti chiave Il libro «Garlasco. Le verità presunte», firmato da Alessandro Politi, è pubblicato da Rai Libri e costa 10,99 euro.

Il volume contiene oltre 600 richiami a documenti, date e pagine, tra cui sentenze, verbali, informazioni testimoniali, perizie e consulenze.

Ogni capitolo di «Garlasco. Le verità presunte» si chiude con un riepilogo in tre categorie: ciò che è accertato, ciò che è controverso e ciò che non ha trovato dimostrazione.

Il generale Luciano Garofano è il consulente tecnico-scientifico dell’opera e spiega gli aspetti tecnici su Dna e indagini del Ris.

La scheda editoriale del libro indica 776 pagine, mentre il testo di presentazione parla di 700 pagine.

Il giornalista Alessandro Politi, inviato di «Chi l’ha visto?» su Rai3, firma «Garlasco. Le verità presunte», un libro Rai Libri sul delitto di Chiara Poggi che costa 10,99 euro.

La presentazione del volume è stata diffusa il 25 novembre 2026. Il sottotitolo è «Bugie, distorsioni e falsità mediatiche sul delitto più ‘manipolato’ d’Italia».

Quali elementi del procedimento giudiziario analizza il libro

Il libro di Politi esamina gli elementi che hanno avuto un ruolo nel procedimento giudiziario. Sono l’ingresso di Alberto Stasi nella villetta di via Pascoli, le scarpe senza sangue, le impronte sul pavimento, la mancanza di un’impronta utile sulla porta della cantina e il tappetino dell’auto senza sangue della vittima.

Per ricostruire il peso di questi elementi nel percorso processuale e nella condanna, il volume raccoglie citazioni dagli atti, testimonianze, accertamenti tecnici e motivazioni dei giudici.

Il libro affronta anche la riapertura dell’inchiesta. Tratta le questioni sollevate su presunte prove nascoste, sul Dna e sulle modalità con cui il Ris ha svolto le indagini. Su questi temi, il confronto con atti, verbali e documenti originali è affiancato dalle spiegazioni tecniche del generale Luciano Garofano, consulente tecnico-scientifico dell’opera.

Come l’autore distingue ciò che è accertato da ciò che è controverso

Al termine di ogni capitolo, Politi inserisce un riepilogo che distingue tre categorie: ciò che risulta accertato, ciò che è controverso e ciò che non ha trovato dimostrazione.

Il volume conta oltre 600 richiami espliciti a documenti, date e pagine. Tra le fonti citate ci sono sentenze, verbali, informazioni testimoniali, perizie e consulenze.

Una parte del lavoro riguarda il modo in cui i singoli elementi del caso sono stati presentati e interpretati nel dibattito mediatico. La domanda che, secondo la presentazione, attraversa il libro è anche come la vicenda sia stata ricostruita, interpretata e raccontata.

Autore, consulente, editore e prezzo del volume

Il libro è pubblicato da Rai Libri e costa 10,99 euro. La scheda editoriale indica 776 pagine, mentre il testo di presentazione parla di 700 pagine di ricostruzioni, atti e analisi scientifiche.

Domande frequenti Chi ha scritto «Garlasco. Le verità presunte»? Il libro è firmato da Alessandro Politi, giornalista e inviato di «Chi l’ha visto?» su Rai3. È pubblicato da Rai Libri e ha come consulente tecnico-scientifico il generale Luciano Garofano. Quanto costa il libro di Politi sul delitto di Garlasco? «Garlasco. Le verità presunte», pubblicato da Rai Libri, costa 10,99 euro. La presentazione del volume è stata diffusa il 25 novembre 2026. Quali elementi del caso di Chiara Poggi analizza il libro? Il libro esamina l’ingresso di Alberto Stasi nella villetta di via Pascoli, le scarpe senza sangue, le impronte sul pavimento, la mancanza di un’impronta utile sulla porta della cantina e il tappetino dell’auto senza sangue della vittima. Affronta anche la riapertura dell’inchiesta, con le questioni su presunte prove nascoste, sul Dna e sulle indagini del Ris. Come distingue i fatti dalle interpretazioni il libro «Garlasco. Le verità presunte»? Al termine di ogni capitolo Alessandro Politi inserisce un riepilogo che separa ciò che risulta accertato, ciò che è controverso e ciò che non ha trovato dimostrazione. Il volume conta oltre 600 richiami espliciti a documenti, date e pagine. Quante pagine ha «Garlasco. Le verità presunte»? La scheda editoriale di Rai Libri indica 776 pagine. Il testo di presentazione parla invece di 700 pagine di ricostruzioni, atti e analisi scientifiche.

Immagine di repertorio

Fonte: ANSA.it · ANSA.it · Il Mattino di Padova